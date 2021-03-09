彰化小吃傳奇「港仔菱角酥」季節限定！金黃色小酥球人手一包　芋仔餅也厲害

這家是彰化朋友推薦我的彰化小吃傳奇「菱角酥」！最特別的是每年季節限定，從中秋節左右開始到隔年3-4月喔！

「彰化港仔菱角酥芋仔餅」是彰化在地名店，也是許多彰化人小時候記憶中的美食，從民國50年開始擺攤，直到現在第三代接手，傳承了60年的美味依舊。而且大多時候只要攤車下午兩點開始營業就是排隊人潮，攤販位置就在陳稜路與和平路口的寶島鐘錶公司前面，很多在地人會特地買回家當下午茶點心，像我這個外地人也會特地跑來買個兩大包滿足的帶回家享受。小小攤販稱得上是彰化小吃傳奇，不管男女老少都愛這一味，一顆顆金黃飽滿的「菱角酥」、咬下去卡茲卡茲的「芋仔餅」都值得一試！保證好吃到欲罷不能！

攤位就在陳稜路與和平路口「寶島鐘錶公司」前面。

「港仔菱角酥」名字其實跟香港一點關係都沒有。就是來自創辦人外號「港仔」！看著每個客人手裡拿著兩大包菱角酥滿足的離開，就知道這個菱角酥肯定很厲害。菱角因為產季的關係，每年營業時間只有中秋節前後到隔年清明節左右，想吃這個美味小吃請把握時間。

菱角酥 小包50元、大包100元

菱角是直接跟產地台南下單，搭配材料新鮮菱角、麵粉、糖、雞蛋、水，用獨家比例，才能炸的酥脆爽口。

把菱角肉裹上麵糊，迅速下鍋油炸，落俐的手勢可是經驗累積，才能炸出一顆顆渾圓飽滿的菱角酥。

老闆說從選菱角開始就需要耗費不少時間跟經驗，才能選到新鮮飽滿的好菱角，接著要把菱角蒸熟後脫殼，再把菱角肉剁成一口大小，然後裹上加入蛋液的特製麵粉糊下鍋小火慢慢炸熟，等炸熟後一顆顆金黃酥脆的菱角酥就會浮上來，最後再撈起來放在架子上滴油降溫，新鮮現炸的菱角酥口感讓人驚艷！用竹籤插起金黃香酥的菱角酥咬下去，中間軟綿的菱角肉，混合著濃郁奔放的油炸香酥味，這口感簡直是太犯規了，很容易失控就嗑光一包啦。

才炸好撈起來的菱角酥迅速的又一掃而空，老饕都是一大包一大包的買走。下次來不要客氣嘿！通通包起來就對啦。

每一顆外表都是金黃飽滿，有點冷的冬天非常適合來點熱量。

小包50元、大包100元，非常推薦買大包的，保證吃的欲罷不能。

外表金黃香酥，裡面軟綿有口感，每一顆內餡都好扎實，看似平凡的路邊小點卻藏著滿滿驚喜。

芋仔餅 一顆20元

另一個商品經典的「芋仔餅」人氣也不輸給菱角酥喔！這個芋仔餅跟其他我吃過的炸芋餅不太一樣，從外表看不出來是什麼。小小一顆大概是女生的手掌大小，外表呈現金黃色，看起來比較像是一口酥餅，完全不會想到它是芋頭餅。芋仔餅滋味很獨特，用兩片圓形脆餅抹上芋泥，再裹上酥炸粉炸到酥透，雖然個頭不大，但是咬下去那口脆勁令人難忘，像是天婦羅的口感。芋頭嚴選大甲芋頭，口感比較綿密鬆軟加上芋香奔放，不管是菱角酥還是芋仔餅都值得一試。

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趁著現在還可以買到菱角酥的季節，來到彰化真的不要錯過啦！只販售菱角酥跟芋仔餅的小攤販，用料很純粹，用台灣在地食材打造成樸實小吃，菱角酥的口感酥脆內餡綿密扎實、芋仔餅香酥脆餅中帶有芋泥的香氣，買一大包獨享最享受了。

彰化港仔菱角酥

營業時間：週六週日11:00～21:30 週一到週五14:00～21:30

地址：彰化縣彰化市陳稜路172號 (寶島鐘錶公司前面)

電話：0909-185-168、0931-888-095

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文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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