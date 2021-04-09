台中親子景點好好玩！ 16間超人氣「親子餐廳推薦」 球池x沙坑x溜滑梯 小孩放電爸媽放輕鬆
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連假將至！想好要帶小孩去哪邊聚餐了嗎？！來來來~16間台中親子餐廳給你選！
以下我整理了 8 間網路超人氣的台中親子餐廳，以及 8 間雖不是主打親子，但有沙坑、童書、玩具、旋轉木馬等親子設施，同樣適合帶小孩去的親子友善餐廳，總共 16 間台中親子餐廳的推薦原因、注意事項、平均消費金額都整理好囉，快來選一間吧！小孩玩得好爸媽才有空吃飯聊天啊~
說到親子餐廳，沒小孩以前根本沒注意過，當我第一個小孩出生後，才知道帶小孩出門想要好好吃頓飯有多~不容易！小孩坐不住的時候誰跟你乖乖等，沒帶本書帶輛小車車，如同困獸般，輕則在座位使出章魚脫困術，一不注意就從兒童座椅爬上桌；重則使用野獸吼，直接哭鬧到爸媽只能扛出餐廳，以免吵到其他客人。親子餐廳除了有小孩玩樂設施不怕無聊之外，大家都是爸媽們比較能互相體諒，也是一大魅力呦！(小聲說：相對於餐點品質，可能就不行太要求)
▌台中親子餐廳
赤腳ㄚ生態農莊
推薦原因：
大片草原、溜滑梯、球池、沙坑…，連水池、溫水沖洗區跟生態動物都有，可以玩上一整天
注意事項：
假日人多要早點來比較有停車位，門票50元折抵，一張只能折一個餐點或產品喔
平均每人消費：50-500元
【商家資訊】
赤腳ㄚ生態農莊
電話：04-2569-0735
地址：台中市大雅區雅潭路三段500號
星月大地景觀休閒園區
推薦原因：
有270度的高空美景，還能丟小孩們泡腳玩水、玩溜滑梯、鞦韆
注意事項：
遮陽的地方不算多，夏天會比較熱
平均每人消費：100-500元
【商家資訊】
星月大地景觀休閒園區
電話：04-2683-1671
地址：台中市后里區月眉北路486號
公老坪夢想廚房
推薦原因：
有各式各樣手作的古早傳統玩具、可愛小動物，加上沙坑、溜滑梯、草地可以奔跑，晚上還可以看夜景
注意事項：
玩具是木製，可能有些久了還是會有些微刺要注意的地方，小孩玩之前可以稍微檢查一下比較安心
平均每人消費：380-500元
【商家資訊】
公老坪夢想廚房
電話：04-2515-6539
地址：台中市豐原區水源路坪頂巷12號
木匠兄妹木工房
推薦原因：
免費入園，還有沙坑、蹺蹺板、兩人三腳、踩高蹺…等各種充滿古早味的兒童玩具，也可以付費參與DIY活動
注意事項：
餐點就比較一般
平均每人消費：0-350元
【商家資訊】
木匠兄妹木工房
電話：04-2559-0689
地址：台中市后里區舊圳路4-12號
小島3.5度
推薦原因：
規劃完整的七大遊戲區好好玩
注意事項：
1、用餐記得先預約訂位。
2、包廂需另收包廂費用。
3、用餐限時90分鐘，餐點先吃才不會太趕。
4、遊戲區不論大人小孩入內都要穿襪子。
其他就是餐點費用偏高，這個看個人接受度啦！
平均每人消費：300-500元
【商家資訊】
小島3.5度
電話：04-2425-7070
地址：台中市北屯區經貿三路二段82號
大樹先生的家
推薦原因：
超大球池與各種玩具好好玩
注意事項：
附近停車位不好找，遊戲區需另外付費
平均每人消費：150-500元
【商家資訊】
大樹先生的家
電話：04-2235-2253
地址：台中市北區崇德路一段212號
Hide & Seek 嘻遊聚
推薦原因：
遊樂設施選擇豐富很好玩，木製玩具質感不錯
注意事項：
遊戲區要另付門票，收費偏高
平均每人消費：250-500元
【商家資訊】
Hide & Seek 嘻遊聚
電話：04-2462-5266
地址：台中市西屯區國安一路168號b1-1
咱們小時ㄏㄡˋ
推薦原因：
玩樂設施有：溜滑梯球池、攀爬裝置、積木、家家酒、沙坑好放電
注意事項：
餐點就…親子餐廳，味道還可以但不要有太多期待，兒童餐份量很少
平均每人消費：300-500元
【商家資訊】
咱們小時ㄏㄡˋ
電話：04-2439-2106
地址：台中市北屯區祥順一街45號
▌台中親子友善餐廳
薰衣草森林
推薦原因：
園區規劃完善，大自然環境清幽好拍好逛
注意事項：
地理位置比較偏僻，旋轉木馬需額外付費
平均每人消費：150-500元
【商家資訊】
薰衣草森林
電話：04-2593-1066
地址：台中市新社區中興街20號
嘎嗶惦
推薦原因：
餐廳庭院設有沙坑，隔壁又是幼稚園可以帶小人玩溜滑梯、車車跟丟球，餐廳廁所也有尿布檯，餐廳外面就是停車場，停車也方便
注意事項：
網路有人反應多人聚餐的話，座位會安排比較擁擠，這部分會介意再注意一下
平均每人消費：350-500元
【商家資訊】
嘎嗶惦
電話：04-2359-3903
地址：台中市西屯區福玄路189號
貝里尼
推薦原因：
環境明亮寬敞舒適，遊戲室溜小孩很好用，餐點算是好吃的
注意事項：
價位偏高
平均每人消費：200-500元
【商家資訊】
貝里尼
電話：04-2212-8100
地址：台中市東區南京路76號
紐澳良小廚
推薦原因：
有戲沙池可以讓小孩放風，餐點口味還不錯
注意事項：
價位偏高，網路有人反應假日人多時送餐較慢，我是沒有碰到啦！會介意的再注意一下
平均每人消費：300-600元
【商家資訊】
紐澳良小廚
電話：04-2242-7662
地址：台中市北屯區崇德五路192號
梨子咖啡館
推薦原因：
有沙坑、童書，餐點算是好吃的
注意事項：
餐點份量不多，價格偏高
平均每人消費：300-600元
【商家資訊】
梨子咖啡館
電話：04-2249-0399
傳真：04-2247-4584
地址：台中市北屯區崇德路三段1號﹝崇德路與松竹路口﹞
可艾比
推薦原因：
有溜滑梯、鞦韆可以玩耍，而且不限時能慢慢吃
注意事項：
餐點一般中規中矩，風味鍋煲是煮好上桌而不是現場自己煮的小火鍋
平均每人消費：250-500元
【商家資訊】
可艾比
電話：04-2483-7670
地址：台中市大里區勝利二路1號2樓
森林小徑
推薦原因：
有迷你的童書玩偶區，還有可愛的小貓咪、寵物友善
注意事項：
座位與座位之間的空間並不大，如果有客人攜帶推車、寵物的籠子，動線會變得擁擠
平均每人消費：250-500元
【商家資訊】
森林小徑
電話：04-2298-2238
地址：台中市北屯區文心路四段131號
莫凡彼
推薦原因：
有決明子沙坑小孩愛玩，位於大魯閣新時代好停車
注意事項：
生日有優惠，團購網不時會賣餐券，用餐前可以先查查有沒有優惠可使用
平均每人消費：250-500元
【商家資訊】
莫凡彼
電話：04-2222-1362
地址：台中市東區復興路四段186號7樓
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