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台中人要衝！小白屋咖啡廳「ABG Coffee」展二店 落地窗景＋樓中樓內享獨家餐點
咖啡館愛好者會秒懂！去年初台北信義區出現一家「ABG Coffee」，純白外觀搭配質感咖啡、吐司餐點，加上藝人加持，試營運期間立馬引爆朝聖潮。如今小白屋咖啡廳確定展二店，即將於3/12正式落腳台中，店面美度升級，樓中樓、落地窗景為一大亮點，加碼獨家限定餐點與週邊商品，台中人可以先就近衝囉！
「ABG Coffee」本次插旗台中公益路，二店裝潢延續極簡特色與經典配色，運用純白色結合木紋設計，並首次加入藤編元素，營造出獨特清新風格。尤其門口大片透明落地窗十分吸睛，墻面也印有品牌理念「ALWAYS BEAN GOOD」標誌，未來預計成為熱門打卡場景。而室內則有挑高樓中樓，讓整體空閒更為寬敞，可容納座位比信義店更多，不必擔心排隊人潮過長。
餐點方面，台中公益店除了同樣會提供招牌烤吐司、肉桂捲等下午茶明星商品，還會推出採用ABG Coffee專屬配方豆調製的限定飲品「檸檬氣泡咖啡」，並攜手西雅圖品牌MiiR推出「聯名隨行咖啡杯」，將台中古蹟建築湖心亭融入細節，加上壓入式透明上蓋，攜帶方便性高且保冷保溫皆宜，咖啡控可考慮收藏，咖啡廳舒適環境也超適合列入必訪清單，找天空檔體驗慵懶且療癒的午後。
ABG Coffee 台中公益店
地點：台中市南屯區公益路二段 705 號
營業時間：09:00-18:00（3/12開幕）
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