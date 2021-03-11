台中人要衝！小白屋咖啡廳「ABG Coffee」展二店　落地窗景＋樓中樓內享獨家餐點

udn走跳美食／跳躍的宅男 我在台中逢甲夜找晚餐，我朋友就推薦我去激旨燒き鳥Gekiuma Yakitori 台灣總店，這間Google評價2000多還有4.2顆星，很厲害耶，整個空間掛滿了

2021-03-12 11:59