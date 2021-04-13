說走就走半日遊！ 「台中文青小旅行」文創市集+網美店的約會路線提案

作者：Funliday-站在這裡

於 2020-05-14 出發，總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 Skylark台中福科店 、審計新村、 艸水木堂 。因為很臨時，我們中午才出發，就只有半天的時間可以走走台中了。 雖然去的點不多，但整個還蠻文青風和，也很適合情侶約會路線，有需要的朋友不妨參考喔！

第 1 天

Skylark台中福科店 | 2 小時

[Skylark 洋食．芳鄰] 前身是 [加洲風洋食館]，是不少人年輕時的回憶。目前在台仍有七間分店，但多在北部，我們所去的台中福科店，是中部唯一分店，也是目前唯一有供應手工蛋糕的店鋪，我們正是為此而來。 店裡寛敞明亮，座位數非常多，是個舒服的用餐環境；菜單多元，義麵燉飯排餐等各式洋食、飲品均有提供，還有 $150 超划算的下午茶套餐，適合各式聚餐。 我們吃了不少蛋糕，手工蛋糕和菜單上的甜點，不得不稱讚，真的是蠻有水準的。用料實在不馬虎，細節都有做到，也不甜膩，重點訂價還很親民，甜點控們真的有機會可以去吃吃看。只是這樣玩，教我們這些烘焙小戶的要怎麼生存下去啊～～～

Skylark台中福科店 。圖／站在這裡

Skylark台中福科店 。圖／站在這裡

Skylark台中福科店 。圖／站在這裡

Skylark台中福科店 。圖／站在這裡

Skylark台中福科店 。圖／站在這裡

審計新村 | 2 小時

吃完午茶我們到 [審計新村] 走走。[審計新村] 位於勤美綠園道附近，是省府時期的員工眷舍群之一，經市府活絡重新規劃，以複合式主題文化創意產業為主要招商，成功轉型為青年創業基地，正式名稱定為「審計368新創聚落」。 這裡範圍不大，大約三四排，多是兩層樓的建築，能進駐更多店鋪。二樓的空間以原有的階梯結合木棧板，成了一個可走動的平台，我蠻喜歡的。

[暮暮市集] 以為平日的審計新村會不會很無聊或空空的，沒想到每天都有市集！ 平日下午 2:00-6:00 ，週末則是 11:00-18:30，台中人要不要那麼幸福啦！不過市集並不大就是了，幾乎都是個人小品牌，皮革、繪畫、精油、編織等等...還有手沖咖啡...但我覺得挺好的，真的是以文創為主題的市集。

[愚室實驗所] 是我蠻喜歡的插畫品牌，每個角色都胖胖的，超可愛，小主人公介太、金魚嘟子，還有胖胖浪子貓五郎。 之前他們還在台北地下街擺攤時，就有留意過... 後來在這裡開了實體店面，這次總算逛到了。裡面整個走復古風格，搭上各式插畫，超可愛！

[森小姐的茶店] 位於二樓的小鋪子，專賣特製的茶葉、花茶和各式雜貨、紀念品... 店裡有很多可愛的東西，那些茶的包裝也超美的～ 蠻適合做為送人的小禮品。 / 這裡真是個很適合走走吃吃的地方，拍拍照，挖挖寶（雖然很多文創商品真的一點都不便宜～）既悠閒又文青，也是個約會的好地方！

審計新村。圖／站在這裡

審計新村。圖／站在這裡

審計新村。圖／站在這裡

審計新村。圖／站在這裡

審計新村。圖／站在這裡

艸水木堂 | 30 分鐘

[艸水木堂] 也在審計新村裡，是間甜甜圈專賣店，因為這裡實在太特別，是間熱門的網美店，也拍了很多照片，所以拉出來獨立寫。 整間店非常的童話風格，用了旋轉木馬加上各種動物公仔的元素去設計，加上裡裡外外的植裁和乾燥花，非常可愛迷人！ 甜甜圈則是用烤的，再加上各式食材做出不同的口味，還不錯吃～有點像麵包又像可頌有層次的麵糰；我們吃了人氣款"海塩牛奶糖"，牛奶糖的部份有點甜，但因為有一點鹹味，有起了平衡作用，甜甜圈外酥內鬆軟，帶一點嚼勁，不錯不錯！

艸水木堂 。圖／站在這裡

艸水木堂 。圖／站在這裡

艸水木堂 。圖／站在這裡

勤美誠品綠園道 | 1 小時

逛完 [審計新村] 若覺得還不夠，或者戶外待久了，想找個地方吹吹冷氣，[勤美誠品] 是個好選擇唷！可以逛書店，或是內部也很多小鋪子或餐食。綠園道這一帶近幾年也愈發熱鬧，巷弄中進駐了不少小店，還會有一些街道藝人表演，坐在樹下吹吹晚風聽聽歌，也是相當愜意。

勤美誠品綠園道。圖／站在這裡

家溫度湯專門店草悟店 | 2 小時

晚餐時間，我們不怎麼餓，但很想吃點鹹的東西，所以到 [家．溫度 湯專門店] 草悟店來喝煲湯！ 草悟店就位於巷弄中，小小的，十分樸實溫馨的風格，用餐時間人還不少呢！餐點真的就以湯為主，項目多達十幾種，可以搭配米飯或麵包，另有一些小菜。 點了「味噌南瓜雞肉燉湯」，非濃郁系，但喝得出南瓜的香甜，味噌的比例感覺不多，就是做到一點鹹度和層次上的提味。湯裡還加了大量的蔬菜燉煮，相當健康啊！雞肉用的是雞腿肉，吃起來很嫩口。但 CHER 的「奶油綜合野菜燉湯」口感單一又很 creamy，就有點膩口了。米飯也有加其它穀物和蘿蔔丁，蠻有誠意的。 整體來說還是蠻喜歡 [家．溫度]，真的有家的感覺，以湯為主也是一種用餐的新型態，可以試試。台北和永和也有分店喔！

家溫度湯專門店草悟店。圖／站在這裡

家溫度湯專門店草悟店。圖／站在這裡

家溫度湯專門店草悟店。圖／站在這裡

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