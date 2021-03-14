梧棲夜市、高美濕地！台中海線「梧棲」新玩法 老街夜市通通有

Shan@ReadyGo

通常去台中，絕對是往市區跑，台中市區熱鬧繁榮，沒有台北市的壅擠，卻有台北市的時尚便利，然而這次車子改向前往靠海的梧棲，也就是台中港所在的鄉鎮，來看看台中海線有什麼好玩，安排了梧棲兩天一夜的行程，希望深度探訪這純粹的漁港小鎮。

清水景點：清水眷村文化園區

第一站，選擇從清水下交流道，順路來到清水眷村文化園區，不須門票就可進入，每個房子進去都像一則故事，可能是廚房可能是浴室，這些地上建築物可以道盡從日治時期到國民政府遷臺約66年演變，使得園區就像是一頁眷村發展史，帶你細細走過每一處都不放過。

地點：臺中市清水區中社路信義巷41號

電話：04-2627-4568

時間：每周二~周日10:00~18:00(國定假日休假)

接著來到下個地點，導航表示：目的地已在您的右手邊，搖下車窗望去，和印像中的「老街」有些不同，筆直的路上沒有隨處開張的攤販，只有幾張零星的板凳亮在門外，於是我們下車邊走邊看，尋找網路上說的「老街美食」

梧棲美食：蔬匠食客

一眼就能望穿的梧棲老街，使我們走在街上並沒有太大的期待，不過就在一個轉身，看見鐵皮屋上的彩色招牌，屋內的餐車很新穎，快步向前查看，發現是一間賣素食的握飯糰店，種類不多簡單的幾項選擇，就讓我們深陷難題，一旁的客人看到我們眉頭深鎖，熱情的介紹起司泡菜大推！酥炸G牌吃起來沒有素肉味，很值得嘗試。

這時老闆正忙著製作，一眼就看見飯糰上堆的泡菜山，份量超多下手不手軟，再放上一片起司用火炙燒，當要將飯糰對折放入紙袋時，看得出連老闆都費力，整個厚度就算將嘴巴張到最開也塞不進去，整體吃起來很爽口，非常適合在炎熱的中午來一顆，不會太油膩又很有飽足感。

老闆表示會來買的幾乎都是在地客，梧棲老街並不像我們熟知的三峽、大溪老街等熱鬧，因此在地經營不容易，特別的是在假日反而沒有人潮，因為大家都出去玩了，是很有趣的現象呢！如果有機會到梧棲老街，不妨來吃看看這一口塞不下的蔬食飯糰。

地址：台中市梧棲區梧棲路183號

電話：0937-231-249

時間：週一 – 週五 10:30 – 14:30、16:30 – 19:30 週六 07:30 – 13:30 週日公休

梧棲美食：吉城肉圓

一路走到梧棲老街的尾端，本來準備要回頭，同行友人隨意左轉進到巷子內，終於看到幾間店面，即便已經是下午1點，仍舊大門敞開，店內也都還是有零星客人，最後我們選擇吉城肉圓，來享用我們的午餐。

我們將菜單上想吃的都各點一份，先來嚐嚐肉燥飯，肥瘦肉均勻鹹度跟甜度剛剛好，越吃越涮嘴，接下來的肉圓更是驚豔，外皮Q度單用筷子很難切斷，吃進嘴裡咬個兩下配上豬肉內餡，不會膩的醬讓人可以一口氣吃掉整顆，喜歡吃點辣的可以加點桌上的辣椒提味。特別值得一提的是他的肉羹，不是湯頭多特別，而是他的肉羹可以吃到肉本身，而不是一般會吃到魚漿，這點必須讚賞梧棲的大方。

地址：台中市梧棲區東建路24號

電話：04-2656-5808

時間：10:30 – 19:00

梧棲景點：頂魚寮公園

頂魚寮公園距離梧棲行旅走路5分鐘，因為靠海下車後的風吹得大家睜不開眼，不過公園裡可愛造型的溜滑梯，還是引起童心上前拍照，整個公園不大，走走晃晃大概30分鐘，除了特殊造型的溜滑梯，也有常見的遊樂設施，還有一艘大船上面畫著傳統故事。

梧棲住宿：梧棲行旅

過去來台中玩，會到梧棲大多都是跑到台中港三井outlet逛街，再匆忙的趕車回到市區，然而梧棲行旅就位在三井outlet開車10分鐘的距離，是個下榻梧棲的好選擇，不僅能逛到outlet也有更多時間可以放慢腳步，走訪漁港小鎮，看見不一樣的台中。

梧棲行旅提供多種房型和飯店設施，除了能在房間泡澡，也能到一樓的休閒中心辦公或是享用下午茶，將孩子帶到兒童遊戲區放電，爸媽在一旁休息也是很棒的選擇。

梧棲景點：高美濕地

網路上都說一生必去的景點，最為之驚豔的必定是夕陽時分的美景，當太陽落下天空出現的色彩變化，由黃轉紫像水彩暈染般的潑灑在整面天空，除了木棧道在稍微遠一點的遊客中心，其實還有一座景觀橋，雙塔柱雙弧曲線的造型橋，僅有行人和自行車能在上頭移動，不過那兒風真的很大，不只手上東西要拿穩，腳步也必須站穩才能不被吹倒呀！

梧棲美食：梧棲夜市

梧棲的晚餐除了熱鬧街上的餐廳外，也能來到梧棲夜市尋找美食，梧棲夜市6開始，建議可以到快7點再來，店家陸續擺攤後會更豐富。

地點：台中市梧棲區文化路一段537號

時間：每週二、五 18:00-00:00

鹿港蚵仔煎

這個蚵仔煎絕對是你沒吃過的口感，招牌上寫著酥脆覺得特別，經過時看到煎台上滋滋作響，便決定給他一個機會。跟附近店家相比，這間生意真的不錯，找到位置坐下來不一會就客滿，也有許多外帶客，可見名氣不小。

這個酥脆蚵仔煎的厚度，是普通蚵仔煎的兩倍，有點像是對摺起來，再用油讓外皮半炸的酥脆，吃起來外酥內軟，搭配甜辣醬感覺是另一種層次的蚵仔煎，蚵仔也很大顆給得很大方，是下次回訪梧棲會想再吃的美食。

李家炸雞(原雞董炸雞)

這家炸雞在網路榜上有名，不只香氣逼人，價格便宜CP值極高，表皮炸得金黃酥脆，咬下一口鮮嫩多汁，肉汁完整的被包覆住在咬下一口後從旁邊流出來還有些燙口，是吃完會允指回味的那種美味，攤位上另外賣的地瓜薯條也不輸給炸雞，口感綿密剛剛好的甜度，一包吃著吃著就沒了！

提供大家一個遮風避雨的好地方，梧棲因為靠海風大是家常便飯，若覺得坐在攤位吹得頭痛，可以走出路口右前方的幼稚園廣場上，有個像是司令台的空間，走進去就不會吹到風，可以安心享用梧棲夜市的美食。

大都會KTV

大都會KTV就在梧棲行旅旁邊，轉角處招牌特別顯眼，包廂內不是我們熟知的液晶螢幕電視，而是採用投影幕的方式，畫面呈現起來更大效果更好。消費方式有人頭低消，可以點餐折抵，每個包廂都是獨立的，打開門就到戶外，這和在大樓內封閉式的連鎖知名KTV相比，感覺安全許多。

地址：台中市梧棲區大仁路二段293號

時間：24小時

延伸閱讀>>台中不夜城的夜生活4+3提案！夜景咖啡廳&深夜咖啡館推薦

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」