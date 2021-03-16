都市內的仙人掌花園！台中綠洲秘境「清水模建築＋沙漠造景」洗版IG　仙人掌千層必點

台中出現了綠洲秘境！南屯區隱秘的社區內，佇立一座被沙漠造景包圍的清水模建築，周邊設有大小及模樣各異的仙人掌，室內玻璃溫室種有各款塊根植物，若逛累了還吃得到仙人掌千層等特色甜點，質感的複合式景點登場後，火速躍升IG洗版主人公。

圖／IG@ccwivch授權、IG@shana.hsu授權

這處仙人掌沙漠夯點為「酉」，舊址座落彰化，幾年前就憑藉特殊景觀成為朝聖地，今年2月正式轉移至台中，讓在地人興奮直呼終於可就近造訪。現場除了同樣有清水模簡約設計，戶外造景十分寬闊，鋪石步道配植物成為美拍場景，玻璃溫室也比以往更大，有豐富品種的植栽可以挑選。

圖／IG@ccwivch授權 圖／IG@ccwivch授權、IG@i.tsao授權、IG@shana.hsu授權

而「酉」台中旗艦店首度新增甜點品牌「5pm Dessert」，大家可同步享受咖啡、輕食、甜點，其中搶眼視覺的黑色「仙人掌乳酪千層」最受歡迎，若配上百香果氣泡，消暑又清爽，屬於人氣組合。由於座位為全戶外區，大家用餐皆有植物陪伴，除了一起光合作用之餘，也可以體驗在仙人掌花園品嚐下午茶。

圖／IG@i.tsao授權

提醒大家「酉」不開放預約訂位，而造景區所有地植珍稀植物皆禁止觸碰或用腳踢，且多數植物帶刺且帶有毒性，遠觀拍照時務必多留意，參訪園區也記得隨時注意自身衣物及背包，是否勾到植物盆栽或盆器以免受傷，若損毀則皆按定價原價賠償。

酉 Succulent & Artwork

地址：台中市南屯區新富二街128號

營業時間：10:30-18:00（週一公休）

延伸閱讀：

．台中小白屋咖啡廳「ABG Coffee」展二店 落地窗景＋樓中樓內享獨家餐點

．隱身「台版大峽谷」的粉紫色秘境！雲林麝香木花海滿開 健行美拍兼得