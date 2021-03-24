南投又添秘境！隱藏版「九重葛大道」粉嫩紅花炸裂式盛開　還能順遊萬年峽谷

位於南投竹山的「桶頭過溪花園」，是一處鮮少人知的九重葛秘境，園內種了滿滿的九重葛，紫紅色的大花冠開滿了整片園區，有如九重葛花語「熱情」般的魅力四射，步行在道路中間伴隨著兩旁開滿著九重葛，彷彿是走在九重葛大道上，充斥著浪漫又迷人的氛圍。

▲圖片來源：IG@beckhamhong66

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「桶頭過溪花園」的入口總共有二處，大門口的目前封閉中，但側邊還有一個入口是開放入內參觀的，想來觀賞美景的民眾別看到大門封閉就失望離開，可以改由側邊的入口進入參觀喔！另外園內有園主飼養的小狗，記得不要攻擊、觸摸，也不要任意餵食小狗，園內禁止亂丟垃圾，自己的垃圾請自己帶走，這樣才能維持如此美麗的景色。

▲圖片來源：IG@beckhamhong66

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另外桶頭過溪花園離最近很熱門的雲林萬年峽谷不遠，開車路程約半個小時，若有計畫要去萬年峽谷或是來桶頭過溪花園，可以把握花期安排一起順遊喔！

▲圖片來源：IG@beckhamhong66

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桶頭過溪花園

導航：南投縣竹山鎮新行正橋(轉進來順著道路前進即會看到)

座標：23.640853 120.660438





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