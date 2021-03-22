太驚艷！彰化最美限定景點「彩虹羽毛隧道＋粉色竹林」　全新藝術造景打卡必拍

洗版IG的主人公新鮮出爐了！彰化八卦山脈生態遊客中心近期新增一處期間限定景點，其中最吸睛的「彩虹羽毛隧道」白天亮眼、夜晚點燈時則顯得璀璨繽紛，隨手一拍都是大片，一旁還有粉色竹林造景，成了新興最夯朝聖地，吸引大批民眾搶拍。

圖／IG@alan7022814授權、IG@chaim.96授權

此絕美打卡據點的本體，正是於「2021台灣燈會」作為迎賓門燈展出、由台灣藝術家游文富親手打造的「吉光片羽」，雖今年燈會受疫情影響停辦，仍透過到全台各地展出的方式，讓民眾得以欣賞燈藝作品。擅長以羽毛與竹子為創作素材的游文富，這回運用大量鮮艷的彩色羽毛，交織成竹編隧道，讓遊客抬頭可賞見多彩多姿的羽翼及燈海美景。

圖／IG@miss9290授權

除了能夠拍下豐富又壯觀的彩色景致，作品也融入了灰面鵟鷹意象，搭配全台首座以灰面鵟鷹為主題的八卦山脈生態遊客中心，再呼應灰面鵟鷹過境的展期，為大家製造賞燈海尬賞鷹的獨特體驗。

圖／IG@alan7022814授權

值得一提的是，藝術大師游文富同樣運用大量竹子為創作媒材，於八卦山脈生態遊客中心前方草皮區，設置了一整片粉紅竹林，讓人彷彿闖入隱世秘境，掛上LED燈飾後，入夜亮燈時則浪漫指數破表，4/5前趕緊安排行程到此一遊吧！

圖／參山國家風景區

八卦山脈生態旅遊服務中心

地址：彰化縣彰化市卦山路13之7號展期：即日起至4/5 18:00-22:00點燈

延伸閱讀：

．全台最早「繡球花海」搶先盛開！苗栗農場開滿彩色花球，還能入住繡球花主題房

．傾瀉而下的花瀑！彰化最壯觀「彩色瀑布」、嘉義「九重葛捧花」2處超狂拍法快收