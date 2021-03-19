住在海底世界、洞穴房！台中「7家住宿」挑戰你的創意極限　還有遊戲機台免費玩

台中一直以來都是很熱門的旅遊城市，不只是汽車旅館層出不窮，星級大飯店、設計旅店、特色民宿等各種住宿每次都讓人陷入選擇障礙，ReadyGo今天要介紹台中幾間超夯的住宿推薦，有一開幕就爆紅掀起熱潮的洞穴住宿；有知名酒店集團新開幕的住宿；也有工業廢墟風住宿，連假出遊你要住哪間？

台中大毅老爺行旅

台中大毅老爺行旅位於台中美術館正對面，採簡約幾何設計風，房內以白色為主色調、黑色幾何線條為輔，加上一點紅色點綴，就連衣架都是不規則造型設計，其中星遊套房超大的菱形景觀電動天窗是洗版IG的熱門房型，打開電動窗就能飽覽窗外景色，迷人又愜意。

圖/IG@wynnchang

圖/IG@wite999

地址｜台中市西區英才路601號

鳥人創意旅店

剛開幕就掀起一陣打卡風潮，風靡全台的鳥人創意旅店到現在仍然常在IG上看到，到台中旅遊怎麼可以沒住過！有沙漠、自然、原始、復古及浪漫五大設計主題，超逼真的洞穴房是最熱門的房型，其中一間海底洞穴房天花板還有仿真的潛水人影，讓你身歷其境體驗住在洞穴的感覺，浮誇又震驚的程度你親自去了就知道！

圖/IG@kuokuo_chieh

地址｜台中市北屯區經貿三路二段55號

台中林酒店

歌劇院大套房擁有獨立客廳，因為樓層夠高、沒有遮蔽物，加上L型的大面落地窗，讓你躺在床上直視前方就能欣賞台中跨年的煙火秀，紅色的地毯及布置讓房內洋溢著喜氣的氣氛，和重要的人在這裡看煙火渡過跨年是一件多麼幸福的事，除此之外求婚、迎娶、蜜月也都很適合！

圖/IG@selinalee1995

圖/IG@yiidahshiuan

地址｜台中市西屯區朝富路99號

植光花園酒店

植光花園酒店一間十分有特色的旅店，建築本身已有56年歷史，簡約裝潢加上復古傢具，空中花園植栽加上天井設計，結合自然界兩大元素—植栽與光線，融合廢墟風格與自然綠意，非常符合植光花園這個名稱的意象，房內也延續廢墟文青風格，大片落地窗讓光線成為鬧鐘，慵懶的早晨就從這裡開始。

圖/IG@mjlove0417

圖/IG@jingpei729

地址｜台中市中區光復路52號

1969藍天雀客飯店

進入飯店大廳就會看到由198個超過50年歷史的行李箱堆疊而成的行李牆，是IG上熱門的打卡地標，抬頭一看便是華麗又復古的水晶燈，櫃台後方的機房設計、少數地方僅有的指針電梯，讓藍天飯店瀰漫著濃濃的復古工業風，帶著一點古典溫潤感。復古工業風格的房間設計可以讓你很輕鬆自在，大片落地窗灑進的光線充足，在光與影的襯托之下，房內的景物也呈現出另一種樣貌，交織著現代與過往的空間。

圖/IG@temmy_8431

圖/IG@fang_._.yu

地址｜台中市中區市府路38號

台中豐邑MOXY酒店

台中豐邑Moxy酒店是萬豪集團2020年在台中新開幕的酒店，以現代、設計、簡約為風格，第一次看到電梯前天花板上的潛水的女生差點沒被嚇死，可別以為飯店蓋在水裡，那是影片打造的視覺效果，雖然住過的人都說房間小而美，但整間飯店處處充滿視覺驚喜，就連洗衣間都裝飾得很時尚前衛，且大廳還有許多桌遊、足球機、撞球可以免費玩，很適合年輕人。

圖/IG@aniyang.universe

圖/IG@sungevan

地址｜台中市南屯區文心南六路288號

慢旅光城

慢旅光城的裝潢簡單俐落，以灰色調呈現出現代感，大面積的透明玻璃窗讓房間內光線充足，是網美出遊住宿必備的元素之一，其中豪華景觀房的小陽台根本就是為愛拍照的人設計，若是能在這邊享用早餐，欣賞著窗外的藍天白雲，一定讓人捨不得退房。

圖/IG@tan.hannah

圖/IG@huahua1110

地址｜台中市中區光復路169-1號

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