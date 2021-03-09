秒飛日本！員林小資族最愛的丼飯專賣店　平價料澎派超欠吃

傍晚，在彰化員林火車站附近熱鬧的商店街上，一家招牌上寫著日文的餐廳正要開張。店家散發的濃厚日本城市氛圍，在員林的台式街道中有種微妙的契合感，源於歷史記憶的反饋會讓人不由自主想走靠近，一窺這間店的真實面貌，這是許多人們第一次與「パクパク扒穀扒穀」邂逅時的悸動。

木質門框、大阪式的白底紅字招牌、店門口的可愛招財貓，宛如日本上班族晚間會光顧的立食店。從門口就能看見部分的廚房，老闆在裡面忙進忙出的身影烙印在所有經過人們的腦海中，而烤肉香氣更直接重拳出擊，讓路人都不禁嚥下了口水。

「パクパク扒穀扒穀」是一間主打外帶的丼飯專門店，老闆開店的初衷是想打造一間平價、美味且能填飽肚子的日式丼飯店。對於生活忙碌、沒有時間坐下來慢慢享用餐點的人來說，「パクパク扒穀扒穀」無疑是他們的救贖，餐點製作迅速且份量足夠，不但能讓趕時間的人們快速方便帶走餐點，美味也絲毫不打折。當然，不僅僅服務外帶的顧客，「パクパク扒穀扒穀」店內的裝潢也是別有洞天。

耐不住飢腸轆轆的人們推開大門，印入眼簾的即是日本店家典型的精緻化空間：後方有掛衣服的衣架、前方是廚房與上菜的櫃台，吧檯式座位能直接欣賞老闆做菜的架式。抬頭一看就能從上方看到店內的品項與價格，最旁邊則有小菜飲料櫃與結帳區，桌上有著餐具與調味料，還有店家的溫馨提醒標語，小小的空間搭配略微昏黃的燈光下，真有種落座於日本居酒屋內的錯覺。如果此時回頭打量四周，就能看見店內裝潢的巧思：一些頗有年代的日本招牌裝飾在店內，更增添了昭和時代日本小店的風情。

「パクパク扒穀扒穀」的品項以丼飯為主，餐點都是現點現做，上菜速度不會讓人覺得很慢，陣陣烤肉香氣瀰漫店內，刺激食慾的功能顯著，沒過一會兒，熱騰騰的丼飯就上桌了。

十勝燒肉丼

發源於日本北海道「十勝帶廣市」的十勝燒肉丼，是以烤鰻魚手法細心燒烤，再加上師傅至日本學成帶回的秘製醬汁做成。道地的十勝燒肉丼在台灣頗為少見，「パクパク扒穀扒穀」秉持著日本的職人精神，將北海道十勝燒肉丼原汁原味的帶回台灣，價格卻是比坊間丼飯店便宜許多，以實惠價格就能讓你擁有高級享受！雖說價格比許多店都要便宜，但製作過程可毫不馬虎，用最真誠的心意帶給來店顧客最美味的料理，這是「パクパク扒穀扒穀」所堅持的理念。

足足六大片的豬肉塗上厚實醬料，在烤爐上滋滋作響，還沒上桌就能聞到那屬於肉食者的驚豔。而經歷過兩次炙烤與反覆刷醬後，油亮且展現著焦糖色澤的肉片就完成了，用肉剪斷開，將香氣越發濃郁的肉片平鋪於飯上、撒上蔥花與醃製的蘿蔔就大功告成。端上桌時，看著多汁的肉片，食客會陷入無從下筷的猶疑狀態，再來是每位老饕各顯神通的時刻：直接先吃肉再吃飯、用肉捲蔥配飯、用肉捲飯，或是將肉拌入飯中讓米粒吸飽肉汁，吃法層出不窮，是難得的美饌。

韓式燒肉丼

店內的醬料可都是店家親手按比例調製的，是無法複製的獨家美味，而韓式燒肉丼與十勝燒肉丼最大的不同，就是那淋在其上的鮮紅韓式醬料，將帶點甜味的韓式辣醬與微微焦香的肉片一同下肚，再配上洋蔥的刺激，一口肉一口飯，兩三下就將整份餐點一掃而空。

而餐點裡的肉片太多，一時之間白飯不夠配怎麼辦？別擔心，店內還能用15元購買一大碗台南11號的美味米飯，軟糯不黏口的美味白米，會是來店顧客與燒肉奮戰時的最佳MVP。

蔥塩燒肉丼

單單就肉的體積來看，可以說是冠絕所有豬肉類的丼飯，店內的肉品來源全都是產自台灣，絲毫不具腥氣，只有肉類的甜香，所以蔥塩燒肉丼更能吃出台灣豬的美好滋味。鹹香的蔥塩僅僅是配角，醃漬過後的豬肉才是注目焦點，堆得像小山一樣的豬肉十分具有視覺衝擊，喜愛肉類的食肉者們！該好好大快朵頤一番了吧？這樣豪邁的份量與實惠的價格，或許就是「パクパク扒穀扒穀」最強大的獨門武器。

當然，如果如此份量的肉類還不夠過癮，可以加價讓肉類增加100%，肉食者們可以開始歡呼了！

南蠻炸雞丼

在一群豬肉中突圍而出的雞肉料理自有其不凡之處，鮮嫩多汁的白皙雞肉在咬破酥脆外皮後滴落肉汁，每一口都是至高的味覺享受。可以選擇特調的美乃滋醬料或是切碎的高麗菜絲來搭配，在油炸的滋味與青脆蔬菜的爽口之間徘徊，最後還能將美乃滋拌飯吃，那可是老饕才知道的特殊吃法。

店內的雞肉品質與新鮮度同樣都是一等一，喜愛炸雞的人可要把握這碗南蠻炸雞丼，畢竟這可是人氣商品，來晚可就撲空了。

來碗味噌湯

和一般店家的湯品不同，「パクパク扒穀扒穀」的味噌湯可是主打之一，滿滿的蔬菜幾乎占滿了碗內，幾乎搞不清楚是在「吃」湯還是喝湯，超大一碗份量也才30元，相當划算。

日式溏心蛋&柚子蘿蔔

搭配丼飯的好夥伴，爽口的柚子蘿蔔與有著濃郁蛋黃的日式溏心蛋，都可以讓丼飯的美味加分。

「パクパク扒穀扒穀」的名稱來源就是日文「大口扒飯」的意思，這裡所提供的美食都是最純粹、最樸實的料理，沒有什麼噱頭或是花俏的裝飾，以外帶為主的「パクパク扒穀扒穀」貼心為忙碌以及趕時間的朋友設想，出餐速度非常迅捷，讓你外帶取餐方便又快速，是一間小資族最愛的實惠小館。

便當盒上還貼有可愛的扒穀扒穀標誌。

晚餐時分肚子餓了，這家有著日式氛圍的溫暖場域會為你敞開大門，如此單純的美好，就在員林。

パクパク扒穀扒穀

店家地址：彰化縣員林市中山路二段50號

店家電話：04 836 3250

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