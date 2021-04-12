台中西區牛肉麵推薦！四款經典湯頭可選，銷魂牛肉越吃越上癮

位於台中西區的「牛谷飲食店」是間以牛肉麵為主的專賣店，店內品項豐富，乾麵、扁食、丼飯、水餃、滷味、湯品通通有，滿足普羅大眾的多元需求，而身邊總是有幾個不吃牛的朋友，來到「牛谷飲食店」可不用擔心，這裡也有貼心販售非牛肉的餐點。

「牛谷飲食店」位在於忠明南路上、大勇國小斜前面，門口設有停車格外，附近也有收費停車場，不管是騎機車或是開車前來都算便利。

說到牛肉麵的靈魂就是它的湯頭，牛谷的湯頭除了一般常見的清燉與紅燒外，老闆還特地以基本湯頭為基礎變化出4種不同的口味，有清燉、紅燒、麻辣、茄汁風味，讓饕客們百吃不膩！牛谷的清燉湯頭使用大量蔬果、牛大骨及獨門配方熬煮72小時以上，並且特別選用RO逆滲透水，希望讓客人每一口都能喝到最鮮甜的湯頭。

紅燒湯頭則是再加入數十種中藥，且無添加任何調味粉下去熬製而成，麻辣湯底則是以紅燒為基底，再加入店家自己拌炒的川味辣醬及中藥材，辣度是大眾能接受的小麻小辣，若有嗜辣的饕客也可以主動告知店家調整辣度，茄汁湯底以清燉為基底，再加入大量的新鮮切片番茄及番茄泥下去熬煮，喝起來酸酸甜甜十分順口。

紅燒牛肉麵

說到牛肉麵最大眾的口味就是紅燒湯頭，但牛谷的紅燒牛肉麵與一般市面上的紅燒湯頭不太一樣，沒有一般紅燒湯頭的辣度，不過湯頭喝起來濃郁卻又不會太過油膩，入喉後鮮甜還會回甘，雖然以中藥材去熬煮卻毫無令人懼怕的濃厚中藥味！紅燒牛肉塊特別選用澳洲進口的牛腱肉，與腱子心相比筋相對較少，搭配店家天然獨特秘法製作，肉質軟嫩又帶點Q彈，每一塊都超厚實又燉煮得相當入味，一口咬下即能得到滿足！

牛谷的手工拉麵麵條也讓人驚豔，採用「日本小麥粉」製造，麵條Q彈又扎實且容易吸附湯汁，讓高湯均勻地攀附在每一條麵條上，吸收了紅燒湯頭的精華吃起來更有味道。

滿漢牛肉麵

如果想要一次品嚐到牛肉所有美味一定要來一碗滿漢牛肉麵！牛谷的滿漢牛肉麵富含厚實夠味的牛腱肉，還有軟嫩Q彈又帶點嚼勁的牛筋，而牛肚更是滑嫩到可以直接滑下肚，由牛肉三寶在嘴中譜出一首狂歡曲，讓人意猶未盡。

吃牛肉麵總是不能缺少酸菜及辣椒，雖然只是配角卻無比重要，少了它們彷彿少了一味，而牛谷的酸菜是老闆自己拌炒製作而成，比起一般外頭重口味又死鹹的酸菜，牛谷的酸菜清爽又帶點甜味，另外因為牛谷的紅燒湯頭不帶辣味，嗜辣的饕客可以加點老闆自己調配的辣椒，不過提醒大家這辣度可是十分夠味，要小心食用喔！

美國Choice無骨牛小排炙燒川燙麵

來「牛谷飲食店」必點的招牌為川燙牛肉麵莫屬，店家選用Choice等級的美國無骨牛小排，現點現切後再由專人服務到桌邊現沖，有種像是在吃台南牛肉湯又像吃牛肉麵的新奇感受，店家使用的牛小排上頭豐富油花如大理石花紋般均勻分布，並且已先經過炙燒處理，才能完美的鎖住肉汁，鋪上滿滿的現切牛肉片後在撒上蔥花與薑絲，上桌時宛如嫣紅綻放的花朵，如同藝術品般讓人捨不得移開目光。

為了讓顧客品嚐到最原始的鮮甜，川燙牛肉麵都是搭配清燉湯頭，倒入特製湯頭即可欣賞牛小排由原本的嫣紅慢慢化為粉嫩，一含入口中馬上在嘴裡化開，肉汁的鮮美齒頰留香，可說是場視覺及味覺雙重饗宴！如果想吃重口味的也可以自行搭配店家特調的豆乳醬，略為鹹辣的沾醬搭配牛肉後更能襯托鮮甜。

炸醬麵

在牛谷也可以吃到正宗的古早味，牛谷的炸醬麵選用台灣豬肉再與炸醬拌炒，炸醬的肉香十足，再將肉醬與經典配菜紅蘿蔔絲、小黃瓜絲攪拌均勻，把麵配上肉末與紅蘿蔔絲、小黃瓜一起放入口中，就是那記憶中的傳統滋味。麵條部分除了可以選擇Q彈的手工拉麵外，也可挑選較有嚼勁的刀削麵，比起細麵來說，寬麵更容易讓香氣十足的炸醬扒滿麵條，入口滑順且越嚼越香！

滷味拼盤

來麵店怎能不來點滷味？但牛谷的滷味可不是普通配角，店家以中藥材調製成獨特滷包下去製作而成，滷味種類十分豐富有海帶、豬頭皮、鴨珍、大腸頭、烏龍豆干、麻辣鴨血等等，其中豆干多汁Q彈的口感讓人無法忘懷，滿滿的香氣超入味、越吃越涮嘴。

Q彈滑順的麵條、濃郁甘甜的湯頭、厚實軟嫩的牛肉，可說是美味的牛肉麵三大必備條件，而「牛谷飲食店」不僅通通有，老闆總堅持要以最好的食材呈現給顧客，如此用心的店家怎麼能不特地前來品嚐！

牛谷飲食店-牛肉麵專賣

地址：台中市西區忠明南路408號

電話：04 23723837

營業時間：11:00-14:00；17:00-20:30

粉絲專頁：http://bit.ly/2Vftquy





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