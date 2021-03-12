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秒飛日本露天祭典！台中逢甲串燒店「激旨燒鳥」評價高

跳躍的宅男 / 文、圖／跳躍的宅男

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我在台中逢甲夜找晚餐，我朋友就推薦我去激旨燒き鳥Gekiuma Yakitori 台灣總店，這間Google評價2000多還有4.2顆星，很厲害耶，整個空間掛滿了燈籠，這個根本就是日本露天祭典的感覺ㄟ，還有現場演唱這些，氣氛非常好呢，台中串燒好厲害喔！

台中逢甲夜市真的是隨時隨地人都很多，我是2021年1月的平日去的，你們看看這個人潮真的很誇張厚！

激旨燒鳥光在逢甲就有2間店了，我這次去本店，我一到了真的有嚇到ㄟ 這根本不是店阿，感覺就像是在日本商店街裡掛滿了燈籠辦起了祭典啊~加上日本音樂，氣氛超好啊，我來這天是6點，所以這裡感覺沒啥人，這裡是越晚越熱鬧，更別說是夏天應該是5點就客滿了吧！

他這邊有串炸跟串燒2種，先買串炸有折價，我原本沒要吃串炸的，其實也沒折多少拉，但聽到有折價腦弱就買了。

激旨燒鳥菜單2021年版

雖然不是全部，但是也大家參考一下他大概的價格。

他的雞湯是免費暢飲的，其實還不錯喝，味道有夠又燙，其實來這應該要喝個生啤才對，但是我一個人就想想算了（冷風吹過）

這邊有現場演唱，但不知道幾點開始，我是早早來錯過了，不過也是因為早早來，上菜的時間還蠻快的。

串炸我點了節瓜、牛肉串跟魷魚圈，他醬是已經先淋好了，串炸外層不算油，麵皮口感很酥，他的醬汁味道不會鹹，對我來說口味重一點或是如果有其他醬料配我會更喜歡拉，不過串炸本來就單一醬汁，大家可以吃吃看。

秋刀魚買一送一只要50元，當然要買啊（當日優惠）魚皮有香，而且咬下去秋刀魚特有的風味特別下酒，突然覺得沒喝酒可惜了。

豬肉串(50元)

味道很夠也還保有湯汁，而這個鹹蛋黃糯米腸(65元)很酷耶，外面包著肉，一口咬下肉香、鹹蛋又配上糯米腸，這組合也太酷了，有一種吃”一組”的感覺，味道有搭喔，真的是第一次吃，酷酷！

麻糬豬肉串(60元)

這個也是超特別的，麻糬加到豬肉一起烤，不說 還真的有搭耶！哈哈哈~蠻厲害的耶！

這家氣氛真的很好，超適合三五好友來這裡小聚的，這個下次朋友多點來這裡聊天一定很棒！

激旨燒き鳥Gekiuma Yakitori 台灣總店

地址：407台中市西屯區文華路150巷號18號

營業時間：1700~0000

電話：(04)2451-8666

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文章來源：跳躍的宅男 FB：跳躍的宅男

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