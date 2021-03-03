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台中2處「黃色棉花糖」爆發中！黃花風鈴木渲染成「最貴黃金公園」

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@mart666777授權、IG@littlestar0202授權
圖／IG@mart666777授權IG@littlestar0202授權

新一季黃色旋風近日席捲嘉義各大景點，吸引攝影好手搶拍，而台中2處花樹其實也悄悄炸出數不盡的「黃色棉花糖」，尤其人氣廍子公園染成一抹金黃模樣，被網友形容為猶如「最貴的黃金公園」，在地人趕快就近出發啦！

廍子公園

圖／IG@mart666777授權
圖／IG@mart666777授權

有台中最美黃金公園美譽的「廍子公園」位於北屯大坑，種有數十棵黃花風鈴木，每年3月園區就像被披上一件亮黃衣裳，為台中最夯賞花點。目前花海正怒放中，部分區域更炸開成飽滿的「黃色棉花糖」，搭配公園整齊規劃的步道、涼亭及樹下座椅，每個角度都能拍出迷人景致，夜間版的亮眼模樣亦是此據點的一大特色。

圖／IG@mart666777授權
圖／IG@mart666777授權

除了季節限定的花期，占地5公頃廍子公園本身也是當地人踏青、郊遊的好去處，周邊設有遊樂設施、綠籬迷宮等，讓家長可以帶小孩放風，附近的情人橋沿路也種有整排風鈴木，這週週末不妨把握最佳花況出發，賞一波療癒系風景。

地址：台中市北屯區廍子路418號(景賢路與廍子路口)

中區國稅局﻿

圖／IG@littlestar0202授權
圖／IG@littlestar0202授權

台中另一黃花風鈴木美景，隱身於鄰近教育大學附近的財政部中區國稅局外圍，金黃花海主要圍繞停車場周邊，雖然面積不算大，但爆開的金黃花球仍讓人看得出神，掉落的花瓣也像下起黃金雨，抓好視角仍能成為經典美拍。現階段人潮不多，建議大家假日再造訪，停車場車輛較少，也不會影響公務人員辦公喔！

左圖為2020年場景，右圖則是今年最新花況。圖／IG@littlestar0202授權
左圖為2020年場景，右圖則是今年最新花況。圖／IG@littlestar0202授權

地址：台中市西區民生路168號﻿

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