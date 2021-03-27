旋轉木馬裡用餐！花壇溫馨親善餐廳，首創12款顏色「公主蛋包飯」

從高雄的夜市擺攤起家至發展連鎖攤車的加盟，而後創立了第一家店面五目坊蛋包飯，在餐飲界耕耘多年，老闆曾建穎於2017年回到家鄉──花壇重塑品牌，與素有「茉莉花故鄉」之稱的花壇做連結，創立了【茉莉公主的花園城堡】，以世界唯一、台灣首創12色天然蔬果製成的茉莉公主蛋包飯聞名，不僅是在地人聚餐、聚會首選，更有不少觀光客慕名而來。

【茉莉公主的花園城堡】設立在花壇車站附近，用「公主」做為發想，打造童話故事裡的浪漫國度，【茉莉公主的花園城堡】整體裝潢充斥著夢幻感，最厲害的是老闆還將旋轉木馬搬進餐廳裡！浪漫又帶點歐風的用餐環境，讓人深深沉醉在其中。

餐廳裡備有兒童座椅，還設有決明子沙坑、大型彈珠台可供小朋友放電玩耍，此外最特別的是【茉莉公主的花園城堡】還有免費提供公主、王子的服裝讓小朋友更換，讓孩子們彷彿真的置身城堡中用餐。

不只用心打造餐廳環境，在餐點上【茉莉公主的花園城堡】更是下足苦心，老闆很有自信的說道，「每一個公主餐組合、定食套餐均符合衛服部所公告的每日六大類飲食指南的份量」，【茉莉公主的花園城堡】不僅要帶給大家色、香、味俱全的料理，更是以「健康安全飲食」為首要考量，在近年食安問題連環爆的情況下，讓大家擁有一片安心用餐的小天地。

用小巧思將蛋包飯變化成公主裙襬，一盤平淡無奇的蛋包飯直接晉升為店內人氣餐點TOP1，這別出心裁的idea源自於老闆迎來的第一位小公主，也造就往後餐廳的定調與風格，只要在台灣提到公主蛋包飯就會直覺聯想到這間店。

因來店用餐的親子不少，店家捨棄洗選蛋，選用擁有國際雙認證的滅菌蛋液，以孩子健康為優先，來製作一系列的蛋包飯，經典黃色茉莉公主是最多人點選的餐點，蛋包飯選擇具有身分證的產銷鮮米，一旁佐以蔬菜及微量堅果，成就這份美味無比又兼具營養價值的公主蛋包飯。

▲茉莉公主蛋包飯。公主裙襬裡頭皆有加入了起司片，不僅增加濃郁香氣，也適時為大家補充鈣營養，此外白飯若想改成十穀飯也可以告知服務人員。

每一份內用的公主蛋包飯套餐皆有主食、醬汁、紫菜味噌湯、茉莉花茶凍、附餐紅茶，點餐時先選擇裙襬顏色(目前有黃色、紫色、粉色、藍色、綠色、白色可挑)，再選喜歡的醬汁(蘋果咖哩、奶油白醬、番茄紅醬、南瓜黃醬擇一)，接著挑選想品嘗的主食(招牌啾西厚切炸豬排、法式鹽麴舒肥雞、深海舒肥厚切鮭魚菲力、素食義式香料烤彩蔬、美國Prime板腱牛、雙色起司豬排、辛鮮明太子豬排、優格水果豬排擇一)。另外若擔心份量太多，店家也有提供小份量的小公主套餐給12歲以下小朋友點餐，份量小但營養可不打折扣唷！

▲法式鹽麴舒肥雞。配合現代人的飲食習慣，以健康為主要訴求，透過舒肥方式進行料理，吃起來較無負擔。

煎製時運用小技巧，把蛋皮以旋轉方式變成一件件公主蓬裙裙襬，可愛又夢幻的公主蛋包飯就這樣成形了！

▲用火龍果天然染色的紫玲公主，紫粉色系的公主餐點上桌就立刻吸引眾人目光，蛋皮香嫩順口，不一會兒時間就被通通吃下肚。

▲義式香料烤彩蔬(素)是蔬食主義者的最愛，恰到好處的調味讓人忍不住一口接著一口。

豬排咖哩飯(焗烤系列)

若說蛋包飯是店內餐點人氣TOP1，再來絕對是厚切炸豬排系列餐點，【茉莉公主的花園城堡】嚴選台灣里肌，不假手於代工廠，自行醃製豬排，確實做到去筋、去膜以及鬆肉動作，也因此製作出來的炸豬排，口感外酥內嫩，且水份十足！即便是冷掉吃，美味依舊！近期搭配著新推出的焗烤系列，別有一番風味，喜歡濃濃起司香又熱愛大啖肉品的朋友，來到這可別錯過這道料理囉。

邪惡的牽絲、超厚實的台灣溫體豬炸豬排，大口咬下，讓人罪惡感十足！

店內除了有吸睛亮眼的蛋包飯之外，也有供應定食系列，打造日式結合美式風味的料理，每一份餐點都有附三樣小菜、茉莉花茶凍、時令水果、附餐紅茶。

定食套餐系列

▲深海舒肥厚切鮭魚菲力定食。

超大塊的舒肥厚切鮭魚菲力，富含的OMEGA-3脂肪酸及維生素D，口感吃起來鮮嫩多汁，肉質非常扎實飽滿，營養指數滿點。

【茉莉公主的花園城堡】還有販售單點輕食、飲料、甜點以及初榨橄欖舒肥蔬菜，三五好友來此相聚，非常適合來盤炸物黃金拼盤！

飲料除了純茶類、氣泡水，花壇店也有兜售咖啡。

滿滿的公主氛圍，溫馨夢幻的用餐環境，【茉莉公主的花園城堡】還有提供抓周、會議的包廂場地，抓周不僅包辦主持、服裝、道具、包廂背景佈置，還會給予紀念照及一張抓周證書，服務相當周到，依照人數選擇場地要在包廂進行或是餐廳包場，有需求的朋友都可以直接打電話到店裡詢問唷。

料理除了講求美味外，老闆更是格外注重健康飲食，每一道餐點都是經由一次次改良才達到出餐最理想的狀態，老闆也認真地將顧客的回饋放在心上，來訪【茉莉公主的花園城堡】後，每一處都不難看出店家的用心與巧思，找時間不妨親自來訪，大家一定會愛上這可愛又溫馨的【茉莉公主的花園城堡】。

【茉莉公主的花園城堡】位在二樓，從一樓走進去往右側樓梯上樓即可抵達。

茉莉公主的花園城堡－花壇店

店家地址：彰化縣花壇鄉花壇街428號2樓

店家電話：047877959

營業時間：11:00~14:30；17:00~20:30

粉絲專頁：http://bit.ly/3irl3JM





延伸閱讀>>現在去哪兒│看盡彰化歷史風華，探訪彰化懷舊景點與人氣美食

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」