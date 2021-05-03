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台中「捷運水安宮站」9間美食推薦！搭捷運就能大啖燒肉烤鴨、在水上庭園喝茶

聯合新聞網 / ShareLife分享生活
圖片來源：IG@reshieh、IG@beibei_1103、IG@gary91602000
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圖片來源：IG@reshieh、IG@beibei_1103
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圖片來源：台中捷運
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台中捷運水安宮站美食：

香港金寶茶餐廳屋馬燒肉古拉爵燒肉風間太初麵食小初店享鴨無為草堂上海灘租界地

台中捷運通車後，沿線美食一一被挖掘，搭乘捷運覓食的人大幅增加，網路上的「台中捷運美食」也成為了熱門關鍵字。很多人會把焦點放在市政府站、文心森林公園站這兩個運量驚人、美食眾多的捷運站，但在這兩站之間，卻有「台中美食一級戰區」公益路的存在，而坐擁這個美食寶庫的，正是「捷運水安宮站」。在這裡從燒肉到麵食、從港式茶餐廳到神秘的「景觀餐廳」，台中大半的美食都聚集在此處，饕客們絕對要來一訪！

香港金寶茶餐廳

圖片來源：IG@piyo615tw_2
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台中老牌的港式茶餐廳，據一些港式飲茶專家所言，菜色並不道地，但卻相當合乎台灣人的口味，是台中必吃的美食之一。本身價位偏高、份量偏少，並非俗又大碗的「吃粗飽」店家，但光是「好吃」就能打遍天下，連食尚玩家都有來採訪過，知名度頗高。店內裝潢並不起眼，但總是高朋滿座，是大業路美食之首。

圖片來源：IG@piyo615tw_2
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港式小點精緻且美味，經過了口味上的調整，香港菜過油過膩的問題已被除去，清爽的滋味讓人一口接一口。炒飯及炸子雞被稱為店內的人氣王，尤其炸子雞在剛起鍋的時刻，皮脆肉嫩又鹹香入味，比起速食店的炸雞更讓人垂涎，喜愛港式料理的人絕不可錯過！

圖片來源：IG@piyo615tw_2
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香港金寶茶餐廳(大業店)

地址：台中市南屯區大業路201號

營業時間：11:00-21:00

步行時間：出站步行約6分鐘

屋馬燒肉

圖片來源：IG@gary91602000
圖片來源：IG@gary91602000

沒吃過屋馬你也絕對聽說過屋馬，有著「台中燒肉代表」的稱謂可不是開玩笑，價位上來說，不愛吃燒肉的人可能會難以接受，但屋馬的電話隨時都處於被打爆的狀態，想吃還不一定能訂到。

圖片來源：IG@qplus.skin
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燒肉肉質不錯、價格不斐、雞湯好喝，這是對於屋馬的一般印象，而對於喜愛屋馬的人而言，氣氛、服務、配菜通通都是加分的項目。無論你聽聞關於屋馬的任何傳言，都建議至少去吃過一次，畢竟這是一間指標性的燒肉店，不妨親自試試他的菜色是否名實相符吧！

圖片來源：IG@qplus.skin
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屋馬燒肉文心店

地址：台中市南屯區文心路一段436號

營業時間：11:00-0:00

步行時間：出站步行約2分鐘

古拉爵

圖片來源：IG@nini_how
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全台灣都有的連鎖店，CP值相當的高，強烈建議呼朋引伴一同前往。古拉爵的多人特餐頗為划算，尤其是海陸拼盤，一次能吃到豬、雞、魚、蝦等美味，甜點更是螞蟻人的最愛，巧克力熔岩蛋糕配冰淇淋實在太誘人！

圖片來源：IG@nini_how
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古拉爵絕對算不上是獨一無二或是別具特色的西餐廳，但高CP值與豐富的選擇讓這家連鎖餐廳成為許多人的最愛。想吃飽又想吃的豐富，古拉爵會是你最好的選擇！

圖片來源：IG@nini_how
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Cafe Grazie 義式屋古拉爵 台中家樂福文心店

地址：台中市南屯區文心路一段521號

營業時間：11:00-22:00

步行時間：出站步行約3分鐘

燒肉風間

圖片來源：IG@mandy05399
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燒肉風間被稱為「精緻系」燒肉，從肉質到配菜通通都是走精緻路線，在大多數燒肉店都是日式風格之下，燒肉風間的西式風格讓人耳目一新，許多人也都會被這樣的氛圍所吸引。

圖片來源：IG@mandy05399
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如果你已經對粗曠風的燒肉以及日式風格的店家感到膩煩，不妨來燒肉風間吃看看，或許會發現截然不同的新天地！

圖片來源：IG@mandy05399
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燒肉風間 Kazama

