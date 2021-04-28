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員林4大名店必收藏！跟著台版米其林指南　朝聖最夯義大利餐館、大餅水煎包

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

經典美食節目「食尚玩家」是許多人美食口袋名單的來源，今天介紹四間位於彰化員林的店家，可是連食尚玩家主持群都為之驚豔的美味呢！

「食尚玩家」是頗有公信力的美食節目，其中提及的美食更是讓許多饕客趨之若鶩的存在，可說是台灣版的米其林指南。而這些被食尚玩家介紹過的餐廳與美食究竟是真的好吃，還是徒有虛名呢？今天就來員林朝聖這四間食尚玩家介紹過的店，來親口嚐嚐屬於這些名店的珍饈吧！

日常与菜

第一站來到「日常与菜」，這是一間茹素者會歡呼加尖叫的店家，因為它的自助吧提供了30多種新鮮時令蔬菜吃到飽，且不使用加工過的火鍋料、堅持把關原味食材，都是為了能夠讓客人吃到對身體有益且降低負擔食物，老闆希望這樣類型的火鍋能作為日常生活的一部分，這就是「日常与菜」的由來。

肉食者也不必擔心，「日常与菜」也有提供了許多新鮮高品質的肉品及海鮮，時令的活體海鮮，像是大閘蟹、英國玫瑰蟹、牛奶貝、馬祖活淡菜等等都是難得的美味。日常与菜提供8種精緻鍋底，從清爽湯頭到濃郁滋味應有盡有，而每種鍋底都有適合搭配的肉或海鮮，店員也會親切的介紹。如果你是蔬食主義者，或是愛吃蔬菜的人，這家「日常与菜」務必要收入口袋名單中。

日常与菜

店家地址：彰化縣員林市和平東街46號

營業時間：周一至周五 11:30–15:00, 17:00–23:00；周六至周日11:30–23:00

詳細介紹：https://bit.ly/3sam2kK

點頭大餅水煎包

小吃一向是台灣美食的精華，而水煎包，更是其中的佼佼者。點頭大餅水煎包顧名思義賣的就是黑糖大餅、水煎包，它的水煎包內餡有韭菜豆干與粉絲肉末，吃起來和坊間一般的水煎包大不相同，相當具有特色。韭菜的濃厚香氣與粉絲、豆干的多元口感交織成一個寶盒，而這個份量十足的寶盒足夠食量小的人吃上一餐，頗為驚人。

大餅又是另一番風味，黑糖的香氣、柔韌的嚼勁、葡萄乾的甜香，這些都是一般外面賣的大餅所不具備的優點，扎實的口感更擄獲不少熱愛古早味麵點者的歡心，正餐想來點不一樣的？吃「點頭大餅水煎包」就對了！

點頭大餅水煎包

店家地址：彰化縣員林市南昌路45之8號

營業時間：13:30-18:00 (週日公休)

喜喜茶室

還未走進店裡，就能感受到舊時代香港的氛圍，這種似1997年香港回歸中國前的茶餐廳裝潢，給人時空錯置的體驗。「喜喜茶室」將道地的香港飲食文化帶進台灣，用不同角度重新詮釋香港平民化的飲食場所，讓台灣人重新認識了香港的美食料理特色。

喜喜茶室的菜餚數量眾多，其中以「沙茶豬扒廣東炒麵」最具特色，使用特殊的廣生麵，先將兩邊煎到酥脆，再使用店家獨門秘方香料爆炒、最後加入店家特製的沙茶豬肉醬，淋上去的瞬間，熱鐵板滋滋作響的聲音帶出了熱氣蒸騰的沙茶醬香，實在太誘人！而冰火菠蘿油及招牌花雕雞煲也都是人氣美食，道地的作法讓喜喜茶室成為遠近馳名的港式餐廳。喜愛港式菜餚、小點的你，絕對不能錯過「喜喜茶室」這間優質的店家！

喜喜茶室

店家地址：彰化縣員林市中山路二段48號

營業時間：週一到週日 11:30 - 24:00

詳細介紹：https://bit.ly/35HPMOt

關於餐桌

員林最知名的義大利餐館就是「關於餐桌」了，這家外觀貌似民宅的餐廳卻隱藏了網美級的裝潢、豐富美味的菜色與溫馨舒適的用餐氛圍，聲名遠播到外縣市的饕客都慕名而來。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

店內裝飾了大量的古董老物與文青擺飾，花卉、植物櫛比鱗次的裝飾其中，整體美感卻毫不違和，充滿了藝術的雅趣。每到用餐時分這裡總是高朋滿座，老朋友相聚、家族聚餐、情侶約會，這裡永遠散發著溫馨的氣氛，柔和的燈光映照下，人人臉上都有笑容。

知名的菜色有西班牙起司鐵鍋烘蛋、鷹嘴豆泥烤餅沙拉及托斯卡尼烤豬肉拼盤，不排斥辣味的人還能嚐看看關於餐桌的「AOP大蒜辣椒培根披薩」，重口味愛好者絕對會吃得相當過癮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

不同於普通店家的披薩，「關於餐桌」服務員會在桌邊服務時，淋上奧利塔披薩專用的佐餐橄欖油來增添披薩的風味，帶有明顯的蕃茄、朝鮮蓟風味的特級橄欖油，讓披薩的風味更加豐富誘人！比較老派的義大利迷當然也該嚐嚐「關於餐桌」的義大利麵，尤其是招牌的「蒜味橄欖油蛤蜊扁細麵」人氣超高，愛吃麵食的人可別錯過！

關於餐桌

店家地址：彰化縣員林市北和街25號

營業時間：11:30~21:30(供餐時間到21:00)

詳細介紹：https://bit.ly/3uOPPRG

這次員林的四間店家都是食尚玩家曾經介紹、拜訪過的，親自嘗試過後不得不說食尚玩家真有其獨到之處，介紹的店家各個食物美味、價格實惠，無論是小吃或餐廳，通通都有其特色。下次來員林可別錯過這幾間優秀的店家喔！


延伸閱讀>>員林5間「在地人推薦」炸雞店比拚！炸粉鬆厚、薄脆各有千秋

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披薩 香港 義大利麵

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