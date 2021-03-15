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投幣就能吃！全台唯一「雞蛋糕販賣機」　無人現烤脆皮雞蛋糕營業到凌晨

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@fishbear_fishbear授權、老闆不在雞蛋糕官方IG
圖／IG@fishbear_fishbear授權老闆不在雞蛋糕官方IG

今年1月底首度登場的肯德基「蛋塔販賣機」引發熱議，但其實在那之前，台中就已出現了全台唯一一台「雞蛋糕販賣機」，挑戰國民小吃新吃法。商品採全自動現烤現做，即便老闆不在，民眾凡完成投幣就能買到熱騰騰雞蛋糕，中午開始營業到凌晨12點，下午茶或宵夜嘴饞都能吃。

圖／老闆不在雞蛋糕官方IG
圖／老闆不在雞蛋糕官方IG

以可愛小雞為代表標誌的「老闆不在雞蛋糕」首家據點座落逢甲路上，3月首度進駐家樂福青海店，兩處都設有「雞蛋糕販賣機」。只要投放10元硬幣，點選小份3顆30元，或大份5顆40元的餐點，即可完成點餐，步驟簡易又方便。

圖／IG@fishbear_fishbear授權
圖／IG@fishbear_fishbear授權
圖／IG@fishbear_fishbear授權
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饕客可透過透明窗觀看無人販賣機製作過程，5顆全程預計4至5分鐘，最後再到取餐口領取新鮮出爐的雞蛋糕。官方強調雞蛋糕用5個不製成：不加香料、色素、防腐劑、不用預拌粉、不抹酥油。而嘗試過的人表示外皮酥脆、帶有黑糖香氣，不過吃起來口感微乾，但仍屬適合嚐鮮的特色選項，即日起造訪台中又有全新打卡美食可以朝聖啦！

圖／IG@fishbear_fishbear授權
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老闆不在雞蛋糕

地點：台中市西屯區逢甲路82號（逢甲恰迷店）／家樂福台中青海店B1美食街

圖／老闆不在雞蛋糕官方IG
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