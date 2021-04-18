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日月潭「無邊際湖景」最新熱點搶先看！質感設計民宿ｘ純白咖啡廳好療癒
近期日月潭新開了一間民宿複合式咖啡廳「盒木Hermon」，擁有完整能眺望日月潭美景的景觀大窗。目前試營運中，5/17才會開始對外正式營運，但可以搶先收藏起來喔！
座落於遊日月潭必經的朝霧碼頭旁，有一棟純白系建築特別清新脫俗，由老闆耗時2年親手打造。走進一樓「Hermon Cafe咖啡廳」，處處充滿設計感，白色簡約風與紅磚的搭配，讓室內的空間充滿趣味。能容納絕美湖景的大片玻璃窗，從每扇窗往外望，都是一片夢幻藍，像美術館的畫框一樣動人。餐點選擇很多元，從西式早午餐、中式炸醬麵到甜點、咖啡都有，一邊用餐一邊望著平靜的水面，看船隻緩緩駛過，時間彷彿也緩慢了下來。
咖啡廳樓上是客房，若想享有更多隱私的空間，可以選擇留宿一晚。客房也同樣能享有無敵湖景，共有2人房與4人房兩種房型，挑高的空間設計讓舒適度更提升。假日若想要找個療癒的去處，相當推薦這喔！
店家資訊
地址：南投縣魚池鄉水社村中山路61號正式營運時間：5/17，五月初將在IG粉絲團可以預訂
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