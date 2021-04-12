低消100元「台中百萬夜景」看到飽！黑色景觀貨櫃屋＋無敵展望美翻

夜景餐廳最看重莫過於遼闊視野與療癒景色，台中海線「望景咖啡」憑藉居高臨下的絕佳地理位置，坐擁無敵景致，加上低消只要100元，成為朝聖夯地，跨年更是一位難求。

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權 圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

位於沙鹿的「望景咖啡」占地寬敞，餐廳外觀為黑色貨櫃屋，增添時尚感，室內則採大片落地窗採光極佳，搭配綠色植栽，氛圍愜意。若下午就抵達擔心太陽過曬，可以先待在室內過後，夜幕低垂時再更換至外頭最佳賞景區。

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

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「望景咖啡」戶外座位區席位多，白天除了能有晴朗的藍天白雲，還能依序將夕陽、夜景盡收眼簾。值得一提的是，觀景座位前往毫無遮敝物，視野可謂名副其實的一望無際，花個100元低消即可遠眺沙鹿、清水一帶風景，獨享絕美風光，晚風吹拂更顯浪漫。

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餐廳販售咖啡、奶茶、冷飲、果汁、水果茶等飲料，也提供麵食、簡餐、火鍋、炸物、茶點、素食及比利時鬆餅+厚片等，不論想體驗悠閒下午茶、享用正餐，抑或是作為宵夜，多樣化的選擇都能一次滿足，若想順利入座，假日建議事先訂位。此外，部落客饗食客棧也建議不熟悉海線的人，可直接從台灣大道開往沙鹿較易抵達目的地，快將這處景點列入夜景必訪清單吧！

望景咖啡

地址：台中市沙鹿區晉江里11鄰689號營業時間：每日16:30-01:30

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