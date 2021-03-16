台中水湳市場「6大美食」挖寶趣！無名炒麵必配東泉辣醬，涼皮開胃又消暑

水湳市場美食推薦：無名炒麵、西安涼皮、水湳鄒豆花、東泉嘉義米糕、水湳郵局旁蚵嗲、淵炸雞

水湳市場幅員遼闊、美食眾多，是許多老饕們覓食的重要獵場，也可以說是台中橫跨西屯區與北屯區的重要市集。在水湳市場裡面有許多經典的美食、老牌的店家、無名小店與在地人才知道的神秘美味，這次「現在去哪兒」就要帶大家深入「水湳市場」，好好的把這些美食蒐羅一番、收進口袋名單，我們現在就出發吧！

水湳炒麵(無名炒麵)

這家沒有名字的炒麵位於大連北街、四平路交叉口，是屬於早餐店的性質，也就是傳說中的「台中人早餐」、「東泉辣椒醬配炒麵」，這也證明了「早餐吃東泉辣椒醬」確實是部分台中人的習慣。大份炒麵僅要35元，而且給食量大的人吃綽綽有餘，肉燥鹹香入味、麵條Q彈有勁，也不會太過油膩，是可以嘗試看看的早餐選擇。豬血湯與油豆腐也都是相當不錯的配菜，滑嫩、多汁的口感成為水湳炒麵的人氣招牌，吃炒麵之外也能點來搭配。這家炒麵店並不在Google Map上，所以想吃的人要注意：他只營業到12:00喔！

水湳炒麵(無名炒麵)

店家地址：台中市北屯區大連北街、四平路交叉口

營業時間：7:00-12:00(週二公休)

西安涼皮

涼皮是台灣較少見的美食，「西安涼皮」的老闆本身在上海待過一段時間，將這項罕見的美食帶來台灣。本身像是扁平的涼麵，涼皮其實有著相當多的種類，而「西安涼皮」較接近關中地區的做法，可以加入類似麵筋的烤麩，吸飽醬汁後和小黃瓜、豆芽菜、肉絲等配料一同享用，夏天吃相當解暑，酸酸辣辣地滋味頗為開胃，稀哩呼嚕一整碗就下肚了。而雜糧煎餅也是他們的招牌，有點類似可麗餅或或是煎餅菓子的口感，酥脆可口絕對要趁熱吃！裡頭的小黃瓜與甜麵醬讓整體口感更加清爽，是水湳絕對不容錯過的特殊風味。

西安涼皮

店家地址：台中市北屯區四平路4-1號

營業時間：6:30-13:00

水湳鄒豆花

純手工、開業一甲子的好味道，也是水湳這邊最知名的店家之一，豆花本身看似不起眼，但吃起來卻是細緻又綿密、黃豆香氣十足、本身的糖水也經過精心熬製，喝起來清甜不膩口，是飯後可以來上一杯的好味道。這家豆花早上七點就開賣了，雖說是賣完才會關店，但因為生意太好，往往早上10:00就已經準備休息，所以想吃絕對要趁早。

水湳鄒豆花

店家地址：台中市西屯區中清西二街103號

營業時間：7:00-賣完為止(週一公休)

東泉嘉義米糕

柴魚湯可以喝到飽的超划算店家，米糕屬於南部口味，卻沒有南部的甜膩，僅有著肉燥特有的鹹香。糯米粒粒分明，吃起來軟中帶Q，每粒米都被包裹著肉汁，是會讓人想一碗接一碗的美味。豆腐更是一絕，東泉嘉義米糕的豆腐屬於沒有孔隙的老豆腐，有著豆花般的綿密感，也有普通豆腐沒有的甜香，是相當趁職的配菜。店家還很可愛的強調他們「沒有賣麵」，所以想吃炒麵的朋友們可能要失望了，但米糕也絕對是超乎想像的美味，不妨也來吃看看吧！

東泉嘉義米糕

店家地址：台中市北屯區大鵬路58號

營業時間：6:00-14:00(週一公休)

水湳郵局旁蚵嗲

雖說店名是蚵嗲，不過其他的炸物也都頗為美味。而來店顧客最推薦的就是「紅糟燒肉」、「韭菜捲」和「炸芋頭」。「紅糟燒肉」據傳是比一般小吃店的品項更為酥脆美味，有一種懷念的紅糟香氣，沒有油耗味或油漬味，頗適合配飯。韭菜捲又是另一種風貌，炸皮本身屬於薄脆，韭菜則相當鮮甜，一入口，香氣四溢、清新爽脆，絕對是小點心首選。炸芋偏扎實、飽足感滿滿，是當成正餐主食也毫無違和的美味，喜愛炸物的人可別錯過了！

水湳郵局旁蚵嗲

店家地址：台中市北屯區四平路1號

營業時間：11:00-20:00(週三公休)

淵炸雞

以雞翅著名的淵炸雞，外酥內多汁的美味讓人們難以忘懷。店家也有販售雞排、百頁豆腐等品項，雞排屬於脆口、鹹香的類型，和一般偏甜的雞排炸粉不同。百頁豆腐則和一般鹹酥雞店的不同，並不會吸油，反而炸得香酥且有些膨脹，酥脆之餘還帶著柔軟，也是炸雞的絕配，喜愛炸物的人、不愛炸物的人都能來試試，不膩口、清爽香脆的味道能征服你的心。

淵炸雞

店家地址：台中市北屯區四平路17號

營業時間：14:30-00:00

台中水湳市場的美食小吃相當多，這些不過是滄海一粟，只能先推薦以上幾間給大家，想要知道更多美食的人不妨親自來一趟，也許能發現不同的驚喜哦！





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