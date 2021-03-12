需提前30天預訂！台中超夯「5大燒肉品牌」，享日本A5和牛，還有雞白湯必喝

有著燒肉王國之稱的「台中」，推出許多知名的燒肉品牌，甚至有許多人會專程利用假日前往台中吃燒肉。這回小編為大家嚴選五家精緻燒肉品牌，快一起來瞧瞧吧！

茶六燒肉堂

茶六燒肉堂是近期在台中非常受歡迎的燒肉店，也是日本輕井澤集團旗下的燒肉品牌，承襲輕井澤的木頭裝潢質感，把日式禪意的風格融入燒肉元素，整體環境舒適明亮。主打經典牛系列套餐，雙人價位從最便宜的豚肉套餐1,480元再到頂級極黑和牛2,180元都有，且每份套餐都有沙拉、米飯、甜點飲品外，更狂的是還有海鮮草蝦、干貝或小捲供選擇，絕對值得試一試。目前開放30天以內線上、電話訂位或現場訂位喔！

臉書：https://www.facebook.com/chaliuyakiniku/

圖／茶六燒肉堂臉書粉專

圖／茶六燒肉堂臉書粉專

屋馬燒肉

說到台中第一燒肉，不少人會直覺聯想餵飽台中人的「屋馬燒肉」，精緻高品質的日本A5和牛燒肉與網友必推的「雞白湯」都讓燒日控愛不釋手，甚至有網友表示曾經為了屋馬燒肉，遠從高雄與台北分別至台中會和合體吃屋馬！該品牌目前在台中已經有六間分店，分為兩人與三人套餐，價位從最低的1,680元到4,380元，套餐至少可以吃到六份燒肉，種類包含日本A5燒肉、美國安格斯牛小排、義大利香草雞或西班牙伊比利豬梅花等，真的不能錯過。

官網：https://www.umai.tw/

圖／屋馬燒肉官網

圖／屋馬燒肉官網

森森燒肉

森森燒肉用打破傳統來吸引顧客，出餐方式完全不走使用冷凍過後塑形肉品出餐模式，而是採用低溫控管肉品，希望給顧客最新鮮的肉質口感。而該品牌主打各式燒肉套餐外，令人驚豔的是還有吃到飽自助吧，像是沙拉、咖喱飯、飲品與甜點，日前推出的「肩胛小排」其極致的肉質軟嫩，大獲好評。森森燒肉另一大特色會定期於社交媒體上推出加購價好康，快Follow官方粉絲團取得第一手優惠資訊吧！

臉書：https://www.facebook.com/morimoritwo/

圖／森森燒肉臉書粉專

圖／森森燒肉臉書粉專

龍門燒肉

龍門燒肉以外觀藍黃貨櫃屋、內裝工業風與超浮誇的「摩天輪燒肉」吸引了眾人的目光，且有別於一般工業風的冷調，室內燈光明亮，走進來會有種舒適的感覺。該店主打「非吃到飽」的精緻燒肉，有單點跟套餐供選擇，除了有主角各式肉品外，許多顧客也會單點韓式石鍋拌飯、海鮮煎餅與辣炒年糕做為副食。價格從雙人的1,680元（平日限定優惠1,600元）、三人2480、四人的3,380元再到五人的4,888元等都有。小編私心推薦「極上蔥鹽牛舌」必吃，入口即化的美味，一吃就愛上。

臉書：https://www.facebook.com/%E9%BE%8D%E9%96%80%E7%87%92%E8%82%89-1086445894774217/

圖／龍門燒肉臉書粉專

圖／龍門燒肉臉書粉專

風間燒肉

號稱需要提前一個月訂位的「風間燒肉」，過去常被網友與競爭對手屋馬、茶六做比較，也被譽為台中必吃的三大燒肉品牌之一。品牌識別採用日式高級質感，餐點取名也非常日本風味，像是伏見稻荷之秘等，店內也有搭配許多套餐系列供選擇，肉品像是不能缺少的日本A5和牛、1855prime安格斯黑牛與台灣黑豬等，由於該家燒肉「份量極多」，也有網友推薦可以三人點雙人套餐再搭配小菜點法，亦能飽足感滿滿。

臉書：https://www.facebook.com/Kazama.Yakiniku/

圖／燒肉風間臉書粉專

圖／燒肉風間臉書粉專

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