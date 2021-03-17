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傾瀉而下的花瀑！彰化最壯觀「彩色瀑布」、嘉義「九重葛捧花」2處超狂拍法快收
中南部火紅九重葛持續大爆發！除了台中中科九重葛步道、嘉義三色九重葛花墻，近期有兩處景點花況滿開，在彰化田中路旁炸出真正的「花海瀑布」，嘉義則有一處「巨無霸九重葛」可以借位拍出可愛的巨大捧花、冰淇淋，快跟著攝影玩家們的步伐一起拍起來吧！
彰化彩色花瀑
彰化田中2021最新登場的「彩色九重葛」景點位於斗中路一段與梅州街口旁，艷紅、純白花朵交織盛開成彩色九重葛花道，整排花廊延綿兩百公尺，去年花況零落默默無名，今年隨著全盛期的九重葛，瞬間躍升最新打卡亮點。其中最搶眼的場景，莫過於堪比一層樓高的花牆，有高低差的繽紛花瀑傾瀉而下，夢幻指數破表。
彰化田中九重葛地點：彰化斗中路一段與梅州街口（可導航全家田中金斗店）
嘉義巨無霸九重葛
嘉義六腳鄉近期有處超萌據點，社區長出了一球九重葛，被整齊修剪成圓滾滾的模樣超療癒，曝光後吸引許多人前去拍照。當中最先洗版的莫過於源自臉書的「冰淇淋九重葛」，買支甜筒餅乾借位拍照即可成功拍出想要的構圖，而艷麗的紅色還有點像全家仙人掌口味霜淇淋呢。而飽滿的花球也激發了網友們的無限創意，原來作為花束也超合適，讓人也好想收到巨無霸「九重葛捧花」啊！
嘉義九重葛座標：23.489114,120.291565
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