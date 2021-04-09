台中親子景點好好玩！ 16間超人氣「親子餐廳推薦」 球池x沙坑x溜滑梯 小孩放電爸媽放輕鬆

連假將至！想好要帶小孩去哪邊聚餐了嗎？！來來來~16間台中親子餐廳給你選！

以下我整理了 8 間網路超人氣的台中親子餐廳，以及 8 間雖不是主打親子，但有沙坑、童書、玩具、旋轉木馬等親子設施，同樣適合帶小孩去的親子友善餐廳，總共 16 間台中親子餐廳的推薦原因、注意事項、平均消費金額都整理好囉，快來選一間吧！小孩玩得好爸媽才有空吃飯聊天啊~

說到親子餐廳，沒小孩以前根本沒注意過，當我第一個小孩出生後，才知道帶小孩出門想要好好吃頓飯有多~不容易！小孩坐不住的時候誰跟你乖乖等，沒帶本書帶輛小車車，如同困獸般，輕則在座位使出章魚脫困術，一不注意就從兒童座椅爬上桌；重則使用野獸吼，直接哭鬧到爸媽只能扛出餐廳，以免吵到其他客人。親子餐廳除了有小孩玩樂設施不怕無聊之外，大家都是爸媽們比較能互相體諒，也是一大魅力呦！(小聲說：相對於餐點品質，可能就不行太要求)

▌台中親子餐廳

赤腳ㄚ生態農莊

推薦原因：

大片草原、溜滑梯、球池、沙坑…，連水池、溫水沖洗區跟生態動物都有，可以玩上一整天

注意事項：

假日人多要早點來比較有停車位，門票50元折抵，一張只能折一個餐點或產品喔

平均每人消費：50-500元

【商家資訊】

赤腳ㄚ生態農莊

電話：04-2569-0735

地址：台中市大雅區雅潭路三段500號

星月大地景觀休閒園區

推薦原因：

有270度的高空美景，還能丟小孩們泡腳玩水、玩溜滑梯、鞦韆

注意事項：

遮陽的地方不算多，夏天會比較熱

平均每人消費：100-500元

【商家資訊】

星月大地景觀休閒園區

電話：04-2683-1671

地址：台中市后里區月眉北路486號

公老坪夢想廚房

推薦原因：

有各式各樣手作的古早傳統玩具、可愛小動物，加上沙坑、溜滑梯、草地可以奔跑，晚上還可以看夜景

注意事項：

玩具是木製，可能有些久了還是會有些微刺要注意的地方，小孩玩之前可以稍微檢查一下比較安心

平均每人消費：380-500元

【商家資訊】

公老坪夢想廚房

電話：04-2515-6539

地址：台中市豐原區水源路坪頂巷12號

木匠兄妹木工房

推薦原因：

免費入園，還有沙坑、蹺蹺板、兩人三腳、踩高蹺…等各種充滿古早味的兒童玩具，也可以付費參與DIY活動

注意事項：

餐點就比較一般

平均每人消費：0-350元

【商家資訊】

木匠兄妹木工房

電話：04-2559-0689

地址：台中市后里區舊圳路4-12號

小島3.5度

推薦原因：

規劃完整的七大遊戲區好好玩

注意事項：

1、用餐記得先預約訂位。

2、包廂需另收包廂費用。

3、用餐限時90分鐘，餐點先吃才不會太趕。

4、遊戲區不論大人小孩入內都要穿襪子。

其他就是餐點費用偏高，這個看個人接受度啦！

平均每人消費：300-500元

【商家資訊】

小島3.5度

電話：04-2425-7070

地址：台中市北屯區經貿三路二段82號

大樹先生的家

推薦原因：

超大球池與各種玩具好好玩

注意事項：

附近停車位不好找，遊戲區需另外付費

平均每人消費：150-500元

【商家資訊】

大樹先生的家

電話：04-2235-2253

地址：台中市北區崇德路一段212號

Hide & Seek 嘻遊聚

推薦原因：

遊樂設施選擇豐富很好玩，木製玩具質感不錯

注意事項：

遊戲區要另付門票，收費偏高

平均每人消費：250-500元

【商家資訊】

Hide & Seek 嘻遊聚

電話：04-2462-5266

地址：台中市西屯區國安一路168號b1-1

咱們小時ㄏㄡˋ

推薦原因：

玩樂設施有：溜滑梯球池、攀爬裝置、積木、家家酒、沙坑好放電

注意事項：

餐點就…親子餐廳，味道還可以但不要有太多期待，兒童餐份量很少

平均每人消費：300-500元

【商家資訊】

咱們小時ㄏㄡˋ

電話：04-2439-2106

地址：台中市北屯區祥順一街45號

▌台中親子友善餐廳

薰衣草森林

推薦原因：

園區規劃完善，大自然環境清幽好拍好逛

注意事項：

地理位置比較偏僻，旋轉木馬需額外付費

平均每人消費：150-500元

【商家資訊】

薰衣草森林

電話：04-2593-1066

地址：台中市新社區中興街20號

嘎嗶惦

推薦原因：

餐廳庭院設有沙坑，隔壁又是幼稚園可以帶小人玩溜滑梯、車車跟丟球，餐廳廁所也有尿布檯，餐廳外面就是停車場，停車也方便

注意事項：

網路有人反應多人聚餐的話，座位會安排比較擁擠，這部分會介意再注意一下

平均每人消費：350-500元

【商家資訊】

嘎嗶惦

電話：04-2359-3903

地址：台中市西屯區福玄路189號

貝里尼

推薦原因：

環境明亮寬敞舒適，遊戲室溜小孩很好用，餐點算是好吃的

注意事項：

價位偏高

平均每人消費：200-500元

【商家資訊】

貝里尼

電話：04-2212-8100

地址：台中市東區南京路76號

紐澳良小廚

推薦原因：

有戲沙池可以讓小孩放風，餐點口味還不錯

注意事項：

價位偏高，網路有人反應假日人多時送餐較慢，我是沒有碰到啦！會介意的再注意一下

平均每人消費：300-600元

【商家資訊】

紐澳良小廚

電話：04-2242-7662

地址：台中市北屯區崇德五路192號

梨子咖啡館

推薦原因：

有沙坑、童書，餐點算是好吃的

注意事項：

餐點份量不多，價格偏高

平均每人消費：300-600元

【商家資訊】

梨子咖啡館

電話：04-2249-0399

傳真：04-2247-4584

地址：台中市北屯區崇德路三段1號﹝崇德路與松竹路口﹞

可艾比

推薦原因：

有溜滑梯、鞦韆可以玩耍，而且不限時能慢慢吃

注意事項：

餐點一般中規中矩，風味鍋煲是煮好上桌而不是現場自己煮的小火鍋

平均每人消費：250-500元

【商家資訊】

可艾比

電話：04-2483-7670

地址：台中市大里區勝利二路1號2樓

森林小徑

推薦原因：

有迷你的童書玩偶區，還有可愛的小貓咪、寵物友善

注意事項：

座位與座位之間的空間並不大，如果有客人攜帶推車、寵物的籠子，動線會變得擁擠

平均每人消費：250-500元

【商家資訊】

森林小徑

電話：04-2298-2238

地址：台中市北屯區文心路四段131號

莫凡彼

推薦原因：

有決明子沙坑小孩愛玩，位於大魯閣新時代好停車

注意事項：

生日有優惠，團購網不時會賣餐券，用餐前可以先查查有沒有優惠可使用

平均每人消費：250-500元

【商家資訊】

莫凡彼

電話：04-2222-1362

地址：台中市東區復興路四段186號7樓

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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