台中「捷運水安宮站」9間美食推薦！搭捷運就能大啖燒肉烤鴨、在水上庭園喝茶

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圖片來源：台中捷運

台中捷運水安宮站美食：

香港金寶茶餐廳 、 屋馬燒肉 、 古拉爵 、 燒肉風間 、 太初麵食 、 小初店 、 享鴨 、 無為草堂 、 上海灘租界地

台中捷運通車後，沿線美食一一被挖掘，搭乘捷運覓食的人大幅增加，網路上的「台中捷運美食」也成為了熱門關鍵字。很多人會把焦點放在市政府站、文心森林公園站這兩個運量驚人、美食眾多的捷運站，但在這兩站之間，卻有「台中美食一級戰區」公益路的存在，而坐擁這個美食寶庫的，正是「捷運水安宮站」。在這裡從燒肉到麵食、從港式茶餐廳到神秘的「景觀餐廳」，台中大半的美食都聚集在此處，饕客們絕對要來一訪！

香港金寶茶餐廳

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台中老牌的港式茶餐廳，據一些港式飲茶專家所言，菜色並不道地，但卻相當合乎台灣人的口味，是台中必吃的美食之一。本身價位偏高、份量偏少，並非俗又大碗的「吃粗飽」店家，但光是「好吃」就能打遍天下，連食尚玩家都有來採訪過，知名度頗高。店內裝潢並不起眼，但總是高朋滿座，是大業路美食之首。

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港式小點精緻且美味，經過了口味上的調整，香港菜過油過膩的問題已被除去，清爽的滋味讓人一口接一口。炒飯及炸子雞被稱為店內的人氣王，尤其炸子雞在剛起鍋的時刻，皮脆肉嫩又鹹香入味，比起速食店的炸雞更讓人垂涎，喜愛港式料理的人絕不可錯過！

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香港金寶茶餐廳(大業店)

地址：台中市南屯區大業路201號

營業時間：11:00-21:00

步行時間：出站步行約6分鐘

屋馬燒肉

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沒吃過屋馬你也絕對聽說過屋馬，有著「台中燒肉代表」的稱謂可不是開玩笑，價位上來說，不愛吃燒肉的人可能會難以接受，但屋馬的電話隨時都處於被打爆的狀態，想吃還不一定能訂到。

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燒肉肉質不錯、價格不斐、雞湯好喝，這是對於屋馬的一般印象，而對於喜愛屋馬的人而言，氣氛、服務、配菜通通都是加分的項目。無論你聽聞關於屋馬的任何傳言，都建議至少去吃過一次，畢竟這是一間指標性的燒肉店，不妨親自試試他的菜色是否名實相符吧！

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屋馬燒肉文心店

地址：台中市南屯區文心路一段436號

營業時間：11:00-0:00

步行時間：出站步行約2分鐘

古拉爵

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全台灣都有的連鎖店，CP值相當的高，強烈建議呼朋引伴一同前往。古拉爵的多人特餐頗為划算，尤其是海陸拼盤，一次能吃到豬、雞、魚、蝦等美味，甜點更是螞蟻人的最愛，巧克力熔岩蛋糕配冰淇淋實在太誘人！

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古拉爵絕對算不上是獨一無二或是別具特色的西餐廳，但高CP值與豐富的選擇讓這家連鎖餐廳成為許多人的最愛。想吃飽又想吃的豐富，古拉爵會是你最好的選擇！

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Cafe Grazie 義式屋古拉爵 台中家樂福文心店

地址：台中市南屯區文心路一段521號

營業時間：11:00-22:00

步行時間：出站步行約3分鐘

燒肉風間

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燒肉風間被稱為「精緻系」燒肉，從肉質到配菜通通都是走精緻路線，在大多數燒肉店都是日式風格之下，燒肉風間的西式風格讓人耳目一新，許多人也都會被這樣的氛圍所吸引。

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如果你已經對粗曠風的燒肉以及日式風格的店家感到膩煩，不妨來燒肉風間吃看看，或許會發現截然不同的新天地！

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燒肉風間 Kazama

地址：台中市南屯區公益路二段171-1號

營業時間：11:30-16:00；17:30-0:00

步行時間：4分鐘

太初麵食

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輕井澤的關係企業，但相對於輕井澤的價位，太初麵食的價位更加的平易近人，是能用百元吃到精緻麵食的優質餐廳。店內的裝潢維持持一貫的輕井澤風格，典雅中帶著神秘，氣氛頗為不錯，用餐環境堪稱舒適。

