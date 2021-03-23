台中早午餐打卡名店！鹹甜交織「墨爾本貝果早午餐」人氣TOP1必點

位在曉明女中附近，座落山西路一段上的【一起找晨】是台中知名餐廳「找晨手作輕食料理」的副品牌，老闆提及會開設新店是希望能承襲找晨的精神，創造出讓人吃了會懷念的早餐料理，讓客人找到屬於自己的早晨美好時光。餐點製作的每個環節，從食材料理到擺盤，都經過店家用心的設計，希望讓客人享用的每一口餐點都能感到滿足與感動。

而用餐吃美食最擔心的停車問題，來這可沒這煩惱，距離店面走路不到五分鐘的太原路二段與漢口路四段路口皆設有停車場，周圍也有路邊停車格可停放。

▲店外牆上放置了許多小植物裝飾，典雅簡約風格、搭配純白桌椅，打卡人氣指數非常高。

▲以各國時鐘與地圖做發想的網美牆，也是店裡的人氣拍照景點。

▲店面風格簡約又大方，用餐起來很舒適，採用淺色系木頭地板與椅子，再加上優雅灰色牆面與大理石桌子，營造出一股清新氛圍。

▲有趣的牆壁小人質感裝飾，從小細節就能感受到店家的用心。

會點頭的漢堡系列──熔岩花生醬培根起司4oz牛肉排漢堡

香氣撲鼻，給的超大方的花生醬，淋在熱騰騰的牛肉排上頭，再搭配台中知名拉波兒麵包店的日式漢堡麵包，一口咬下能感受到大大的花生顆粒，也是這道餐點最大的特色。濃郁的花生醬、現煎培根和牛肉排的香味交織在一起，實在是讓人欲罷不能！

厚實的牛肉排，大口咬下還會噴汁！結合花生醬風味恰到好處。

而點選會點頭的漢堡系列餐點，升級套餐A加65元，享飲料任選；也可升級套餐B加50元，有附濃湯；而大食量的朋友可以考慮升級套餐C，加90元就享有美式帶皮脆薯／主廚沙拉2選1＋美式滑蛋＋斯里蘭卡特級紅茶（冰／熱）更換飲品可折抵＄60。

▲醇和可口的美式滑蛋。

▲檸檬與氣泡水加上濃縮咖啡的完美結合。【西西里檸檬咖啡】咖啡與檸檬攪拌在一起後，咖啡微微苦味被檸檬中和掉，喝起來非常清爽且充滿韻味，很適合午後時光好好享受一番。

吃貝果不用飛墨爾本──曼徹斯特的美好時光

運用法國T55麵粉製作而成的貝果系列，擁有濃郁的麥香風味，貝果迷可別錯過！

在澳洲墨爾本很多咖啡店裡，人氣都很夯的「曼徹斯特的美好時光」，是一起找晨的獨門招牌，承襲澳式經典早午餐料理與擺盤，把香氣四溢的楓糖漿淋在烤得酥酥脆脆貝果上，並搭配店家獨門秘方醬料，再與香蕉、爆米花、培根結合，鹹甜交織，層次感非常豐富，細心品嘗，香氣在嘴裡慢慢飄散，那是吃過就回不去的放縱體驗。

老闆說這款特殊的早餐組合在全台中肯定是首創，早午餐控可千萬不要輕易錯過這幸福滋味！

常見的水果香蕉和鹹培根與貝果碰撞出的火花，竟意外的合拍！

▲伊莉莎白最愛的玫瑰蜜桃氣泡飲，細細飲下，先是有玫瑰香氣外，而後隱隱透出水蜜桃的香甜，呈現了玫瑰及水蜜桃的完美比例。

香檸藍莓奶油乳酪可頌

香檸藍莓奶油乳酪可頌為店內的下午茶甜點銷售排行冠軍。

酥脆又不失鬆軟、散發著誘人香氣的可頌夾著特製配方的奶油乳酪，與酸酸甜甜的藍莓一起入口，甜而不膩、清爽無負擔，是姐妹聚會時必吃的點心。

主廚海鮮巧達濃湯

用洋菇與蛤蜊作為湯頭基底，再搭配其他蔬菜丁熬煮，真材實料的美味，一吃見真章！濃濃的奶油香與鮮甜湯頭，讓人一口接著一口停不下來。

除了提供美好的早晨時光，一起找晨為了讓客人們在不同時段都能享用到美味餐點，特別在營業時段上做調整，一路從早上9點開店到晚上6點，喜歡喝下午茶的客人們也能悠閒的在店裡享受，實在是太貼心了！

▲如果餐點吃不完，還有提供特殊的外帶紙包裝，讓客人自行打包，方便實用又好看。像是點了漢堡、貝果等需要雙手拿起的豪華大餐點，店家也有特地為客人們準備手套，讓你可以雙手乾乾淨淨，舒服地享用餐點，是不是超級用心啊？

一起找晨 山西店

店家電話：0422994676

店家地址：臺中市北區山西路一段67號

營業時間：9:00~18:00

粉絲專頁： http://bit.ly/3su1qEN





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