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不只竹子湖有海芋！台中外埔海芋田金黃亮眼　黃色花海免費拍

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖 / IG @ruting_ss；圖 / IG @elena_0921
圖 / IG @ruting_ss；圖 / IG @elena_0921

Shan@ReadyGo

竹子湖的白色海芋浪漫優雅，而台中外埔的海芋卻是金黃亮眼，更顯活潑熱情，如果你看膩了陽明山上的純白海芋，不如就前往台中看看不一樣的海芋花海吧！

圖 / IG @ruting_ss
圖 / IG @ruting_ss

白色海芋在台灣比較常見，是屬於濕地形海芋，多分布在台北陽明山地區，而黃色海芋則是屬於陸生形海芋，需要在排水良好的土地上才能夠生長。

圖 / IG @delia_51
圖 / IG @delia_51

一整片黃澄澄的黃色海芋大約有600坪，黃色海芋不同於陽明山的白色海芋有手掌般那麼大，而是有一種小而巧的精緻動人。屬於私人的外埔海芋田，農家免費讓大家在海芋季前往參觀，雖然不像陽明山可以採海芋，但是能拍到這麼美的照片，都要感謝農人的不藏私阿！

圖 / IG @elena_0921
圖 / IG @elena_0921

要提醒大家，到海芋田參觀的時候，別隨手摘花並且小心周邊的植物，大家一起用心呵護，才能讓這片海芋田更永續喔！

外埔海芋田

地址：台中市外埔區甲后路右轉水頭二路附近

延伸閱讀>>採海芋上陽明山！2021竹子湖海芋季5間熱門打卡海芋田推薦

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海芋 陽明山 濕地

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