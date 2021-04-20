台中最強浮誇系美食！10種爆量海鮮溢出碗，「粥狂」名副其實

粥，是許多人舊時的回憶。白粥配醬菜、皮蛋瘦肉粥，無論貧或富，總有幾種粥品合你胃口，但隨著時代演進，粥類漸漸退出了「美食」的舞台，說到時下流行的美味，粥品似乎鮮少再被提及，直到「這家店」的出現。「粥狂」，是浮誇系美食的代表，也是振興「粥」這個美食類別的救星。滿滿一整碗的各式海鮮，深怕你不知道他們絕對是真材實料，從豐原到台中市區，「粥狂」颳起了一股「吃粥加打卡」的風潮，成為時下最夯的美食之一。

粥狂的新分店開在台中西區向上路和精誠路的路口附近，有著極為醒目的招牌，「創意海鮮粥品」幾個字與一隻通紅的大龍蝦，奠定了「粥狂」這間店的基調，也說明了這並非一間普通的粥品店家。靠近一瞧，路人都紛紛停下腳步，一整排冒煙的鐵鍋前，無數尚青的海產鋪在冰塊上，除了各式貝類、花枝、蝦子，龍蝦與螃蟹都還張牙舞爪的試圖逃離，老闆和店員得時不時捕捉一下這些臨陣脫逃的食材，讓店內店外充斥著快活的空氣。

滿滿澎派的活跳跳海產

再往前幾步，就能進入奇幻的海底世界，這裡是「粥狂」傾力打造的水藍色裝潢，四周不但有各種海底生物伴你遨遊，明亮寬敞的坐位也堪稱舒適，在這裡享用海鮮粥真的有種置身大海的錯覺，是相當成功的布置。店內有飲料機與冰淇淋機，冷熱飲與冰淇淋可以無限享用，店家的大器能從此處看出。而碗筷與醬料為自助式拿取，對於粥品的味道想進行調整的人可以來這裡加料，醬油胡椒芥末通通一應俱全，是重口味者的首選。

逗趣的裝潢壁畫

飲料、冰淇淋無限享用

店內空間寬敞舒適

在店前的整排鐵鍋內，熱氣蒸騰、雲霧繚繞，對應著老闆認真的表情，接著食材們一一下鍋，加水、加調味料、加飯，過程行雲流水、香氣傳遍大街小巷，這些粥品已然成為台中老饕們的話題重心，讓無數人們流連忘返。

備料

下鍋、添飯

擺盤

完成！

地表最強

浮誇到極致的「地表最強」，要讓海鮮控失心瘋了！

浮誇的定義是什麼？對於粥品界來說，這碗「地表最強」毫無疑問地堪稱「浮誇」二字。首先印入眼簾的，就是那隻觸角已擺放至碗外，存在感十足的大龍蝦，鮮甜彈牙的蝦肉提升了整碗湯頭的層次；再來是整隻的螃蟹，蟹膏蟹肉的細緻再次昇華粥品的味覺體驗；大海蝦與正海花枝也不甘人後，將海產的甜與鮮發揮的淋漓盡致，吃粥時配著吃，美味程度翻倍；蛤蜊、干貝、扇貝肉、鮑魚，通通是不可小覷的海中佳餚，也讓這碗「地表最強」的味道更加濃郁醇厚又香甜。

未料理前也魄力十足

菜單上所寫「欲食海上鮮，莫惜腰間錢」其實不全然正確，這碗限量版「地表最強」足足有三人份！把這些珍饈一股腦兒全加在裡頭，一人也不到500元，可說是CP值爆表，想吃請早，來晚吃不到。

波士頓龍蝦粥

紅通通的美味波士頓龍蝦

波士頓龍蝦為美國東北部的名產，比起一般的龍蝦還多出了兩支鰲裡的肉，嚴格算起來和龍蝦不是同一物種，不過更加美味！是較為高檔的食材，也常見於飯店的料理，菜餚品項價格一般以上千元為主。但在粥狂這裡，如此的高級食材不但價格實惠，粥品裡居然還有10隻鮮蝦、蛤蜊、扇貝、花枝、干貝、鮮蚵等等食材一同陪襯，實在太過划算！不過需注意的是波士頓龍蝦每天限量八碗，慢了一樣吃不到囉！

八仙過海

痛風者請斟酌享用

八仙過海是不是剛好八種食材煮一鍋？錯！你太小看老闆的大器程度了，這份八仙過海足足有十一種食材！扇貝、淡菜、正海大花枝、鮭魚、蟹肉棒、鮮蝦、蛤蜊、花枝、鮮蚵、干貝、扇貝肉，浩浩蕩蕩的將所有食材一一放出，這絕對是一份讓痛風者欲拒還迎的可怕誘惑，各顯神通之下，哪位饕客能抵擋這樣的美味呢？

龍蝦粥

俗又大碗的龍蝦粥

外面的龍蝦價格是多少，粥狂都管不著，但在這間店裡，有整隻大龍蝦的海鮮粥，就是390元！這不是高CP值，這叫「佛心店家」，要讓大家能吃到比漁港海產店還要料多實在又便宜的美味。鮮蝦、蛤蜊、花枝、鮮蚵、干貝、扇貝肉，這些都已經是標準配備，吃得飽、吃得爽、吃得過癮，這就是粥狂之所以叫做粥狂的理由，實在是太狂。

雞佛粥

補身體最適合的雞佛粥

三月份新登場的品項，是一份補身體的超營養粥品。海鮮與雞佛碰撞出全新火花，整碗粥大半都被雞佛覆蓋，這就是真材實料的霸氣。柔軟又帶著海產鮮甜味的雞佛，成為店內的超人氣，想吃吃看這樣特別的組合，粥狂是你最好的選擇！

極具衝擊力的場景！

粥狂的品項可以選擇吃粥品或是烏龍麵(二選一)，讓不愛吃粥的你，也有不一樣的新選擇！粥狂是值得你專程來一趟的優質店家，因為他將「粥」定義為「不平凡的海鮮狂想」、「創意的泉源」與「划算又奢華的料理」，這些都不是普通店家能辦到的成就。想一睹什麼是「超越粥品的粥品」，台中「粥狂」就是你一定要朝聖的饕客聖地！

粥狂-向上店

店家地址：台中市西區向上路一段409號

店家電話：0966888453

營業時間：17:00-00:00 (週五、六、日上午11:30-14:30有營業)

均消價位：$200

粉絲專頁：http://bit.ly/3rszAZo

粥狂-豐原店

店家地址：台中市豐原區向陽路9號

店家電話：0938596875

營業時間：17:00-00:00 (週五、六、日上午11:30-14:30有營業)

均消價位：$200

粉絲專頁：https://bit.ly/32qJXja





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