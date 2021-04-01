在台中的「澎湖早點」！人氣手工蛋餅隱身國強街巷弄　加碗餛飩湯是絕配

澎湖早點不在澎湖在台中，想不到吧！查詢網路資訊才知道，原來「澎湖早點」因老闆是澎湖人而命名。不過我最近嚴重金魚腦，明明上一刻才覺得店名有趣，隔幾天要吃的時候又忘記，還得詢問Google大神「國強街蛋餅」，才發現嘿啦～就澎湖早點，很好記呀(拍額)

自從吃過力行路的有力酥皮蛋餅，我對這種現桿現煎的蛋沒有抵抗力，酥香脆皮太涮嘴！除了蛋餅之外，澎湖早點的餛飩湯也很有名，尤其在這種秋冬微涼的季節，吃蛋餅配熱湯很溫暖。

澎湖早點在國強街的小巷弄裡面，附近不好停車需要碰運氣，開車過來可以先到南京東路或進化路找看看。

到澎湖早點第一件事先抽號碼牌，等候店員叫號點餐，而內用的話需自行找空位坐，用餐座位是簡單的室內與騎樓環境。

澎湖早餐的菜單如下，蛋餅很簡單就只有一種口味，不喜歡加蛋的也可以選餅皮。另外也有饅頭、豆沙包、肉包、饅頭夾蛋等傳統中式早餐菜色，飲料則有冰紅茶、奶茶、豆漿3種。

蛋餅，一份30元。

一樣手捍的蛋餅皮，它們家不像有力酥皮蛋餅那麼厚，薄脆香酥的口感，咀嚼時有蛋香，還蠻好吃的。不過吃到最後會稍稍有一點偏油~

單一口味的蛋餅，本身主要吃蛋香跟油酥的香氣，我自己比較喜歡淋辣椒醬，吃起來更有味~(哇a口味呷卡噹

餛飩湯，一份40元。

餛飩湯頭是簡單清湯，熱熱喝很暖胃，尤其在吃完蛋餅後來一碗非常解膩。餛飩內餡紮實、外皮不會過軟，還不賴~

很少有機會在早上悠閒地來份蛋餅+餛飩湯，想不到這兩樣這麼搭！酥皮蛋餅雖然香脆好吃，但吃久了會稍顯油膩，而餛飩湯清甜解膩，熱熱喝暖胃好滿足。有路過國強街附近不妨可以買來吃看看喔~

【消費資訊】

消費時間：2021年3月

此平均每人消費約：70 元

澎湖早點

(酥脆手擀蛋餅)

地址：台中市北區國強街102號

營業時間：早上6:00-中午11:45

公休日：週二

澎湖早點FB打卡點

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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