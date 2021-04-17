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扇形車庫、八卦山大佛、車埕隱茶.. 「彰化田尾&南投集集」朝聖景點必拍！

Funliday / Funliday - 旅遊規劃社群平台

作者：Funliday-CaCa 去哪裡

於 2020-10-15 出發，總共為期 2 天，一共去了 7 個景點，其中包含 八卦山大佛風景區、扇形車庫停車場、阿三肉圓。 彰化花草之鄉田尾台式波波草好可愛，原來還有祈福避邪的功效，南投集集小火車慢遊，隱居山林遠離塵囂。

第 1 天

八卦山大佛風景區 | 1 小時

彰化大佛自蓮花座至佛身，計有七丈二尺高，全身以鋼筋水泥雕塑而成，佛前有雙獅鼎立，底座佔地7畝，內部分為六層；低層為小佛堂，2至5層陳列佛陀一生事蹟。 前方台階下為九龍池；右側為水族館；後面是富麗堂皇的鳳凰木及相思木林中，環境清雅恬靜。位於大佛左側為水族館，後側是大佛殿，佛殿後方則是兩座八層寶塔，登塔可俯看彰化市景，為遊客主要之遊覽據點。 來到這邊心裡平靜，遠眺彰化市景，風徐徐地吹，彷彿一切靜止，只剩下寧靜。

八卦山大佛風景區。圖／CaCa 去哪裡
八卦山大佛風景區。圖／CaCa 去哪裡

八卦山大佛風景區。圖／CaCa 去哪裡
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八卦山大佛風景區。圖／CaCa 去哪裡
八卦山大佛風景區。圖／CaCa 去哪裡

扇形車庫停車場 | 1 小時

扇形車庫的功能是作為火車頭調頭及維修之用，因漸漸失去功能，其他在台北、新竹、嘉義、高雄、高雄港的扇形車站都被拆除了。😭 僅存的彰化扇形車庫本來因要建電聯車維修基地面臨拆除命運，所幸地方人士及鐵道迷的爭取下，得以保留這難得的資產。 很幸運剛好有火車頭要回庫，所以觀賞了一場精彩絕倫的火車頭旋轉秀，覺得非常的有趣，以前從來沒有想過原來是這樣子運作。 (一)每週一休館。 (二)週二至週五開放時間：13:00～16:00。 (三)例假日開放時間：10:00～16:00。 (四)週一至週五遇國定假日則比照例假日開放時間

扇形車庫停車場。圖／CaCa 去哪裡
扇形車庫停車場。圖／CaCa 去哪裡

扇形車庫停車場。圖／CaCa 去哪裡
扇形車庫停車場。圖／CaCa 去哪裡

扇形車庫停車場。圖／CaCa 去哪裡
扇形車庫停車場。圖／CaCa 去哪裡

阿三肉圓 | 30 分鐘

脆皮肉圓配上特製的醬料，搭配龍骨髓湯（豬髓搭配蒸蛋），不用多說，吃過的都知道會回味無窮，沒吃過的來彰化必吃肯定驚為天人，一試成主顧👍

阿三肉圓。圖／CaCa 去哪裡
阿三肉圓。圖／CaCa 去哪裡

阿三肉圓。圖／CaCa 去哪裡
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阿三肉圓。圖／CaCa 去哪裡
阿三肉圓。圖／CaCa 去哪裡

阿三肉圓。圖／CaCa 去哪裡
阿三肉圓。圖／CaCa 去哪裡

建華芙蓉園 | 2 小時

彰化田尾鄉是賞花熱門景點，最新爆紅的波波草由大量的「芙蓉草」組成。 獨特的銀白色葉子，是常見的庭園景觀植物，傳統習俗被視為有祈福避邪的功效👻，同時可以用來當中藥材使用，靠近芙蓉草能聞到淡淡的清香。 入場費一人$50/一瓶礦泉水。 假日全天開放 平日要預約/老闆建議午後2:000再來，早上要澆水地上會有泥濘，不建議。

建華芙蓉園。圖／CaCa 去哪裡
建華芙蓉園。圖／CaCa 去哪裡

建華芙蓉園。圖／CaCa 去哪裡
建華芙蓉園。圖／CaCa 去哪裡

第 2 天

集集車站 | 1 小時

2019年命定為「小鎮漫遊年」，集集鎮是南投鄉唯一入選的「台灣經典小鎮」集集小鎮是一個依山傍水，風光綺麗，擁有濃厚地方特色的小鎮，走在集集小鎮可以聽到小火車的汽笛聲，在山中、在風中迴蕩。 悠然的騎自行車在綠色隧道享受田野風光。也可到明新書院為清代南投縣境內四大書院之一，同時也是國家三級古蹟，建築形式為講堂與齋舍，前方設有惜字爐，裏頭則供奉文昌帝君和紫陽夫子，因此當地許多考生考前都會前來祈求金榜提名。

集集車站。圖／CaCa 去哪裡
集集車站。圖／CaCa 去哪裡

集集車站。圖／CaCa 去哪裡
集集車站。圖／CaCa 去哪裡

集集車站。圖／CaCa 去哪裡
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和平快樂田園 | 2 小時

最近很火紅的粉黛亂子草「和平快樂田園」，可能是季節的變化已沒有那麼粉紅色夢幻花海，倒是有芒草的滄桑感😆，如果想看充滿夢幻泡泡粉紅花海可能要斟酌一下。 由於是在國慶連假前去門票$50/人，聽說國慶連假後$150/人，50可以折抵園區咖啡消費。

和平快樂田園。圖／CaCa 去哪裡
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和平快樂田園。圖／CaCa 去哪裡
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和平快樂田園。圖／CaCa 去哪裡
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和平快樂田園。圖／CaCa 去哪裡
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隱茶STEAM | 2 小時

車埕火車站擁有水光山色、懷舊復古風貌，是全台最美麗的火車站，同時也是集集火車支線的終點站，車埕火車站從日據時期就是伐木加工業的重鎮，之後漸漸發展成觀光業，擁有最純樸日式美景，宛如世外桃源，讓人有種穿越時空來到日本。 隱茶STEAM位於車埕的貯木池畔，一間具有60年歷史的老房子。在西元1958-1985年時是振昌木業的資材課管理貯存於貯木池的高級原木，主要的客戶多來自國外，資材課除了是管理原木的辦公室，也是客戶的招待所。

隱茶STEAM。圖／CaCa 去哪裡
隱茶STEAM。圖／CaCa 去哪裡

隱茶STEAM。圖／CaCa 去哪裡
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隱茶STEAM。圖／CaCa 去哪裡
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隱茶STEAM。圖／CaCa 去哪裡
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延伸閱讀：彰化田尾&南投集集花草系女孩必拍

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肉圓 連假 水族館

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