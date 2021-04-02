台中大里超人氣餐廳！「越好吃越南料理」澎派推推鍋必吃　高CP值越式美食

台中大里這間越好吃越南料理，應該是我近期吃過 CP 值最高的越南料理了吧！不但餐點選擇豐富多樣，而且料理好吃、價格平易近人，難怪越好吃越南料理在 Google 有高達4.3 的評價，每到用餐時間就是滿滿人潮！

記得初訪越好吃越南料理，是從大里老妹家要回北屯的路上，當時翻開手機查詢大里美食時，發現越好吃的網路口碑很高又順路，就外帶涼拌青木瓜、牛肉炒麵、烤肉飯回家吃，結果…每一道都很夠味，完全是我的菜！可惜當時回家就直接開來吃沒拍照，沒辦法寫食記(攤手)。上週終於再訪越好吃越南料理，還吃到初訪時就很想品嚐的阮小姐推推鍋，果然這次吃的每一道菜我也很喜歡！趕快來看看越好吃還有哪些必吃餐點~

越好吃越南料理位於大里中興路二段，附近較少路邊停車格，我們一開始繞來繞去找不到停車位，後來發現步行不到5分鐘的距離就有新菩提醫院停車場，一小時40元，開車過來可以直接停這邊。

走入越好吃店內，如同屋簷般的木頭裝飾映入眼簾，讓我想起越南的招牌斗笠，帶點民族風情的文青質感~

牆上掛有越好吃各種越南美食的照片，一開始拿不定主意要點哪些餐點的，也可以參考圖片選擇吸引你的菜色。

醬料區有越南海鮮醬、辣椒醬、魚露、醬油與新鮮檸檬角，其中我最愛的就是店家自製的辣椒醬，辣勁十足又不會過鹹，太適合我這種愛吃辣的人了，無論是湯麵還是火鍋，不夠辣都能自行調整辣度很夠味。

越好吃越南料理的菜單如下，餐點有麵食、越式飯品、炸物、豪華共享、經典小食、越式湯品、手工法國麵包、飲品、套餐9大類，選擇豐富而且都很平價，左上角還有「小黃瓜、豆芽菜、洋蔥、蔥」不吃它就打X的設計非常貼心，這樣就不怕餐點裡有不喜歡的食材啦！

這次除了想吃很久的阮小姐推推鍋之外，還有酸辣涼拌三鮮、鮮蝦涼皮春捲、越式炸腿塊、皇家大蝦餅，都是越好吃的人氣餐點，跟我一樣喜歡酸辣、涼拌的開胃菜色，這幾道有推薦喔～

鮮蝦涼皮春捲，一份80元。

薄Q的外皮裡頭，包有鮮蝦、美生菜、紫甘藍、米線及越南火腿肉。

春捲口感層次豐富、味道清爽，還可以沾點微甜淡酸的醬汁提味，好吃不膩口。

酸辣涼拌三鮮，一份180元。

上次對它們家的涼拌青木瓜印象就很好，這次的酸辣涼拌三鮮更是豪華升級板。以爽脆的青木瓜絲、洋蔥、小黃瓜、小番茄為基底，加上新鮮Q彈的蝦子、花枝、小卷，灑入花生碎粒。最迷人的是它們家醬汁，酸度跟辣度都很到味，酸酸辣辣的吃完整個都開胃了~

皇家大蝦餅，一份8片150元。

它們家蝦餅大約有1公分的厚度，口感紮實帶彈性，咀嚼時吃得出蝦子的鮮香，單吃就好吃。喜歡重口味可以沾它們家特製醬料，淡酸微甜且濃稠，跟蝦餅很搭。

越式炸腿塊，一份90元。

外皮炸得薄酥，雞腿肉軟嫩微帶肉汁，忍不住就會想一口接一口的吃，非常涮嘴。

單吃的越式炸腿塊，是適合配電視冰飲的酥香美味；而沾著醬汁的炸腿塊入口，則增添淡雅的酸甜微辣，兩種都好吃。

阮小姐推推鍋(豬肉)附河粉，一份499元。

還記得初訪越好吃時，好幾桌客人都有點推推鍋，當時就被食材爆滿的澎派模樣給吸引，這一鍋端出來眼神很難離開它啊！

推推鍋採用的是越南傳統火鍋器具「帽子鍋」，倒過來的帽緣上頭舖滿蔬菜、肉片、海鮮，而中間湯裡也有豆皮、丸子、魚板、芋頭等火鍋料，豐富食材夠兩個人吃飽飽沒問題。

酸辣湯底的酸度來自於檸檬，清香提酸很順口；而辣度屬於小辣等級，不會太刺激可以暖暖喝的類型。如果喜歡再辣或再酸一些，都可以到醬料區拿辣醬與檸檬角自行調整。

推推鍋人如其名，想吃什麼就推什麼下鍋，要吃蝦、花枝、蛤蠣、蔬菜，不要猶豫，豪爽的用湯匙推進去就對了。

第一個被我推下去的就是各式海鮮與蔬菜，總共有蝦子10尾、小卷4片、蛤蠣4枚，以及花枝2個，我自己最喜歡Q彈小卷，趁 VC 沒注意，4片小卷都被我解決啦！

身為愛好QQ口感的頭足類海鮮控，花枝當然也是我的愛菜之一。

接下來往豬肉片進攻，同時下鍋的還有金針菇與豆芽菜。豬肉片肥瘦各半，吃起來微帶油脂，口感帶嫩好咀嚼。

最後再來下河粉，煮熟後的河粉，口感保有彈性，搭配熱呼呼的酸辣湯頭，蘇蘇蘇一下子就被我吃完啦。

越式拿鐵，一杯60元。

喝起來是煉乳加咖啡的濃醇，有點像伯朗咖啡的香甜，還蠻大眾喜歡的口味。

蜜桃香檸氣泡飲，一杯80元。

剛入口是帶點蜜桃清香的氣泡飲，細嚐有著檸檬淡淡香氣，清爽冰甜很消暑。

對了！越好吃越南料理與 foodpanda、Uber eats 都有合作，如果宅在家或不想出門，叫外送一樣美味到家好方便。

初訪越好吃越南料理就很喜歡它們家的餐點，這次再訪越好吃依舊滿意，它們家的餐點平價好吃、香辣夠味完全是我的菜呀！有來大里的人，推薦可以來吃看看喔~

越好吃越南料理 大里店

電話：04-2483-1457

地址：台中市大里區中興路二段684號

營業時間：

週一-週五 中午11:30-13:30；晚上17:00-20:30

週六、週日 中午11:30-14:00；晚上16:30-20:30

(註：之後有可能會開放下午時段，時間依店家臉書公告為主喔)

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文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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