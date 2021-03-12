台中低卡餐盒新指標！有機蔬菜尬現打果汁，菜色還能客製化

歐美的健身風潮吹向了台灣，低卡健康餐盒踏入人們的視野，店家也如雨後春筍般出現。但對於一般民眾來說，「沒味道」、「價格偏高」會是對於這類便當的刻板印象，也因此會有些排斥。但位於台中西區向上南路的「春霖山園優活餐食所」可是間不一般的低卡餐盒，店家堅持現點現做，將嬌脆欲滴的青菜呈現給饕客們，本身使用的菜色也都是原型食材，不會有再製品的存在，是台中低卡餐盒中出類拔萃的店家。

以「樹蕃茄」作為店家象徵的「春霖山園優活餐食所」，本身在南投有著十幾公頃的農場，種植著樹蕃茄與各類蔬果，店內所使用的青菜有超過70%都是來自那裡。因為是高山有機種植，青菜品質自然突出，味道好、口感佳也是意料中的事，再加上店家現點現做的堅持，吃過的都讚不絕口。

除了販售低卡餐盒之外，店內的咖啡與樹蕃茄汁也都是人氣招牌，尤其樹蕃茄汁更是難得一見的飲品，味道近似胡蘿蔔與蕃茄的綜合體，低卡高營養且富含維生素A、C、E，茄紅素更是一般蕃茄的七倍，由店家自己種植，品質與味道都有保障。而擔心飲料沒有味道，或是糖分太高影響身體健康的人不必擔心，「春霖山園優活餐食所」飲料是採用「異麥芽寡糖」調味，本身不會被身體分解吸收成脂肪，反而有促進腸道蠕動的功效，是高成本的珍稀調味品。

說了這麼多，春霖山園優活餐食所的便當本身，除了有機青菜之外，究竟和一般的低卡便當有何不同呢？答案可有許多個。首先是調味，除了各類主食菜色都有進行多層次的調味外，每份便當都會附上一包醬料，可以從莎莎醬、五味醬、咖哩醬三選一，醬料都是店家親手製作而成，低熱量但美味無比，甚至可以當成一道配菜來食用。

其二是配菜種類繁多，一份便當含豆類與泡菜總共有八道配菜，豐富度絕對足夠；肉類也都經過精挑細選，尤其牛肉是餐廳級的板腱牛，價格卻僅要169元，相當實惠。最後自然是有在雕塑體態者最關心的部分：熱量究竟如何呢？別擔心，店內的餐點飲料全部都經專業營養師調配設計過，只要掃菜單上的QRcode，每道菜的精細卡路里就會呈現在顧客面前，甚至可以麻煩老闆進行客製化的設計，如此貼心的服務真的是會讓人不自覺愛上！

「春霖山園優活餐食所」是一間全方位的低卡餐盒，不僅僅是健康、低卡、有機而已，細緻的卡路里調配、現點現做的堅持、食材的精挑細選都是這家店鶴立雞群的原因。無論你是在意自身健康、單純享受美食或是想填飽肚子，「春霖山園優活餐食所」都是值得一吃的絕品店家，喜歡低卡便當的朋友千萬別錯過！ShareLife也為讀者謀取獨家優惠，出示特約店家頁面，到店內消費享餐點7折優惠、飲料半價；外帶自取的部分，享餐點原價買5送1，加贈鮮萃茶飲自選6杯(優惠不可併用)

春霖山園優活餐食所

店家地址：台中市西區向上南路一段188號

店家電話：04-24718680

營業時間：9:00-20:00 (週三公休)

粉絲專頁： http://bit.ly/2NFK3BK

菜單連結：http://bit.ly/3qKsor4





延伸閱讀>>台中健康餐盒新興品牌SELfree多變化，每周還提供一道特餐

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」