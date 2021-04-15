隱藏版親子樂園！台中新社「百菇莊」採香菇、茶碗蒸DIY好好玩，還有香菇流沙包

百菇莊原來不止能夠採菇、​吃菇、買菇，還有獨特的「菇類生態循環再生親子體驗活動」與「香菇娃娃 DIY 體驗」，蠻好玩的耶！

百菇莊位於新社協中街，距離新社古堡莊園與新社花海大約5分鐘車程，除了各式菇類美食小吃外，也能走訪菇園採菇，採集的各種鮮菇可以稱重買回家加菜。這次還進到百菇莊隱藏版的清幽庭院體驗「菇類生態循環再生親子活動（需預約）」，從香菇生態解說、採菇、餵雞撿雞蛋，到茶碗蒸DIY、下午茶品嚐時間（茶碗蒸、香菇流沙包、菇菇奶茶），非常有趣~

百菇莊門口就是香菇造型金古椎，聽說招牌「百菇莊」字中間設計有泡泡機可以自動吹泡泡，象徵著孢子傳播的模樣。旁邊有專屬停車場，開車過來很方便。

百菇莊提供各種菇類相關美食，像是：香菇肉燥飯、百菇羹、鹽酥綜合菇、杏鮑菇香腸、黑木耳汁等小吃飲品。讓我比較好奇的是香菇冰淇淋，感覺蠻妙的耶！下次再來吃看看~

現場還有各式各樣的香菇產品，從乾燥菇、香菇醬、冷凍香菇食品…到 DIY 栽培菇菇太空包都有，菇菇愛好者可以盡情挖寶。

如果要到香菇園體驗採菇樂趣的，跟著指標走就對啦！

「菇類生態循環再生親子體驗」活動流程為：香菇生態解說 ➔ 採菇 ➔ 餵雞撿雞蛋 ➔ 茶碗蒸DIY ➔ 下午茶品嚐時間(茶碗蒸、香菇流沙包、菇菇奶茶)。時間約90分鐘。

體驗費用：6歲以上每人200元； 6歲以下兒童可免費參加但不含飲料、點心及茶碗蒸。（活動詳情可以點這邊了解）

參與「菇類生態循環再生親子體驗活動」會有專人帶領導覽，從香菇的栽種開始說明，沒想到最早期的香菇得從木頭本身栽培很搞剛，而且生長速度相當慢。後來改良為木屑一包包種植，很快就能採收、產量大不同。

之前流行在辦公室 DIY 栽培的菇菇太空包，只要不接觸陽光，每天噴水兩次，不用一週就可以採收了，簡單又快速，非常有成就感

種菇是不能曬太陽的，所以香菇園得在較為陰暗的室內環境。一走進來滿滿一整片都是菇菇太空包整齊排列很狀觀，種類也是五花八門，可以選自己喜歡吃的菇種進行採收。

依不同菇種採收價格略有差異，可對照旁邊標示重量一斤的價位決定。看是喜歡浩克型的大尺寸香菇，還是蟻人路線的迷你小香菇，都可以照自己的喜好挑選~

無論是杏鮑菇、珊瑚菇、茶樹菇…還是豪爽的大香菇，尬意哪款這裡都有，想吃多吃少也可以自己決定非常方便有彈性~

香菇太空包使用後的菌渣，除了可以發酵為有機肥料，還能培養作為飼料供雞隻食用，我們將產下的雞蛋 DIY 茶碗蒸食用，就是「菇類生態循環再生體驗活動」想體驗的「循環農業」友善環境綠色經濟概念~

跟著莊大哥親切專業的解說邊走，突然覺得眼前一亮，想不到百菇莊香菇園旁竟然隱藏著如同世外桃源的清幽環境，還有大片草皮可以讓小孩奔跑，非常悠閒愜意。

剛剛才提到剩下的菌渣可培養飼料供雞隻食用，來來來~小朋友們可以實際來餵雞，如果膽子大的還能直接抱雞餵，公雞們有的吃完全心無旁騖可以放心親近~

除了餵雞外，來到雞籠還有一個工作就是撿雞蛋啦！這些雞蛋都是今日出產，拿起來還帶有溫度非常新鮮~

採好雞蛋我們來到竹棚下準備蒸蛋 DIY ，同時享受「綜合菇蒸蛋+香菇流沙包+菇菇奶茶」特色下午茶。

我很喜歡竹棚中間樹群穿透的設計，另一側垂掛著香菇相關的說明看板，樹葉與看板不時隨風飄曳，有著大自然的幽靜閒適。

▶ 菇菇蒸蛋 DIY 比想像中簡單耶！帶著小孩也能輕易上手，製作步驟如下：

Step 1. 將現採的鮮菇剪小塊。

Step 2. 用碗筷將蛋汁打勻。

Step 3. 加入1000cc高湯。

Step 4. 過篩後倒入杯中。

Step 5. 加入適量現採的鮮菇。

Step 6. 記住自己號碼依順序放入蒸鍋。

新鮮現作的菇菇蒸蛋果然好吃，菇菇們Q彈有口感且蛋香濃郁，果然……自己做就是好吃啦！

在導覽的時候，我其實就有注意到莊大哥手上這包菇，很認真想說：這菇好大朵呀！想不到……

這包菇像菇不是菇竟然是流沙包太酷了！分別有芝麻跟奶黃兩種口味，芝麻濃郁、奶黃香甜，兩種攏抹賣呷！

這裡的奶茶也不是一般奶茶，可是加了乾燥菇磨成粉去製作的菇菇奶茶，喝起來雖然菇味沒到很明顯，但細細品嚐還是能聞到一股淡淡菇香~

傳說中的世外桃源再來兩張，來到這邊就忍不住想放慢腳步，給自己一個下午茶的悠閒時光~

對了！這次還有體驗百菇莊與布拉姆田莊合作的「香菇娃娃 DIY」，做好的香菇娃娃不但可愛還能帶回家栽種加菜，也蠻好玩滴！有興趣可以看這篇「布拉姆田莊親子體驗活動-採枇杷、爆米花 DIY 、槌染、香菇娃娃體驗」。

其實我對百菇莊的印象一直停留在採菇與買菇，想不到有「香菇生態循環再生體驗」這類型的親子活動，不止有趣也蠻有意義的，而且環境更是出乎我意料的幽靜舒適。不妨可以趁假日帶小孩來新社走走吧~

【相關資訊】

約訪體驗時間：2021年3月

經濟部中小企業處廣告

指導單位：經濟部中小企業處

主辦單位：臺中市新社區休閒農業導覽發展協會、臺中市和平區谷關社區發展協會

新社百菇莊

電話：04-2582-2665

地址：台中市新社區協中街2-1號

營業時間：平日 早上9:00-下午17:00、假日 早上9:00-下午17:30

新社百菇莊官方網站

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文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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