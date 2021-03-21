老饕帶路！ 日式居酒屋「鰭酒藏」熟客必備名單 員林電影城下的宵夜瑰寶

員林宵夜好去處「鰭酒藏日式居酒屋」遷到新地址啦！鰭酒藏新店面搬到員林電影城騎樓下，新的鰭酒藏像極神隱少女裡動畫場景，帶著神秘氣息隱藏在市場裡，走進窺探後，熱鬧喧囂是黑夜裡老饕聚集的秘地。

▲鰭酒藏的日式燈籠走道

電影城下的鰭酒藏，在設計上用日式燈籠照亮整個走道，非常壯觀及吸引眼球的一項設計，來這裡也別忘了站在走道下拍張美照！

將鰭酒藏分隔成四大區塊，料理區擺在首位，走入鰭酒藏的第一眼就先看見大廚們精心製作料理的職人樣貌，也將吧台區、一般區及包廂區劃分開來，為客人精心打造用餐環境。

▲門口首位就是職人料理區，巧妙用貼紋讓廚師料理過程帶點神秘感。

▲結帳區結合料理區，讓客人可以完全看見料理過程

今天嘗試了近十道料理，每道都讓人嘖嘖稱奇，鰭酒藏的海鮮用法根本誇張，原本以為只是傳聞，但親自來訪後，才見識到這裡真的是走浮誇系料理，小鳥胃客人來這盡量帶多點朋友來，不然就是走勤一點，不然真的是吃兩三顆壽司就會飽到天邊去，重點是，這裡的料理不貴，大學生來消費的話，荷包也承受得住，上班族在月底想犒賞一下自己，這裡真的可以參考看看！

▲包廂區大約能容納15人上下，浮世繪風格與舊市場無違和的融成新世代設計。

兩倍天使紅蝦魚子丼 NT480

天使紅蝦特別難烹煮，不論是川燙或是火烤，都會因為殼的厚度影響到口感，所以最好是生吃為主，這裡的天使紅蝦簡單炙燒過後就上桌，不僅保留了天使紅蝦的鮮度及口感，還增添了炙燒的香味，非常開胃，這丼飯足足放了10隻天使紅蝦，下面的飯量也是平常的兩倍，建議跟朋友分著吃，這樣才能吃更多道的料理！

蔥花魚子鐵火卷 NT260

看看這鮭魚卵飽滿圓潤，每個疊得又尖又高還溢出來，重點是品嚐起來不死鹹，味道清淡沒有過多的調味，咬到最後一口都還有鮭魚卵的陪伴，而且一個卷大概是半個手掌大小，所以來這裡一定要帶朋友來啊，不然一道菜就飽真的太可惜。

小盛綜合生魚片 NT320

小份的生魚片裡面放了五種漁獲，鮭魚跟鮪魚的厚度切得比喜宴上的菜餚還厚，員林人的料理份量沒在開玩笑，就是要你每一口都滿足。

鮭魚親子手捲 NT120

這親子捲認真印象太深刻，是哪一家的手捲裡面放這麼厚的生魚片，而且一個就跟手心一樣大，吃的時候鮭魚的肥美鮮味一直跟著你到最後一口，裡面的小黃瓜充分地擔任綠葉解膩角色，鮭魚卵則是適時的增加口感，這份料理的豪氣讓人印象十足。

自製午魚一夜乾 NT280

一夜乾有時候最怕的是為了要配酒喝而加上過多的鹹味烘烤，但這裡的調味真的偏淡，魚皮烤得酥脆，且肉質口感鮮嫩彈牙， 本來看外表時比較期待酥脆魚皮的香氣，但吃下後反而愛上肉質本色。

明太子雞肉串 NT110

明太子沒有記憶中的死鹹，這道串燒料理過程沒有加上過多調味，口感非常獨特，厚厚一層明太子加上鮮嫩雞肉，甜甜鹹鹹的下酒首選。

醬烤雞肉串 NT110

唐揚雞軟骨 NT100

開胃小菜料理之一，也是日式居酒不可少的餐點，一貫的適中調味，讓你吃到食物的本質味道。

醬烤牛肋條 NT170

大約7、8分的熟度，也是開胃小菜的必備料理。

海佬胡麻沙拉 NT200

這胡麻沙拉像是沙漠裡的綠洲，當你覺得吃肉吃得有點膩時，裡面的水果及蔬菜甜味適時解救麻痺的味蕾，來一口馬上回血，HP值再度升高，馬上又可以再戰一下回合。

獨家醃製蛤蜊

這醃製品很常見，但平常基本上用的是蜆仔，不過鰭酒藏用的是大蛤蜊，還不是小的那種！這道口味偏重，拿來當開胃下酒菜也很搭。

吃過鰭酒藏後，馬上將他收進口袋名單，員林夜生活就此增加新的選項，沒有太吵鬧的音樂也沒有太多額外調劑品，就是單純地以吃會友，想犒賞自己一天辛勞時，來鰭酒藏吃對飽足讓心靈療癒一下，也是對自己好的首選之一。

鰭酒藏

店家地址：彰化縣員林市南昌路39號

店家電話：04 833 4400

營業時間：週一至週日17:00-01:00

粉絲專頁：http://bit.ly/2Y26ClP

停車資訊：路邊停車、綜合市場地下停車場





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