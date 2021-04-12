快訊

日本發生多起大王烏賊擱淺事件 網友憂大地震前兆

直播／AZ疫苗擴大接種情況！指揮中心說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

低消100元「台中百萬夜景」看到飽！黑色景觀貨櫃屋＋無敵展望美翻

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

夜景餐廳最看重莫過於遼闊視野與療癒景色，台中海線「望景咖啡」憑藉居高臨下的絕佳地理位置，坐擁無敵景致，加上低消只要100元，成為朝聖夯地，跨年更是一位難求。

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

位於沙鹿的「望景咖啡」占地寬敞，餐廳外觀為黑色貨櫃屋，增添時尚感，室內則採大片落地窗採光極佳，搭配綠色植栽，氛圍愜意。若下午就抵達擔心太陽過曬，可以先待在室內過後，夜幕低垂時再更換至外頭最佳賞景區。

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

「望景咖啡」戶外座位區席位多，白天除了能有晴朗的藍天白雲，還能依序將夕陽、夜景盡收眼簾。值得一提的是，觀景座位前往毫無遮敝物，視野可謂名副其實的一望無際，花個100元低消即可遠眺沙鹿、清水一帶風景，獨享絕美風光，晚風吹拂更顯浪漫。

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

餐廳販售咖啡、奶茶、冷飲、果汁、水果茶等飲料，也提供麵食、簡餐、火鍋、炸物、茶點、素食及比利時鬆餅+厚片等，不論想體驗悠閒下午茶、享用正餐，抑或是作為宵夜，多樣化的選擇都能一次滿足，若想順利入座，假日建議事先訂位。此外，部落客饗食客棧也建議不熟悉海線的人，可直接從台灣大道開往沙鹿較易抵達目的地，快將這處景點列入夜景必訪清單吧！

望景咖啡

地址：台中市沙鹿區晉江里11鄰689號
營業時間：每日16:30-01:30

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

延伸閱讀：

在美術館享秘境甜點？屏東最新景點「可可農場」清水模建築美翻　還能DIY巧克力

高雄美濃「粉紅雨」秘境！1200棵花旗木炸裂式滿開，沐浴在粉嫩桃花源

台中旅遊 景觀餐廳 熱門打卡 美景

相關新聞

低消100元「台中百萬夜景」看到飽！黑色景觀貨櫃屋＋無敵展望美翻

夜景餐廳最看重莫過於遼闊視野與療癒景色，台中海線「望景咖啡」憑藉居高臨下的絕佳地理位置，坐擁無敵景致，加上低消只要100元，成為朝聖夯地，跨年更是一位難求。 位於沙鹿的「望景咖啡」占地寬敞，餐廳

台中西區牛肉麵推薦！四款經典湯頭可選，銷魂牛肉越吃越上癮

牛肉麵可以說是台灣國民美食，甚至台北歷年都會舉辦國際牛肉麵節，就可以知道牛肉麵在台灣人的心目中占了多大的份量，而這間位於台中西區的「牛谷飲食店」，更是以口味獨特、用料實在贏得台中人的心！

越夜越美！ 台中沙鹿「夜景約會餐廳」秘密基地，從夕陽到迷人夜色浪漫加分

多久沒有發呆、放空、欣賞夜景了呢？到台中沙鹿的「覓覓基地-帆杋望海」，來趟放鬆紓壓又能欣賞美景的約會吧！

台中親子景點好好玩！ 16間超人氣「親子餐廳推薦」 球池x沙坑x溜滑梯 小孩放電爸媽放輕鬆

udn走跳美食／涼子是也 連假將至！想好要帶小孩去哪邊聚餐了嗎？！來來來~16間台中親子餐廳給你選！ 以下我整理了 8 間網路超人氣的台中親子餐廳，以及 8 間雖不是主打親子，但有沙坑、童書、

台中宵夜必吃「串燒居酒屋」人氣TOP 6！八色拼盤、浮誇魚卵丼飯　點綴微醺夜晚

白天玩景點，晚上逛夜市，出遊的行程總是少不了夜市，但台中景點層出不窮，三不五時就往台中跑，每次到台中總是逛逢甲夜市、一中街商圈嗎？這次來點不一樣的，無論你要找台中串燒、台中燒烤還是台中宵夜，ReadyGo推薦你六間到台中一定要吃的串燒居酒屋，美酒配美食，出來玩就是要這樣~

不只竹子湖有海芋！台中外埔海芋田金黃亮眼　黃色花海免費拍

竹子湖的白色海芋浪漫優雅，而台中外埔的海芋卻是金黃亮眼，更顯活潑熱情，如果你看膩了陽明山上的純白海芋，不如就前往台中看看不一樣的海芋花海吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。