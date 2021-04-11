越夜越美！ 台中沙鹿「夜景約會餐廳」秘密基地，從夕陽到迷人夜色浪漫加分

在生活眾多的壓力中，你是否曾有過一種衝動，想離開現有的一切，只想待在一個悠閒的地方放空？而此時此刻，沒有什麼比一份美味的食物、一片美麗的夜景更吸引人了！台中「覓覓基地-帆杋望海」就是一處為了煩悶人們打造的聖地，在這裡，有美味的食物、份量十足的飲料、夕陽西下的美豔與萬家燈火的繁華，可以與三五好友一同暢所欲言，也可以與另一半說些私密的悄悄話，更能帶著全家大小一起來此歡聚遊玩，是台中沙鹿很棒的夜景餐廳。

貨櫃內的桌邊視野。

貨櫃窗邊的高處美景。

「覓覓基地-帆杋望海」最低消費僅要一杯飲料，而且是採自助式的入座方式，無須購買門票，對於台中人來說，位於郊區的夜景餐廳會是平日下班後聚會的好場所，也是暫時逃離生活煩擾的桃花源。

走入「覓覓基地-帆杋望海」，在夜裡發著螢光燈的招牌與燈飾映入眼簾，與遠方的萬家燈火交相呼應，店家的格局與裝潢都有經過巧思，是以貨櫃堆疊的方式設計，有幾處拍起來特別具有靜謐氛圍的角落，是許多來訪的朋友最愛捕捉的畫面。店內也有幾個適合欣賞夜景的角度，包含餐廳內的景觀窗、一整排夜景吧檯與入口附近的眺望點，這些都是喜愛夜景的你必定要來的好位置，來「覓覓基地-帆杋望海」可千萬別錯過。

「覓覓基地-帆杋望海」可不只能讓你看夜景，更有提供各類美食料理，有主餐、也有點心小物，欣賞夜景之餘，不用怕餓著了肚子，來杯飲料、炸物，就能和朋友暢談一整晚。

牛肉牛奶火鍋

牛奶鍋濃郁的奶香在端上桌時就不斷向外散發著，「覓覓基地-帆杋望海」提供軟嫩美味的五花牛肉做搭配，讓整份火鍋的風味更上層樓。在欣賞夜景的期間，即使是夏夜都會有微微的涼意，此時來上一份暖心的鍋物，整個人頓時浴火重生、一股暖流從心底升起，是最美好的鍋物饗宴。

豬肉丼飯

晶瑩的白飯上鋪了滿滿的豬肉，再放上一顆渾圓的半熟蛋，輕輕將蛋體戳破，蛋黃蛋白像瀑布般流瀉而下，讓整碗丼飯的美味昇華！而且丼飯非常有飽足感，適合飢腸轆轆的你來上一碗墊墊肚子。

五種炸物拼盤

由雞柳條、薯條、雞塊、洋蔥圈、甜不辣這五種邪惡炸物組成的拚盤，雞柳條與雞塊都將雞肉的水分鎖在其中，吃起來濕潤不咬口；媲美速食店的招牌薯條人氣也居高不下；洋蔥圈香氣十足，吃的時候要小心別被燙傷；甜不辣外脆內軟，炸物拼盤可說是整間店最受歡迎的品項之一，一夥人來聊聊天、看風景再來份點心是標準配備，來「覓覓基地-帆杋望海」務必要點上一份來吃！

夏威夷披薩

起司份量足、火腿有彈度、鳳梨夠多汁，喜歡義式風味的人，夏威夷披薩也是店內的人氣品項唷，邊吃邊欣賞夜景，可是一大享受。

水蜜桃蜂蜜鬆餅

正餐吃過是時候來份甜點了！這份「水蜜桃蜂蜜鬆餅」光用想像的就能讓人嘴裡滿滿的甜蜜感，是非常稱職的甜點品項。主要用蜂蜜與奶油調味，搭配上鬆軟鬆餅與水蜜桃甜美的香氣，這份完美的甜點會讓人不小心一口接一口。

抹茶歐蕾

有著可愛熊熊的抹茶歐蕾，甜甜的滋味大人小孩都愛。沒有一般抹茶特有的苦味，柔和的抹茶香氣與恰到好處的甜味，讓這杯成為相當受歡迎的飲料。想來杯溫暖的飲品，抹茶歐蕾會是一種不錯的選擇！

台中的夜景餐廳不少，每處皆有各自的風格，一杯飲料即能享受萬家燈火的夜色是「覓覓基地-帆杋望海」的特色，同時也是台中人下班放鬆的好去處，從夕陽到將夜色盡收眼底，當你累了、倦了、想約朋友暢談聊天，來覓覓基地吃份美食、看看遼闊的夜景，心中繁雜的念頭也隨之消散，是最適合現代人的心靈避風港。

覓覓基地-帆杋望海

店家地址：台中市沙鹿區榜文路88號

店家電話：0426335199

營業時間：16:30-0:00(週一公休)

粉絲專頁： http://bit.ly/3rwN0U2





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