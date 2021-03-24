彰化最有名的小吃！ 8家「必吃肉圓」一次推薦給你

肉圓是彰化最有名的小吃，身為彰化人的小編，今天要把整個彰化值得一吃的肉圓都推薦給你們，包含人氣超高、在地人必吃、脆的、Q的，超多選擇！快跟著小編看下去吧！

阿三肉圓

阿三肉圓。 圖／IG, joanne.0512

阿三肉圓是小編一家人最愛的肉圓店，與以往蒸的肉圓外皮不同，阿三肉圓將一顆顆肉圓炸得金黃酥脆搭配特調醬汁，咬下去真的會「卡滋卡滋」，內餡有切片花菇、鴨蛋以及非常扎實的肉餡～而且一定要配上一碗龍骨隨湯，這碗湯由每日現取的溫體豬脊隨做成蒸蛋，非常滑嫩又清甜！

地址：彰化縣彰化市三民路242號

營業時間：10:30-19:00（周一、二公休）

北門口肉圓

北門口肉圓。 圖／IG, chiher5998

北門口肉圓和阿三肉圓一樣走一個外酥內軟的路線，肉餡扎實帶點軟Ｑ口感，北門口肉圓的擁護者也非常多喔！北門口肉圓雖然有三家分店但依然大排長龍！若是第一次到彰化吃肉圓，在地人一定會推薦阿三或是北門口這兩間脆皮口感的肉圓～北門口也一樣有販售龍骨髓等五種湯品，推薦給大家到彰化一定要試試！

總店：彰化縣彰化市中正路一段494號

營業時間：11:00-19:00

民生店：彰化縣彰化市民生路315號

營業時間：11:00-17:30（周一、二公休）

站前店：彰化縣彰化市三民路34號

營業時間：11:00-18:00（周二公休）

阿璋肉圓

阿璋肉圓。 圖／IG, lindachris1429

受到十年前「那些年我們一起追的女孩」拍攝取景加持，阿璋肉圓被稱為觀光客最愛來的肉圓名店！阿璋肉圓的外皮屬於比較Ｑ的，跟一般蒸的很軟爛的白色外皮肉圓不同，吃得出他的Ｑ彈；比較特別的是還有免費湯品可以自己取用～若是不喜歡的話也有販售龍骨髓、苦瓜排骨等五種湯品。喜歡Ｑ彈外皮的朋友不要錯過阿璋肉圓啦！

地址：彰化縣彰化市長安街144號

營業時間：09:30-22:00

過溝仔肉圓王

過溝仔肉圓王。 圖／IG, palaspyccc

過溝仔肉圓王位在彰化知名景點扇形車站旁，所以也時常聚集了許多觀光客，不過他也是許多在地人的愛店喔！過溝仔肉圓王的肉圓屬於Ｑ彈外皮，內餡比較豐富，吃的到豬肉塊、雞肉絲、筍絲還有香菇，「雙肉餡」超有誠意，搭配特製的醬汁帶有淡淡的花生香氣～到扇形車站玩可以順路吃過溝仔肉圓王喔！

地址：彰化縣彰化市彰美路一段58-4號

營業時間：15:00-22:00（周二公休）

大竹肉圓

大竹肉圓。 圖／IG, kimkim7691396

大竹肉圓距離彰化火車站較遠一些，不過不減它的熱門程度！大竹肉圓一顆只要35元，和市區的45~50元比起來相對便宜。外皮是屬於Ｑ彈的類型，內餡是肉塊加筍丁，搭配特製的粉紅醬料，吃起來微甜微鹹，店內另有販售湯品以及熱門的香腸跟碗粿，來到這除了吃肉圓也可以點香腸和碗粿來吃吃看喔！

地址：彰化縣彰化市彰南路二段106號

營業時間：07:00-20:00

社口肉圓

社口肉圓。 圖／IG, shinny700312

社口肉圓位於彰化縣芬園鄉，位置很好找～就位在芬園鄉公所對面。若是內用記得自己找好位置，外帶才需要排隊喔（總是大排長龍）！社口肉圓的皮軟而不爛，屬於比較嫩的肉圓。店內販售貢丸湯、豆腐湯只要15元，碗粿25元、肉圓30元，這種銅板價格就能吃到道地好味道，實在非常超值啊！

地址：彰化縣芬園鄉芬草路二段303號

營業時間：09:00-17:00

肉圓瑞

肉圓瑞。 圖／IG, eileenlin888

肉圓瑞位於彰化縣北斗鎮，北斗的肉圓也是頂港有名聲，下港有出名！肉圓瑞的肉圓皮Ｑ彈有嚼勁，內餡的肉和筍子屬於比較嫩的口感。不過肉圓瑞的肉圓屬於北斗肉圓，和一般肉圓不同之處就是它的形狀呈現不規則似元寶的造型，一顆也比較小一些，但是內餡一樣扎實飽滿，來北斗一定要吃一下喔！

地址：彰化縣北斗鎮中華路89號

營業時間：08:00-20:00

北斗肉圓生

北斗肉圓生。 圖／IG, jyyanna21

北斗肉圓生創立於1898年，至今已有五代傳承，還曾獲選為總統國宴指定美食！北斗肉圓生的肉圓也是三角元寶造型，不過肉圓生可厲害了，外皮以米磨成漿加入地瓜粉製成，吃起來非常彈牙，內餡則採用豬後腿絞肉及純竹筍丁並以中藥材拌製而成，吃起來又香又有層次感，難怪這家百年老店還能如此屹立不搖，深受在地人喜愛！

地址：彰化縣北斗鎮中華路192號

營業時間：10:00-20:00（假日08:30-20:00）

身為彰化人二十幾年的小編，最喜歡吃的是酥脆的肉圓～所以最喜歡北門口和阿三肉圓，不過身邊的家人有的喜歡過溝仔肉圓王Ｑ彈的肉圓、有的則偏愛北斗三角肉圓呢！彰化肉圓真的很好吃，不過每個人喜歡的口感不同，趕快來彰化吃吃看吧！

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