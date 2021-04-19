亞洲最大親子寵物友善園區！占地近2萬坪的台中大坑「啵比星球」新亮相 帶著毛小孩玩翻天

台中大坑新社又有新景點，是原本東山樂園改造成全亞洲最大的親子寵物友善空間！佔地近兩萬坪，除了適合親子與寵物共游的游泳池以外，還有七星級寵物旅館以及美容專區，最吸引人的是可以跟寵物一起入睡的一泊三食、星空體驗六星級主題房豪華露營。

園區共規劃有三個停車場，不用擔心愛車沒地方停。

Hione 寵物皇宮

附設寵物美容、七星級寵物旅館、藝術展覽空間等多樣豐富體驗的城堡，美麗的紅色城堡也是地標、打卡熱點。

紅色奢華的皇宮，金碧輝煌。

藝術畫展區

以狗為藝術創作主題

展區內的藝術作品是免費參觀的喔。

二三樓也有以貓為主題的藝術創作。

七星級寵物旅館

貓貓狗狗各有屬於自己的空間，有專人照顧。

環境舒適而且乾淨衛生

還可以跟明星犬當鄰居喔。

寵物美容服務

懶得自己幫毛小孩洗澡的話，就交給專業的來吧！這裡有專業的寵物美容師幫忙，幫你把毛寶貝洗的乾淨舒服。

水世界寵物泳池

售票處

小型犬250元｜中型犬350元｜大型犬450元（可使用門票抵用券）

兒童節活動（轉角遇到蛋）

彩蛋DIY、彩蛋尋寶、背蛋接力賽等等…

活動時間表

可以與寵物、親子共游的水世界！有分小寶貝與大寶貝專區，不管有毛沒毛都嗨起來。

大人、小孩還有寵物都可以玩水玩的很開心。

玩水後可以來自助澡堂幫狗狗洗澡。如果懶得自己來的話，城堡裡也有美容師幫洗的服務喔。

園區很大，帶寵物跟小朋友來放電很可以。

金剛蝦 餐酒館

啵比星球最狂野的料理！有蒜香、椒鹽、麻辣的各種海鮮料理，配酒喝更滿足。

室內、戶外都有座位提供

也有非海鮮類的料理可以選擇喔。

菜單 MENU

迎賓廣場

大樹舞台、美食廣場、湖畔自助烤肉區、幸運草PIZZA，整體規劃寬敞舒適，還有電動玩具車讓小朋友可以玩。

園區到處都有座位，逛累了隨時可以停下來休息。

湖畔自助烤肉 取餐區

菜單 MENU

家族、團體可事先預約，來湖畔烤肉很有FU。

大坑溪畔旁烤肉，很有露營的感覺。

幸運草 PIZZA

懶得烤肉的話，那就吃披薩吧！薄皮披薩料豐味美，輕易搞定挑嘴的大人小孩。

公益扭蛋機

大樹舞台

假日會有表演喔！吉祥物也會出來走走逛逛。

吉祥物好可愛喔喔喔喔喔！！

這裡經常舉辦狗聚或貓聚，沒有比這裡更適合的場地了！

輕食販售區

主要以火鍋為主。

菜單 MENU

自己搖（手搖飲）

這一家的飲料好喝！但我忘了拍照，哈哈哈哈。

那些年 我們一起….

園區真的很貼心，到處都有椅子可以休息。

大寶貝放風區

大型寵物的放風區，讓狗狗盡情放電。

小寶貝放風區

除了分大小寶貝放風區以外，還有雙層圍欄保護，讓毛小孩可以玩的很安心。

綠意盎然還有大片綠草地，大人都覺得療癒了，更何況小孩們。

時光公園 溜滑梯＆沙坑

小朋友最愛的溜滑梯跟沙坑這裡也有。

園區內也有夾娃娃機。

餐飲高校食堂

復古日式的學堂內，可以品嚐原味食材烹煮的寵物鮮食喔。

還有可愛的狗校長相陪。

食堂菜單 MENU

海豚灣

大坑溪畔旁的海豚，晚上會點燈，很美。

帶著毛小孩怎麼玩都好玩

寵物神社祈福源地

福貓君

參拜流程

臥貓神社

四面狗

雪山脈雪水舍

瘋狗冰

夏天到了，不管大人還是毛小孩都需要冰鎮一下。這裡除了賣飲料、冰品以外，還有寵物可以吃的水果冰喔。

菜單 MENU

啵比溫泉魚

大坑特有的碳酸氫鈉泉，飼養八池不同品種、大小的溫泉魚，感受不一樣層次的啃咬享受，而且可以跟寵物一起泡腳讓溫泉魚服務，重點是不限時間。

好肥好大隻的溫泉魚，咬起來應該很有感。

園區很大，所以沿路都有指標導引。

寶貝變裝趴

跟寶貝一起體驗變裝趴！還有寵物道具服租借。親子和服體驗，以及寵物專屬變裝道具服，全家一起和寵物拍全家福。

價目表請參考：

這裡真的很森林，是被群山環繞的樂園

彩螺碼頭

網美最愛取景的IG打卡點。

這一區真的超好拍，很療癒的山景綠地。

流自成許願池

投下硬幣許願就會成真喔。

幸福販賣舖

合掌屋

星空體驗六星級豪華露營 一泊三食搶先住！仿照日本合掌村的「合掌屋」，白天提供主題房泡茶包廂，可以跟鬼滅娃娃、皮卡丘、卡娜赫拉一起用餐去，晚上還可以陪你入睡，而且寵物可同住喔。

體驗六星級豪華露營，享有超值三餐（入住當日晚餐/隔日早、午餐）、人寵同帳、獨立衛浴設備、享受溫泉泡湯、冷氣空調、主題式娃娃場景、雙閣樓看星星。

鬼滅之刃主題房

獨棟合掌屋，當然享有獨立衛浴設備，還可以泡溫泉喔，晚上有雙閣樓可賞星空，還有寵物可陪同入住。

可以點餐來主題房泡茶吃飯。

各種主題房型等你來開箱。

不用餐風露宿也能享受搭帳棚的樂趣。

轉轉木馬

超夢幻網美風的旋轉木馬。

啵啵魚池＆瀑布

幸福吊橋

在幸福橋上鎖住回憶也鎖住愛情。

園區比想像中大多了！我從下午逛到晚上，直到點燈後才走，紅色城堡點燈後更美，下次想來這裡住個兩天一夜，感受這裡的悠閒自在，還可以帶我家的貓一起來玩。

這裡不但適合帶寵物來玩，更適合帶小朋友來走走，來大自然感受生態，還可以跟寵物們近距離接觸，大片綠草地可以讓孩子盡情跑跳，是親子與寵物們的友善空間喔。

HiONE World海灣樂世界之啵比星球園區

地址：台中市北屯區東山路二段151之2號

電話：04-22399520

時間：11:00-23:00

粉絲團：https://www.facebook.com/hioneworld/

票價資訊：

寵物入園門票100元

兒童3歲以下免費入園

3～11歲 門票100元

12歲以上350元可折抵200元

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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