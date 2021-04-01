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三色漸層花海超美！彰化新景點「社頭之美園藝」50元一票暢玩＋美拍
彰化全新景點「社頭之美園藝」今年2月才剛開園，園區內種滿了玫瑰花、牡丹花，還可以看到茄子樹、草莓、番茄等小型蔬果園，可以說是週末踏青的好去處。而最近掀起新一波打卡潮的就是粉紫色薰衣草花海與黃、紅兩色的金魚草，因為種植密度高，幾乎是層層疊疊的交織在一起，形成美麗的三色漸層花海，拍起照來絕對是秒殺記憶體的美麗景緻。
園區內還有提供小朋友最愛的「沙坑區」、「溜滑梯」等等設施，是適合親子同樂的好地方，旁邊還有販賣部提供輕食、飲品等等，一不小心就待了一整天。最棒的是，入園門票僅僅只要每人50元的清潔費，還有免費的汽機車停車位，想來彰化走走的遊客可以專程來這裡逛逛，絕對值回票價！
地址：彰化縣社頭鄉社石路760巷127號-157號（連鴻織襪附近）
營業時間：8:30-17:30
門票：$50元/人，幼兒園以下免費
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