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彰化埤頭賞火紅木棉花！ 「長長的街好像在燃燒」 經典民歌場景再現
王夢麟的「木棉道」是很多人記憶中的美好歌曲，其中一句「長長的街好像在燃燒」道盡了木棉花的美好。而在彰化埤頭鄉也有一條知名的「木棉道」，六百多棵的木棉花在東螺溪畔盛開，整條道路真的如同在燃燒一般，畫面美不勝收。
這條木棉道的確切地點是從「北斗汽車駕訓班」駛入，沿著溪邊(舊溪路二段)向前開，從「三溪橋」始、到「中溪橋紅綠燈口」終。這裡也是東螺溪自行車道，兩邊設有自行車道，可以一邊騎車，一邊欣賞兩側的木棉花與翠綠的小葉欖仁，是周末放鬆的好去處。
需要注意的是，這裡鄰近北斗交流道，車流量大、有許多大卡車經過，千萬別在道路中央拍照，以免發生危險。另外，木棉花最密集、最漂亮的地方是在末段「中溪橋紅綠燈口」附近，那裡種植的特別密集，整遍木棉花如同點燃了天空，熱情如火的姿態相當吸引人，想拍美照的人絕對不能錯過這一段！
地址：定位「北斗汽車駕訓班」，沿著舊溪路二段走即能到達。
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