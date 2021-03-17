鮭魚菲力、大干貝用料霸氣！台中逢甲「瑰覓義大利麵」免服務費紅茶還能無限喝

瑰覓Gui Mi義大利麵換新菜單！逢甲美食超人氣義大利麵，研發自製11種獨門醬汁任你選，別的地方吃不到的創意口味，網美浮誇系擺盤大份量，還有紅茶無限暢飲。

瑰覓義大利麵位於文華路近西安街口，藏身在逢甲夜市2樓的義式餐廳，沒有仔細看會很容易錯過，得從玩美髮型/溫蒂廚房旁走上樓。

別以為開在2樓就沒人知道，一走上去才發現坐滿人，建議事先訂位，不然就得碰運氣了。

有如攝影棚的網美牆，連腳架都貼心準備好了，聚餐合照不求人。

拍照打卡不可少的字卡，可以自行拿取。

黑膠唱片佈置出復古味，盤點上方的歌手明星，知道的越多，就代表你⋯很懂音樂。

用餐時間90分鐘，免收服務費，採自助式點餐(餐具自取)，每人低消170元，均附紅茶暢飲。

多達11種自製醬汁，基本橘醬、青醬、白醬、清炒蒜味、橘醬泡菜，還有浮誇系醬汁系列，金沙醬、蝦醬、明太子醬、白松露醬、爆辣XO醬和粉紅醬，創意口味顛覆你的味蕾，詳細可點入參考瑰覓最新菜單。

餐點都是現點現做，等餐時可以先喝紅茶，茶香順口，而且不會太甜，我至少喝了3、4杯。

櫛瓜焦糖起司蘋果 129元

每日限量供應的開胃菜，焗烤起司櫛瓜搭配焦糖蘋果，淋上葡萄醋和匈牙利粉，像是出現在法式餐廳的精緻擺盤。

爆炒蒜味唐揚雞 139元

取了日本炸雞的名字，韓式炸雞的外表，蒜香吃起來又很台味，是盤揉合亞洲風味的炸雞。

蒜香微辛不嗆口，調味讓炸雞的邪惡度再升級，老闆可不可以多給幾塊肉，我連盤邊的蒜末都吃乾淨了。

點義大利麵/燉飯/手工披薩可加價升級套餐。

D套餐+169元

紅茶暢飲+今日湯品+麵包+烤布蕾。

焗烤香蒜軟法麵包

軟法鋪上起司焗烤外酥內軟，細細咀嚼到濃郁蒜香。

今日湯品

放有玉米、野菇、洋蔥，濃稠度剛好，香甜滋味療癒。

手作法式烤布蕾

濃郁奶香與雞蛋香，不加一滴水，添加香草籽，玫瑰花瓣醬點綴，質地細膩，口感好綿密，讓人印象深刻的好吃！但單點不便宜，搭配套餐較划算。

蝦醬干貝蛤蠣義大利麵 399元

菜單上有說明醬料成分，小蝦米、小魚乾、紅蔥酥、蒜頭，這盤雖然叫做蝦醬，但不是南洋料理的蝦醬哦！

放有兩顆北海道生食級干貝，擺盤綻放出蛤蠣花～

濃厚的魚蝦鮮味撲鼻而來，些許朝天椒提出辣味，味道有一點點像干貝醬，算是重口味的義大利麵。

香煎干貝鮮甜彈牙，蛤蠣飽滿多汁，海鮮食材都夠新鮮。

奶油金沙爐烤鮭魚菲力義大利麵 389元

這是在吃排餐，還是吃義大利麵?夭壽大塊的鮭魚菲力，厚度實在太浮誇了ˊ！

油脂豐富肥美，肉質細嫩鎖住美味，魚皮表面刷上特製烤肉醬，鹹香中帶點甜，更加美味。

浮誇系醬汁的奶油金沙，純鮮奶調製白醬搭配鹹蛋黃，在麵條間能吃到金沙的綿密口感，鹹香奶味交錯，挺涮嘴的。

白松露嫩煎雞胸義大利麵 339元

醬汁選用義大利進口的白松露，聽說比黑松露更珍稀高貴，要趁熱吃，冷掉風味會太強烈。

麵條緊巴著松露白醬，香氣馥郁，莫名有股高級感，裡面還能吃到蘋果片，巧妙結合了清新酸甜，吃起來比較不會那麼膩。

嫩煎雞胸肉剪成適口塊狀，堆疊起來其實肉量不少，當然要沾滿白松露醬一起吃，肉質柔軟不乾柴。

明太子大干貝鮭魚卵義大利麵 480元

鹹香甘美的明太子結合奶香白醬，感覺今天吃了不少加白醬的義大利麵，好在都有做出特色，各具風味，重點是不會膩。

麵條軟硬適中有Q度，不只吃到細小顆粒的明太子，還有鮭魚卵在口中彈破出滿滿海味，不愧是全店最貴的義大利麵，好味道獲得我們一致認同。

絕對不是義大利麵給得少，其實是干貝超大顆，和剛剛的鮭魚菲力一樣，都是巨型食物啊～

大干貝煎到表面金黃上色，裡面的肉質彈嫩肥厚，品嘗到自然鮮美，太奢侈了。

岩鹽奶蓋綠茶 120元

香甜帶點鹹味的綿密奶蓋，融合綠茶的甘醇芬芳，滑順不膩口，也沒有茶的苦澀。

鮮奶+可可 110元

天氣冷點了這杯微糖，溫和奶香中和了可可的苦，但味道上相對較淡，個人還是偏好爆濃巧克力。

和朋友來吃過幾次瑰覓了，價格雖然不是最便宜的，但餐點都有一定水準，跳脫一般常見的義大利麵口味，覺得比之前更好吃，逢甲聚餐推薦。

瑰覓Gui Mi

地址：台中市西屯區文華路215號2樓

電話：(04)2452-1305

營業時間：11:00-15:30，17:00-21:00

(週一公休)

粉絲團：瑰覓 Gui Mi

IG：guimi_pasta

文章來源：水星人的怪咖時代 FB：水星人的怪咖時代

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