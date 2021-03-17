來自遠東美食呼喚！台中7間日料，咖哩串燒、丼飯壽司收入袋

台中日本料理推薦：日月水台、虎川千代、楓上屋、德化洋食、茶寮侘助、日月湖、興丼壽司

因為殖民歷史的影響，台日文化有著一定程度的相似，台灣人對於日本料理也有著天然的親切感。日本料理細分下來也有著許多不同形式，但台灣的日料大多都是改良過、合乎台灣口味的作法，生食冷食數量減少，許多東西的口味都經過微調，也讓日料榮登台灣人最愛的異國料理。而台中身為台灣重要都市之一，日本料理的數量自然不少，從正統到創意、從咖哩到壽司，選擇之多讓人目不暇給。今晚，想來點日本料理嗎？以下七家優質日料任君挑選！

日月水台

(圖片來源：日月水台提供)

隱藏在台中勤美綠園道一帶的日本料理，由日本人經營，由日本老闆做菜、一位服務生則顧前台收錢，也因此上菜速度會比較慢一些，但菜色實在太過道地美味，幾乎餐餐高朋滿座，也不禁讓人擔心老闆會不會忙不過來。

(圖片來源：日月水台提供)

餐廳的外觀有座大燈籠，使日月水台相當醒目，店內則是老式日料店的裝潢，樸素卻有著隱隱的華貴，像低調的貴族。最有名的菜色是滿到溢出來的鮭魚卵丼，老闆會來桌邊服務，讓大家能親眼見證「鮭魚卵瀑布」誕生的瞬間。其他名菜諸如南蠻炸雞、可樂餅、各式燒烤等等，都是店內的人氣品項，老闆秉持著日本的職人精神，用最實惠的價格提供最美味的料理，可以說是台中必吃日料，來勤美逛逛時千萬別錯過。

(圖片來源：日月水台提供)

日月水台

店家地址：台中市西區向上北路149號

店家電話：0423011168

營業時間：一～五PM5:00-AM1:00 ；六日PM12:00-PM3:00、PM5:00-AM1:00

詳細介紹：http://bit.ly/3pROCWX

虎川千代

(圖片來源：ShareLife)

距離勤美誠品綠園道不遠的「虎川千代」是由老宅重新裝潢改造而成，整體不僅保有老宅的特殊風貌，還融合濃厚的日本風格元素在裡頭，造型非常吸睛。而這家居酒屋最有特色的東西並不僅僅是裝潢，他的「鮭魚頭」可說是超級大熱門，看看那驚人的尺寸，視覺衝擊力相當驚人！

(圖片來源：虎川千代)

除卻招牌的鮭魚頭，和德國豬腳相似的「日式香烤蹄膀」也是一絕。將蹄膀先滷後炸，起鍋後刷上獨門的特製醬汁再放上炭火烘烤一次，雖然製作過程繁複又費時，但享用過其扎實美味的肉質後，絕對會對其刮目相看。虎川千代可以說是一家品項相當具有特色的日料店，是台中不可錯過的美食之一。

(圖片來源：虎川千代)

虎川千代日式居酒屋

店家地址：台中市西區向上北路156號

店家電話：04-23011102

營業時間：17:30~01:00

詳細介紹：bit.ly/3pXDess

楓上屋

(圖片來源：ShareLife_Sky)

有著近10年日本料理經驗的歸國主廚經營的壽司店，店內外觀並不起眼，店內卻別有洞天，簡潔有力的裝潢讓人耳目一新，是創新日料的代表店家。店內販售的品項看似以傳統日料為主，卻有著不同於其他日本料理店家的創新做法，例如涮涮牛肉沙拉，就是胡麻醬佐澳洲無骨牛肉，清爽美味的口感和其他的日式沙拉有著不同的風味。

(圖片來源：ShareLife_Sky)

而店家最引以為傲的壽司系列，更有著「唐揚雞花壽司」這種特殊的品項，香酥可口的炸雞配上清爽的醋飯，交織出一曲味蕾的華爾滋，這不日本，但很美味。當然，普通的日料技巧老闆也是爐火純青，炸蝦天婦羅丼講述了日本料理紮實的基本功，使用「L1生食級天使紅蝦」與當日新鮮蔬菜大手筆製作，吃過必再回訪，想吃點創意日料的人可以參考看看。

(圖片來源：ShareLife_Sky)

楓上屋

店家地址：台中市北屯區文昌三街10號

店家電話：04 2233 0691

營業時間：週二~週日 上午11:30 - 下午2:30 、下午5:00 - 下午9:00 週一公休

詳細介紹：http://bit.ly/3kjNASx

德化洋食

(圖片來源：德化洋食提供)

