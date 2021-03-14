嚐黑輪肉圓、遊東勢林場！ 「東勢知性一日遊」大啖美食、體驗在地文化風情

(圖片來源：IG@katherine_ching0515、IG@_real_hsieh)

台中東勢一日遊：

東勢林場>東勢林業文化園區>東勢老黑輪肉圓店>東勢客家文化園區>Niki里趣咖啡

台中東勢，舊名「東勢角」，原先僅有原住民居住，於雍正年間，開始有粵籍移民來此拓墾，也因此東勢成為台中各區域中，客家人最多的行政區。歷經清領時期的開拓與日治時期的建設，東勢逐漸成為一個頗有規模的聚落，再加上早期林業的發達，帶動了地方的繁榮。但東勢現今並不以觀光業聞名於世，也很少人知道東勢有哪些好玩的，今天，就帶大家去東勢逛逛，深入了解一番這裡的景點吧！

東勢林場

(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

東勢林場是許多台灣人的共同回憶，又名「四角林」的東勢林場，在日治時代就已經存在，多數人都是小時候曾經去過，記憶多半已經褪色了，而現在，東勢林場以全新的風貌展現在大家面前，是時候再次前往這個世外桃源。

(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

東勢林場不但可以賞楓、賞花、賞螢火蟲，還有美食、天空步道與森林浴步道，在冬春交替之際，從梅花到櫻花都是這裡最美好的景致，可以沿著賞梅路線、賞楓步道欣賞，於此同時，東勢林場也有許多各色花卉在此盛開，一路上也能發現許多意料之外的驚喜，不得不說這樣的體驗就是人生中的小確幸。

(圖片來源：IG@travelwith_2girs)

近期東勢林場更新推出了森林天空步道，能讓遊客感受漫步樹梢的快感、把整片東勢林場盡收眼底，園區內也有全新森林會館可供住宿，如果想要感受林場的夜晚風情，這會是相當適合的旅程安排！

東勢林場

地址：台中市東勢區勢林街6-1號

營業時間：6:30-22:00

電話：04 2587 2191

詳細介紹：http://bit.ly/2YG9Snu

東勢林業文化園區

▲圖片來源：IG@paulhojia

前身為「台灣大雪山林業股份有限公司」，為開發大雪山森林資源所成立，擁有60年代東亞地區最大製材廠，其原木料主要供應豐原、后里與東勢之鋼琴業、傢俱業與木材行之用，帶動臺中山城地區的繁榮。

(圖片來源：IG@yuuuu_6)

園區內設有木雕展示區、林業展示區、環湖步道等區域，原製材廠之貯木池，於「台灣大雪山林業股份有限公司」停止營運後，放置漂流木與浮島、栽植荷花，並於池畔設置環湖步道與觀景平台設施，成為台中地區知名的賞荷地點。

(圖片來源：IG@yuuuu_6)

其中更有已廢棄的廠區及大型機具，能拍出頗有意境的蕭索風格美照。木雕展示區則主要展示自國際藝術木雕節各國現場製作之參賽作品，小型木雕作品於室內展館展示，大型木雕作品則沿環湖步道設置於林間，漫步其中不禁讓人流連忘返，是假日出遊的好去處。

(圖片來源：IG@yuuuu_6)

東勢林業文化園區

地址：台中市東勢區東關路六段1368號

營業時間：6:00-18:00

電話：04 2577 4146

東勢老黑輪肉圓店

(圖片來源：IG@kalvin_ya)

逛完景點想必已經飢腸轆轆了，是時候來點美食墊墊肚子。來到東勢當然要吃些在地的特色美食，而「東勢老黑輪肉圓店」無疑就是一間本地人也推薦的優質店家。它的肉圓偏向古早口味，是老一輩會喜愛的Q彈口感與甜醬，如果再加辣會更添風味。

(圖片來源：IG@kalvin_ya)

而它的黑輪類則是類似關東煮的做法，貢丸、魚丸、炸蛋都是相當受歡迎的美味。尤其是包餡的大顆貢丸最受饕客們的歡迎，幾乎是每桌必點的程度，是來東勢玩不容錯過的美食。

(圖片來源：IG@kalvin_ya)

東勢老黑輪肉圓店

地址：台中市東勢區第五橫街66號

營業時間：11:00-18:30(週一休息)

電話：04 2587 2406

東勢客家文化園區

(圖片來源：IG@yansan17)

(圖片來源：IG@yansan17)

是來東勢必訪的景點之一，其文物館是由東勢火車站舊站改建而成，外型有著客家文化的建築風格，館內陳設客家文物及不定期舉辦展覽，園區還規劃客家相關的食、衣、住、行、育、樂的文物主題展，介紹產業、語言、人文特色。

(圖片來源：IG@yansan17)

(圖片來源：IG@yansan17)

古意的客家建築風味結合舊車站，走過特意保留的閘鐵門，就進入車站月台的界線，恍若跨過一種象徵性的時空邊際，回到東勢車站以往繁華、熱鬧的場景。園區內的各式舊文物展出時也都會有相關歷史脈絡的講解，想要多了解一點客家文化的人可以來這裡好好逛逛，相當值得。

(圖片來源：IG@yansan17)

東勢客家文化園區

地址：台中市東勢區中山路1號

營業時間：9:00-17:00(週一休息)

電話：04 2588 8505

Niki里趣咖啡

(圖片來源：IG@_real_hsieh)

(圖片來源：IG@_real_hsieh)

與其說是用餐的地方，不如說是大人可以拍照、小孩可以追趕跑跳的景點。本身位於頗為隱密的地方，Niki里趣咖啡有著自己的庭院造景與許多可愛的小角落，不知不覺間謀殺了不少手機記憶體。餐廳內部也經過精心布置，類似工業風雜貨舖般的氛圍相當吸睛，餐點也毫不馬虎，實惠的價格加上完美烹調的菜色，從燉飯到義大利麵都讓人垂涎三尺，經過一整天的行程，在這裡休息、品嚐美食是最幸福的事情。

(圖片來源：IG@_real_hsieh)

Niki里趣咖啡

地址：台中市東勢區東蘭路80之7號

營業時間：11:00-20:00(僅週三到週五營業)

電話：04 2577 3681

東勢是一座具有歷史深度的小鎮，客家文化與森林產業深植於小鎮的心臟中，想要了解東勢的真面目、親身體會客家文化的厚度，來一趟東勢之旅是最佳的方法。別忘了學上幾句大埔腔客家話，會成為這趟旅途最珍貴的回憶。





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