地址：台中市南屯區公益路二段171-1號

營業時間：11:30-16:00；17:30-0:00

步行時間：4分鐘

太初麵食

圖片來源：IG@_chenszuying
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輕井澤的關係企業，但相對於輕井澤的價位，太初麵食的價位更加的平易近人，是能用百元吃到精緻麵食的優質餐廳。店內的裝潢維持持一貫的輕井澤風格，典雅中帶著神秘，氣氛頗為不錯，用餐環境堪稱舒適。

圖片來源：IG@_chenszuying
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香辣麵系列是頗受網友推崇的美食，溫和的辣味與濃厚的香氣交織成一碗讓人欲罷不能的美味，湯裡更有軟嫩鴨血與扎實的豆腐，飽足感滿分。而唐揚炸雞更是類似雞米花的作法，又香又脆的滋味非常涮嘴，是人氣小點。喜愛麵食的你吃膩了普通麵店？來吃看看太初麵食吧！不會讓你失望的。

太初麵食りょうり

地址：台中市南屯區公益路二段115號

營業時間：11:00-0:00

步行時間：出站步行約6分鐘

小初店

圖片來源：IG@huang_mei_hua52
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說到麵食，小初店的美味不斷在麵食愛好者之間流傳，這家店面有很多驚人的巧思，從裝潢到餐點的製作，通通都相當用心，是文青風麵店中名聞遐邇的存在。滷肉飯和紅油抄手、餛飩麵都是人氣招牌，清爽又料多實在的特色，讓小初店頗受上班族歡迎。

圖片來源：IG@huang_mei_hua52
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店家的菜色選項說不上眾多，但專精做好幾種料理就是小初店的生存之道，實惠的價格與份量讓來店顧客印象深刻，吃過的人也會不斷回訪，形成良好的循環，或許這就是小初店成功的秘密。

圖片來源：IG@huang_mei_hua52
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小初店

地址：台中市南屯區大業路243號

營業時間：11:00-20:00

步行時間：出站步行約4分鐘

享鴨／烤鴨與中華料理

圖片來源：IG@reshieh
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圖片來源：IG@reshieh
圖片來源：IG@reshieh

王品集團旗下著名的品牌，甫開業就受到人們的吹捧，但時間證實了他並非浪得虛名，享鴨成功的以「美味的烤鴨」成為台中公益路美食一級戰區的霸主之一，不得不說王品集團的確有其獨到之處。

圖片來源：IG@reshieh
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享鴨的烤鴨吃法有三步驟：鴨皮加白糖、鴨肉蘸醬料、片鴨佐捲餅，而採用頂級鴨肉的烤鴨經過考究的製作，油亮又香氣四溢，喜愛烤鴨的人可不能錯過如此的絕品美味！

圖片來源：IG@reshieh
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享鴨 烤鴨與中華料理 台中公益店

地址：台中市南屯區公益路二段252號

營業時間：11:30-14:30；17:30-22:00

步行時間：出站步行約7分鐘

無為草堂

圖片來源：IG@beibei_1103
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市中心居然也有「景觀餐廳」，不，你沒看錯，無為草堂的確有著堪比景觀餐廳的小橋流水與植披，外觀看似規模不大，走入其中卻是每個角落都想拍張美照，網美網帥們自然會愛上這家店。

圖片來源：IG@beibei_1103
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台中這間無為草堂一樣頗有歷史，他的中式庭園風裝潢、店內的各式擺設真的太吸引人，手機不知不覺就拍了一堆照片。最重要的是，店內還有整櫃的文學書籍可供閱讀，坐在古色古香的包廂中，吃著道地的中式茶點，屬於文人雅士的幸福就是如此簡單。

圖片來源：IG@beibei_1103
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無為草堂

地址：台中市南屯區公益路二段106號

營業時間：10:30-21:30

步行時間：出站步行約6分鐘

上海灘租界地

圖片來源：IG@food_koungyou
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以上海租界為主題的簡餐店，在大業路深耕多年，簡餐類別不少，價格還算實惠，本身並非以上海菜為主，反而像是傳統的台式簡餐。店內那迥異於一般簡餐店的裝潢非常吸睛，有許多適合拍照的小角落。

圖片來源：IG@food_koungyou
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上海灘租界地值得一提的是他的蒸魚，整條大尾鱸魚鮮美的滋味讓人垂涎，肥嫩的肉質入口即化，是許多人愛吃的美味。當然，他的排骨與肉丸也都是一時之選，愛吃台式簡餐的人不妨來吃看看，感受在租界用餐的氛圍吧！

圖片來源：IG@food_koungyou
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上海灘租界地

地址：台中市南屯區大業路244號

營業時間：11:00-15:00；17:00-21:00

步行時間：出站步行約4分鐘

水安宮站的美食過於眾多，很難在短短的篇幅中一一介紹明白，僅能就自己吃過的店家做簡單的推薦，喜愛美食的饕客們可以自行在附近探索，或許能找到超越本文店家的美味也說不定呢！


延伸閱讀>>台中捷運美食│市政府站7間美食大搜查，沿線踩點吃好料

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上海 烤鴨 茶餐廳

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