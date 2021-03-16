快訊

「車太快了」遊覽車撞蘇花山壁 乘客：有人從破洞被拋飛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

都市內的仙人掌花園！台中綠洲秘境「清水模建築＋沙漠造景」洗版IG　仙人掌千層必點

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@ccwivch授權、IG@i.tsao授權、IG@shana.hsu授權
圖／IG@ccwivch授權IG@i.tsao授權IG@shana.hsu授權

台中出現了綠洲秘境！南屯區隱秘的社區內，佇立一座被沙漠造景包圍的清水模建築，周邊設有大小及模樣各異的仙人掌，室內玻璃溫室種有各款塊根植物，若逛累了還吃得到仙人掌千層等特色甜點，質感的複合式景點登場後，火速躍升IG洗版主人公。

圖／IG@ccwivch授權、IG@shana.hsu授權
圖／IG@ccwivch授權IG@shana.hsu授權

這處仙人掌沙漠夯點為「酉」，舊址座落彰化，幾年前就憑藉特殊景觀成為朝聖地，今年2月正式轉移至台中，讓在地人興奮直呼終於可就近造訪。現場除了同樣有清水模簡約設計，戶外造景十分寬闊，鋪石步道配植物成為美拍場景，玻璃溫室也比以往更大，有豐富品種的植栽可以挑選。

圖／IG@ccwivch授權
圖／IG@ccwivch授權
圖／IG@ccwivch授權、IG@i.tsao授權、IG@shana.hsu授權
圖／IG@ccwivch授權IG@i.tsao授權IG@shana.hsu授權

而「酉」台中旗艦店首度新增甜點品牌「5pm Dessert」，大家可同步享受咖啡、輕食、甜點，其中搶眼視覺的黑色「仙人掌乳酪千層」最受歡迎，若配上百香果氣泡，消暑又清爽，屬於人氣組合。由於座位為全戶外區，大家用餐皆有植物陪伴，除了一起光合作用之餘，也可以體驗在仙人掌花園品嚐下午茶。

圖／IG@i.tsao授權
圖／IG@i.tsao授權

提醒大家「酉」不開放預約訂位，而造景區所有地植珍稀植物皆禁止觸碰或用腳踢，且多數植物帶刺且帶有毒性，遠觀拍照時務必多留意，參訪園區也記得隨時注意自身衣物及背包，是否勾到植物盆栽或盆器以免受傷，若損毀則皆按定價原價賠償。

酉 Succulent & Artwork

地址：台中市南屯區新富二街128號

營業時間：10:30-18:00（週一公休）

延伸閱讀：

台中小白屋咖啡廳「ABG Coffee」展二店　落地窗景＋樓中樓內享獨家餐點

隱身「台版大峽谷」的粉紫色秘境！雲林麝香木花海滿開　健行美拍兼得

台中旅遊 台中美食 熱門打卡

相關新聞

都市內的仙人掌花園！台中綠洲秘境「清水模建築＋沙漠造景」洗版IG　仙人掌千層必點

台中出現了綠洲秘境！南屯區隱秘的社區內，佇立一座被沙漠造景包圍的清水模建築，周邊設有大小及模樣各異的仙人掌，室內玻璃溫室種有各款塊根植物，若逛累了還吃得到仙人掌千層等特色甜點，質感的複合式景點登場後，

台中水湳市場「6大美食」挖寶趣！無名炒麵必配東泉辣醬，涼皮開胃又消暑

水湳市場可以說是台中美食的集散地之一，想要知道台中有啥好吃的，今天就帶大家來「聞香」一下、逛逛水湳市場吧！

投幣就能吃！全台唯一「雞蛋糕販賣機」　無人現烤脆皮雞蛋糕營業到凌晨

今年1月底首度登場的肯德基「蛋塔販賣機」引發熱議，但其實在那之前，台中就已出現了全台唯一一台「雞蛋糕販賣機」，挑戰國民小吃新吃法。商品採全自動現烤現做，即便老闆不在，民眾凡完成投幣就能買到熱騰騰雞蛋糕

嚐黑輪肉圓、遊東勢林場！ 「東勢知性一日遊」大啖美食、體驗在地文化風情

台中東勢區可說是被低估的旅遊勝地，許多優質景點與美食都隱藏其中，想一睹東勢區景點的風采，務必要仔細閱讀喔！

梧棲夜市、高美濕地！台中海線「梧棲」新玩法 老街夜市通通有

通常去台中，絕對是往市區跑，台中市區熱鬧繁榮，沒有台北市的壅擠，卻有台北市的時尚便利，然而這次車子改向前往靠海的梧棲，也就是台中港所在的鄉鎮，來看看台中海線有什麼好玩，安排了梧棲兩天一夜的行程，希望深度探訪這純粹的漁港小鎮。

需提前30天預訂！台中超夯「5大燒肉品牌」，享日本A5和牛，還有雞白湯必喝

有著燒肉王國之稱的「台中」，推出許多知名的燒肉品牌，甚至有許多人會專程利用假日前往台中吃燒肉。這回小編為大家嚴選五家精緻燒肉品牌，快一起來瞧瞧吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。