德化洋食將日本大正時期、昭和時期和洋合併的風格帶入店內，讓整間店充滿濃濃的日式洋食的風格，可以說是洋皮日骨的餐廳。對於日本大正時期濃厚的思念，日本餐廳一向喜愛將西式餐廳裝潢出此種風格，反而別有一番風味。這間「德化洋行」是「森川丼丼」的關係企業，也延續了他們道地的日式風味，將西餐演繹出了「大和風情」，是非常有特色的店家。

(圖片來源：德化洋食提供)

德化洋食的招牌漢堡排，共分為金騷包和德化騷包兩種，洋食金騷包漢堡排是以焗烤漢堡排作為主打，店家以紅酒醬燉煮漢堡排再以金色錫箔紙密封，端上桌後會由店員切開，一切開後裡頭的熱氣和香味立馬湧現，而且漢堡排還在鐵板上滋滋作響，實在是太過誘人！喜愛「日式洋食」的朋友，絕對不容錯過這樣的美味！

(圖片來源：德化洋食提供)

德化洋食

店家地址：台中市北區德化街320號

營業時間：平日11:30-20:00/假日11:30-20:30

連絡電話：04-22355665

詳細介紹：http://bit.ly/3uwyRIj

茶寮侘助

(圖片來源：ShareLife_Zack)

茶寮侘助位置隱密、僅能預約地神奇店家，走過路過是無法進去用餐的，一定要私訊粉絲專頁、提供自己的電話，才能預約用餐。外觀上只是一間不起眼的鐵皮屋，但走入大門後能看見白色鵝卵石鋪成的庭院造景，與台式的老屋拉門，開門後映入眼簾的是日式溫馨小空間，用許多可愛日本小物裝飾著。

(圖片來源：ShareLife_Zack)

鹹食品項選擇不多，約莫分成咖哩飯、蛋包飯與烏龍麵三種，其中咖哩飯與烏龍麵還能加起司。但甜點選項可就多了，從季節限定的草莓聖代到招牌的麻糬鬆餅、武田信玄餅冰淇淋、特製白玉糰子等等，會讓甜點控尖叫出聲，恨不得全部品項都點上一輪！這間咖哩稱得上是大台中地區數一數二的美味，但甜點卻也毫不遜色，身為螞蟻人的你何不一起來預約一下呢？保證不會後悔！

(圖片來源：ShareLife_Zack)

茶寮侘助

地址：台中市東區進化路205巷5號

營業時間：12:00-16:00 17:30-21:00(週一公休)

詳細介紹：http://bit.ly/2NWJkfF

日月湖

(圖片來源：ShareLife_Chiang)

位於台中西區東興路上的日月湖日本料理，是台中在地日本料理老店，店家是以無菜單料理為主。懷石精緻擺盤、使用新鮮的食材，還有精選日本魚貨，這些都是日月湖在台中屹立不搖的原因。因為本身算是較為精緻的料理，價格也不太便宜，建議家庭聚餐或宴客時前往，荷包的損失才不會覺得痛心。

(圖片來源：ShareLife_Chiang)

雖說價格偏高，日月湖的餐點精緻度與美味度也都極高，因為是無菜單料理，並沒有固定的菜色，全交由主廚發想、調理，也是一種不一樣的驚喜感。從海膽、大蝦到魚子醬都有機會享用到，若是想要偶爾慰勞一下自己，日月湖會是個不錯的選擇。

(圖片來源：ShareLife_Chiang)

日月湖

店家地址：台中市西區東興路三段154號

店家電話：04-23296116

營業時間：10:00-14:00 17:00-22:00

詳細介紹；https://bit.ly/3pROCWX

興丼壽司

(圖片來源：ShareLife_シヤシヤ)

隱身在台中北區的【興丼壽司】，別看這一間壽司店面小小的，裡頭可是擁有豐富的餐點可做選擇，很適合下班的夜晚和朋友來用餐，也能小酌一杯、抒發壓力，是一間溫馨而美味的小店。

(圖片來源：ShareLife_シヤシヤ)

喜歡吃生魚片的朋友就直接來一份海景丼吧！每碗放入13-14片的生魚片做擺盤，讓你一次吃得過癮又滿足。海景丼吃起來很新鮮爽口，厚實有嚼感，玉子燒還特別烙印了店名在上面，給人一種品質保證的感覺。其他諸如美味程度爆表的「魚卵雞翅」、五花八門的「炙燒握壽司」等美味都是值得一吃的品項。對於新鮮生魚片與各式日料燒烤有興趣的人，必須來吃看看這間讓人心動的「興丼壽司」！

(圖片來源：ShareLife_シヤシヤ)

興丼壽司

店家地址：台中市北區衛道路218號

店家電話： 04 2235 5158

營業時間：11:00 -14:00；17:00 - 21:00

詳細介紹：http://bit.ly/3bEiZuQ

日本料理可以說是最受歡迎的東方料理，同時也是台灣人接受度最高的異國料理，如果你也厭倦了千篇一律的日常菜色，就來試試這幾間日料吧！





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