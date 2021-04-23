最期待立槳時光！ 台中、南投、日月潭三天兩夜景點攻略&美好回憶

作者：Funliday-Jeannie 一直玩

跟著 Jeannie 一直玩 於 2020-08-08 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 10 個景點，其中包含 鹿篙咖啡莊園、日月老茶廠、文武廟。 跟著Jeannie 一直玩🤍 更多景點歡迎追蹤

第 1 天

鹿篙咖啡莊園 | 2 小時

近期在日月潭旅遊的版面上不少見的鹿篙咖啡莊園，是一個在山腰間的木製建築，由於風景優美、畫面遼闊，是不少遊客的心中首選。不過人潮也是絡繹不絕地來呀！想在漂亮的咖啡廳裡喝喝咖啡、拍些美照，可是要付出寶貴的等待時間的，因此我們僅在莊園裡走走看看，欣賞園區裡結實飽滿的咖啡豆，就往下一站邁進！

鹿篙咖啡莊園。圖／Jeannie 一直玩

鹿篙咖啡莊園。圖／Jeannie 一直玩

日月老茶廠 | 5 分鐘

今晚，我想來點，日月潭台茶18號。 日月潭的好山好水種出來的茶又稱紅玉紅茶，在茶廠可以參觀製茶的過程，參觀機器在工作時，茶葉的香氣陣陣襲來，品台灣茶、聞著茶香、感受山裡的風，真的是絕佳享受。

日月老茶廠。圖／Jeannie 一直玩

日月老茶廠。圖／Jeannie 一直玩

日月老茶廠。圖／Jeannie 一直玩

文武廟 | 1 小時

山雨欲來的時刻我們正好到了文武廟，寺廟的紅磚屋頂配上日月潭，下著雨都美。到這來一定要上到最上方的觀景台，可以看到風情萬種的日月潭。

文武廟。圖／Jeannie 一直玩

文武廟。圖／Jeannie 一直玩

水社碼頭 | 30 分鐘

暴雨之後的雲霧慢慢散去，接著登場的是粉紅色系夢幻般的雲彩片片，搭配街頭藝人的音樂演奏，黃昏時在這散步要說多浪漫就多浪漫呀！

水社碼頭。圖／Jeannie 一直玩

悠森境渡假村 | 6 小時

這次旅行在悠森境度假村待了兩個晚上，剛好度假村優惠三天兩夜有附贈兩天早餐及一天的當地菜色晚餐，搭配安心國旅超級划算！ 悠森境度假村就在九族文化村的門口，還可以看到大怒神的頭，度假村內還有一片大草皮，爸媽就帶小朋友來這放電，很安全又很舒服！ 房間挑高、空間超大，還有浴缸，晚上玩累了回來還可以放鬆身心，下次來日月潭可以考慮住這邊唷！

悠森境渡假村。圖／Jeannie 一直玩

悠森境渡假村。圖／Jeannie 一直玩

第 2 天

日月潭sup水樣立式划槳-划船 立式划槳 立槳 推薦 水上活動 划槳教學 SUP教學 水樣體驗營 日月潭sup | 4 小時

這趟旅行我最期待的就是在日月潭日出時分的立槳時光了！ 在湖面上玩SUP，比在海上輕鬆很多，無浪又非常平靜，可以遠遠看到湖面的薄霧隨著太陽升起漸漸散去，接著是潔白的雲朵攀浮在層層山巒，那個畫面現在回想起來，還是覺得很幸福呀！

日月潭sup水樣立式划槳-划船 立式划槳 立槳 推薦 水上活動 划槳教學 SUP教學 水樣體驗營 日月潭sup。圖／Jeannie 一直玩

日月潭sup水樣立式划槳-划船 立式划槳 立槳 推薦 水上活動 划槳教學 SUP教學 水樣體驗營 日月潭sup。圖／Jeannie 一直玩

蠻荒咖啡 Desolate Coffee | 1 小時

在前往日月潭的路上，可以看到蠻荒咖啡的建築以木頭排列，搭配整片的落地窗，感覺既乾淨又清新，雖然在山林裡卻獨樹一格。前庭有一片停車場，開店時間絕對是停滿，用餐也必須預約，人潮洶湧時段等上兩小時都有可能呀！ 因此我們結束了日月潭日出立槳活動後，直接去預約候位，確認過號可以候補之後，便決定回去睡個回籠覺，再回來爽吃一波午餐！ 本來對這種漂亮的餐廳不抱餐點會神好吃的期待，但蠻荒實實在在的驚艷了我，他的義大利麵口味非常好吃，風味很濃烈、用料也很實在，加上舒適的環境，值得花個兩小時在這裡用餐放鬆呢！ Ps. 除了用餐要排隊，這邊在網路上最紅的拍照樓梯也要排隊唷！

蠻荒咖啡 Desolate Coffee。圖／Jeannie 一直玩

蠻荒咖啡 Desolate Coffee。圖／Jeannie 一直玩

向山遊客中心 | 2 小時

現在的遊客中心都要走這種驚天動地的設計嗎？逼人把這裡列入一個行程大拍特拍呀！向山遊客中心佔地廣大，是流線型的清水模建築，有種復仇者聯盟基地的感覺，地底會打開然後飛出一堆戰鬥機（我真的是百分百的電影兒童啊）。如果想拍些科幻又空靈的照片，絕對是一個很好的場景呢！

向山遊客中心。圖／Jeannie 一直玩

向山遊客中心。圖／Jeannie 一直玩

向山遊客中心。圖／Jeannie 一直玩

第 3 天

國立自然科學博物館 | 3 小時

雖然不是特地為了恐龍而來，還是在這一區待了好一陣子，這個暴龍也做得太真實了吧！黃黃的小眼睛還給我眨呀眨的，我雞皮疙瘩都起來！ 科博館不只是小朋友的天堂，我們在這扎扎實實地逛了三個小時。雖然大部分知識以前學生時期都學過，但都還給老師了（謝謝老師），於是來這複習起來。展覽跟展品都很精緻，而且解說得很仔細呢！

國立自然科學博物館。圖／Jeannie 一直玩

正苑茗茶 | 30 分鐘

有喝過以前傳統便當店會附贈的冬瓜茶包嗎？這裡買得到！還有洛神花、菊花茶等其他口味，一包才8元，小時候的回憶湧上心頭呀！

正苑茗茶。圖／Jeannie 一直玩

延伸閱讀：台中南投｜日月潭三天兩夜景點攻略

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