彰化超閃秘境！隱藏版「巨型愛心樹」在校園　浪漫指數破表

通常去台中，絕對是往市區跑，台中市區熱鬧繁榮，沒有台北市的壅擠，卻有台北市的時尚便利，然而這次車子改向前往靠海的梧棲，也就是台中港所在的鄉鎮，來看看台中海線有什麼好玩，安排了兩天一夜宅在台中梧棲的行程，希望深度探訪這純粹的漁港小鎮。

2021-04-23 10:01