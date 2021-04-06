「台中租車」懶人包！自駕旅遊路線、注意事項、價格預算小撇步報你知

台中的地理位置相當方便，從台北下去只需兩小時左右，非常適合周末來個兩天一夜的旅行犒賞自己～本篇小編要來告訴你，在台中租車的小撇步，還有旅遊路線，讓你輕輕鬆鬆在台中旅遊！別走開，快跟著小編一起看下去～

台中當地交通

台中租機車

雖然台中有公車可以搭乘，且10公里以內都免費，但光是等待時間就費時不少，若是想去的景點較遠的話也不易到達。在台中當地的交通還是以機車為主，租車地點主要位在台中火車站

平均價格：125CC 450元起／天；Gogoro 600元起

台中租機車。 圖／FunTime

台中租汽車

在台中騎乘機車雖然相當方便，不僅便宜、也不須擔心停車問題。但對於曝曬於高溫的豔陽下、冷風襲來或濕漉漉的雨天；有大件行李或是想去的景點遠在郊區的話，機車乘坐起來是會有些不適的，反倒租汽車更為舒適及方便唷～

平均價格：1,450元起／天

台中租汽車。 圖／FunTime

小編偷偷說：如果真的不會騎機車也不會開車，可以考慮包車玩台中。不僅省去自駕的辛勞，說不定司機還會帶你認識當地人才知道的私房景點及美食唷！

租車前小知識

租車條件

在台灣租用汽車年齡須滿20歲且必須攜帶：

1. 身分證

2. 汽車駕照（外籍人士請攜帶護照及國際駕照）

保險

為了保障行車上的安全，小編提醒大家，車體險、竊盜險、第三責任險、駕駛乘客險、強制險等相關保險，都要在租車前確認是否有投保，才能玩得開心且放心

車輛配備

租車前可以先確認是否有需要加購GPS、嬰兒座椅等額外配備

合約內容

合約絕對是每個人最容易忽略但卻是最重要的部分，拿到合約時請一定要確實詳閱一遍，並且好好保管，才能避免爭議的發生

加油規定

相關的加油規定，像是需不需要滿去滿回？汽油是要加95還是98？等細節都要在租車上路前先跟租車公司確認。

車體確認

而出發前最重要的步驟，就是要詳細的檢查車體是否在出發前有所損傷，如果有的話請事先告知租車公司，以免還車時被收取了維修費，那可真的會欲哭無淚呢。

小編小提醒：

1. 大家也可以在租車後，幫車體拍照，如果到時候有爭議還有照片為證。

2. 租車超時歸還不僅需要另外加價，有些店家可能還會酌收一筆額外費用哦！

台中租汽車怎麼選

租車常見車型&價格

租車常見車型&價格。 圖／FunTime

※以上價格僅為參考，詳細價格請洽各租車公司

租車小撇步

1. 往價格最貴的挑不一定就是好，選擇適合自己的就夠了

2. 通常平日租車價格會比假日便宜（依店家）

3. 承租天數或時數越多比較划算

4. 租車前先規劃好行程、查好路線可以省下大把時間

台中路線安排

西屯區、北區

自然學博物館→一中街→台中國家歌劇院→東海大學→逢甲夜市→秋紅谷廣場

北屯區

台中市眷村文物館→一德洋樓→大坑風景區→心之芳庭→洲際棒球文創園區

中區、西區

宮原眼科→第四信用合作社→第二市場→勤美成品綠園道→草悟道→范特喜文創聚落→審計新村→柳川藍帶水岸

南屯區、清水區、梧棲區

彩虹眷村→梧棲漁港→高美濕地→望高寮夜景公園

后里區

中社觀光花市→麗寶樂園→泰安落羽松秘境

新社區

新社古堡→新社花海→薰衣草森林

台中推薦景點

中社觀光花市花海

中社觀光花市花海。 圖／IG, weskerer

花迷們注意！位於台中后里的中社觀光花市花海，現在綻放著數十種的鬱金香，彷彿一秒帶你飛到荷蘭。還有各式各樣的花卉在這裡盛開著，色彩繽紛的花朵襯托著遠處的火炎山，超級迷人的景色！特別是向日葵齊放的季節裡，黃澄澄的花海，帶給人們朝氣蓬勃的感覺，再加上火炎山相伴，整個氛圍都熱情了起來！

地址：台中市后里區三豐路五段333號

營業時間：8:00-18:00

新社莊園古堡

新社莊園古堡。 圖／IG, lsp_114

上一個推薦景點帶你到荷蘭，這個景點帶你回到中古世紀的歐洲！位於台中新社的新社莊園古堡，是座歐式風格的莊園城堡，山光水色的景致圍繞著，是情侶浪漫約會的熱門景點，也是婚紗拍取景的好地方！園內也有提供餐點，可以在城堡內享用午茶～如果來對季節的話，還能欣賞到楓紅與落羽松的夢幻景色唷！

地址：台中市新社區協中街23號

營業時間：平日09:00-18:00；假日08:00-18:00

門票：全票250元；半票150元（皆送餐飲抵用券100元）

高美濕地

高美濕地。 圖／IG, jianqin.li

小編個人私心偏愛高美濕地，不管去幾次都會被這裡的超夢幻夕陽美景感動到！還有絕美的天空之鏡超好拍，彷彿置身在另一個國度。沿著木棧道一路向海中央邁去，沿途還能欣賞到潮間生態。白天和晚上去的景致截然不同，各有不同的特色美。黃昏時分根根佇立的風車和景觀橋，配上金黃色的日落，難怪會是萬年不敗的約會景點啊

小編偷偷說：如果要前來高美溼地的話，請先在官網注意潮汐時間唷～

地址：台中市清水區美堤街

武陵農場

武陵農場。 圖／IG, little_shares

來到台中怎麼能不提到武陵農場呢？雖然位於海拔較高的山區內，但這裡的景色絕對值得你造訪！多樣的地理景觀，讓每位旅人一年四季都能欣賞到不同風格的武陵農場。春天綻放紫藤花、夏天有繡球花、秋季楓紅和落羽松，冬季則是最浪漫的櫻花與梅花。距離合歡山的車程亦不遠，許多旅客會將兩處打包一起玩～一次玩透透！

地址：台中市和平區武陵路3-1號

台中租車FAQ

取車前要注意什麼？

車子加油種類、車子損傷要先拍照&錄影存證、加購保險、攜帶駕照

台中租汽車常見車型

Toyota：New VIOS、YARIS、SIENTA、ALTIS

Nissan：TIIDA、KICKS

租車價格預算多少？

租機車平均1天450元，租汽車平均1天1,450元

台中租車推薦車行？

汽車：百捷租車、格上租車、IWS耐斯租車

機車：中興租車、Zocha

台中真的是個殺底片的好地方！超多超好拍景點，不論是網美景點或是大自然景觀，怎麼拍都無敵好看啦～下次到台中玩時，考慮租汽車或機車，更深入的探索台中！

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime四月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」