圖片來源：IG@_chenszuying

香辣麵系列是頗受網友推崇的美食，溫和的辣味與濃厚的香氣交織成一碗讓人欲罷不能的美味，湯裡更有軟嫩鴨血與扎實的豆腐，飽足感滿分。而唐揚炸雞更是類似雞米花的作法，又香又脆的滋味非常涮嘴，是人氣小點。喜愛麵食的你吃膩了普通麵店？來吃看看太初麵食吧！不會讓你失望的。

太初麵食りょうり

地址：台中市南屯區公益路二段115號

營業時間：11:00-0:00

步行時間：出站步行約6分鐘

小初店

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說到麵食，小初店的美味不斷在麵食愛好者之間流傳，這家店面有很多驚人的巧思，從裝潢到餐點的製作，通通都相當用心，是文青風麵店中名聞遐邇的存在。滷肉飯和紅油抄手、餛飩麵都是人氣招牌，清爽又料多實在的特色，讓小初店頗受上班族歡迎。

圖片來源：IG@huang_mei_hua52

店家的菜色選項說不上眾多，但專精做好幾種料理就是小初店的生存之道，實惠的價格與份量讓來店顧客印象深刻，吃過的人也會不斷回訪，形成良好的循環，或許這就是小初店成功的秘密。

圖片來源：IG@huang_mei_hua52

小初店

地址：台中市南屯區大業路243號

營業時間：11:00-20:00

步行時間：出站步行約4分鐘

享鴨／烤鴨與中華料理

圖片來源：IG@reshieh

圖片來源：IG@reshieh

王品集團旗下著名的品牌，甫開業就受到人們的吹捧，但時間證實了他並非浪得虛名，享鴨成功的以「美味的烤鴨」成為台中公益路美食一級戰區的霸主之一，不得不說王品集團的確有其獨到之處。

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享鴨的烤鴨吃法有三步驟：鴨皮加白糖、鴨肉蘸醬料、片鴨佐捲餅，而採用頂級鴨肉的烤鴨經過考究的製作，油亮又香氣四溢，喜愛烤鴨的人可不能錯過如此的絕品美味！

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享鴨 烤鴨與中華料理 台中公益店

地址：台中市南屯區公益路二段252號

營業時間：11:30-14:30；17:30-22:00

步行時間：出站步行約7分鐘

無為草堂

圖片來源：IG@beibei_1103

市中心居然也有「景觀餐廳」，不，你沒看錯，無為草堂的確有著堪比景觀餐廳的小橋流水與植披，外觀看似規模不大，走入其中卻是每個角落都想拍張美照，網美網帥們自然會愛上這家店。

圖片來源：IG@beibei_1103

台中這間無為草堂一樣頗有歷史，他的中式庭園風裝潢、店內的各式擺設真的太吸引人，手機不知不覺就拍了一堆照片。最重要的是，店內還有整櫃的文學書籍可供閱讀，坐在古色古香的包廂中，吃著道地的中式茶點，屬於文人雅士的幸福就是如此簡單。

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無為草堂

地址：台中市南屯區公益路二段106號

營業時間：10:30-21:30

步行時間：出站步行約6分鐘

上海灘租界地

圖片來源：IG@food_koungyou

以上海租界為主題的簡餐店，在大業路深耕多年，簡餐類別不少，價格還算實惠，本身並非以上海菜為主，反而像是傳統的台式簡餐。店內那迥異於一般簡餐店的裝潢非常吸睛，有許多適合拍照的小角落。

圖片來源：IG@food_koungyou

上海灘租界地值得一提的是他的蒸魚，整條大尾鱸魚鮮美的滋味讓人垂涎，肥嫩的肉質入口即化，是許多人愛吃的美味。當然，他的排骨與肉丸也都是一時之選，愛吃台式簡餐的人不妨來吃看看，感受在租界用餐的氛圍吧！

圖片來源：IG@food_koungyou

上海灘租界地

地址：台中市南屯區大業路244號

營業時間：11:00-15:00；17:00-21:00

步行時間：出站步行約4分鐘

水安宮站的美食過於眾多，很難在短短的篇幅中一一介紹明白，僅能就自己吃過的店家做簡單的推薦，喜愛美食的饕客們可以自行在附近探索，或許能找到超越本文店家的美味也說不定呢！





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