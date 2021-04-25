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彰化超閃秘境！隱藏版「巨型愛心樹」在校園　浪漫指數破表

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
▲圖片來源：IG@ivy373 ▲圖片來源：IG@tsao.coco.0211
▲圖片來源：IG@ivy373 ▲圖片來源：IG@tsao.coco.0211

位於彰化大村鄉的大葉大學，有一處隱藏版的網美景點，大葉大學校門口外西側停車場的巨大愛心樹模樣超可愛！也讓人直接聯想到台中萬坪公園中的「米奇樹」，而這顆心型樹是由榕樹及破布子樹形成的特殊景象，也象徵著永結同心的美妙意涵，因為十分的高大連愛車都可以一同入鏡，不管是人或車在樹下就顯得超級嬌小！

▲圖片來源：IG@ivy373
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▲圖片來源：IG@tsao.coco.0211
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▲圖片來源：IG@fifi60275_
▲圖片來源：IG@fifi60275_

午後或是黃昏時分前來愛心樹，在陽光的照射下，更顯得耀眼又迷人，讓人不禁想要前來大葉大學的愛心樹浪漫一下，拍完愛心樹還可順遊附近的景點，其中大村的雙心池塘也是熱門的打卡景點，距離大葉大學僅約5分鐘車程，十分適合利用一個下午前來，來場浪漫半日遊把滿滿愛心拍進回憶裡。

▲圖片來源：IG@ivy373、IG@mermaid0315
▲圖片來源：IG@ivy373、IG@mermaid0315

大葉大學愛心樹

地址：彰化縣大村鄉學府路168號

座標：23.9980410, 120.5909990(西側停車場內)


延伸閱讀>>好玩又好拍！搭上IG熱門玩遍「北彰化」12景點

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