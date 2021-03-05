台中火鍋不只有輕井澤！「在地必吃火鍋TOP6」 吃鍋還能玩人體夾娃娃機？

Shelly@ReadyGo

說到台中燒肉，多數人第一個想到茶六、屋馬；而說到台中火鍋，第一個想到則是輕井澤，但其實除了輕井澤之外，台中還有很多好吃又有特色的浮誇火鍋，台中什麼不多網美打卡餐廳最多，這次ReadyGo要向大家介紹6間到台中必吃的火鍋店，火鍋控快看過來，賭場風、中國風、懷舊復古風你喜歡哪一種？

浪漫屋BY詹記

外表看似復古錄影帶店，實際上是台北超夯的《詹記麻辣鍋》與亞洲50大酒吧《Draft Land》在台中開的快閃店，地點就位於很紅的台中景點工家美術館，消息傳出就掀起一陣風朝。

圖/IG@arthurtsai

以麻辣燙結合餐車的概念為發想，就像迷你版的詹記麻辣鍋，推出清湯煮、麻辣燙兩種選擇，麻辣燙由20多種辛香料新鮮滷製，清湯煮則使用雞骨與昆布一同浸煮而成，而麻辣火鍋則採預約制，在充滿錄影帶的空間用餐，是個很特別的體驗。

圖/IG@tylin11

地址｜台中市西區館前路71號

營業時間｜週三至週日16:00-00:00 (快閃時間預計到110年6月)

瓦庫麻辣鍋

位於台中火車站附近的四川重慶麻辣火鍋，還沒有走進店裡就先被旁邊掛滿燈籠的瓦庫巷給吸引，最大3米高的瓦庫燈籠和日本淺草寺雷門有幾分相似，前陣子洗版IG的就是瓦庫麻辣鍋！

圖/IG@na_lwh05

瓦庫麻辣鍋從中式花雕大門到店內的鍋具、桌椅、擺設裝潢都維持一貫復古中國風，招牌川味麻辣湯底入口時香中帶麻，吞下後辣的後勁才會上來，老火燉雞也是瓦庫麻辣鍋必點，湯底使用老母雞、豬大骨湯、金華火腿等長時間熬煮至乳白色，湯頭口感香醇濃厚，很適合不吃牛或不吃辣朋友。

圖/IG@hanhsu.0710

地址｜台中市中區自由路二段33號

營業時間｜平日17:30-00:00、假日11:00-16:00；17:30-00:00

澳們打邊爐

澳們打邊爐是「十二月粥品」旗下的火鍋品牌，結合華麗的casino賭場風格，打造賭場風粵式火鍋。淡黃色外牆搭配藍色屋頂葡式建築外觀在台中市區街上十分搶眼，一進門就看到整面牆的菜單，旁邊放著繽紛籌碼，每個籌碼都有標示品項及價錢，可以籌碼的方式點餐，也可選擇套餐。

圖/ReadyGo

澳們打邊爐共有兩層樓，一樓以開放式座位為主，二樓則是獨立包廂，每間包廂都以澳門飯店命名，像是金沙酒店、美高梅等，雖然是包廂圓桌但依舊維持個人鍋，這是火鍋店少見的設計，而沾醬區也設計得和賭場輪盤一樣，廁所則是樸克牌造型，走出包廂就像來到澳門酒店樓下的賭場。

台中美食 圖/ReadyGo

澳們打邊爐一共有8種湯底，順德海鮮雞湯使用老母雞與金華火腿熬煮而成，湯頭甘甜濃郁，適合喜歡雞湯或養身路線的朋友；重口味則推薦澳門麻奶鍋，用豬大骨、雞骨及多種蔬菜慢燉熬煮，再加上麻辣湯與椰奶，口感濃郁且十分有層次；若想吃清爽、特別一點的，可選擇酸、鹹、清、甜剛剛好的貴州白酸湯，或湯頭酸甜又帶點微辣的貴州紅酸湯，最好是揪你的親朋好友來一人點一種，就每個都吃的到啦~

圖/ReadyGo

圖-澳門麻奶鍋/ReadyGo

除了新鮮的蔬菜肉品、火鍋料之外，也可以點開胃的麻辣涼粉或各式滷味大家分著吃，甜點楊枝甘露的芒果香氣很濃，椰奶香不會過重，葡萄柚的果肉也很清甜多汁，非常道地，用這個做結尾真是完美！現在加入ReadyGoWOW會員，就能享澳們打邊爐 x ReadyGoWOW驚喜雙人套餐，再送美國小肥牛或雲林究好豬五花乙份，快去領優惠！

地址｜台中市西區五權西四街106號

營業時間｜11:00-01:00

月暮藏涮涮鍋

月暮藏涮涮鍋是暮藏和牛鍋物旗下品牌，和暮藏一樣有提供活海鮮，獨棟玻璃建築設計採光良好，搭配內部奢華的裝潢、金黃絢麗的燈光，讓整個空間呈現貴氣、高質感的氛圍，座位以大型的U型吧台為主，包廂為輔，不只食材餐點精緻新鮮，還能在燈光美、氣氛佳的環境用餐，更有專人桌邊服務，就算一個人也能吃的浮誇又享受！

圖/IG@vivi___luo

圖/IG@uie12__

地址｜台中市西屯區馬龍潭路219號

營業時間｜平日11:00-14:00、17:00-00:00，假日11:00-00:00

圓砌鴛鴦升降鍋物

吃火鍋不用自己撈食材，一按即升，煮好的食材直接升起來，要吃什麼自己夾實在太方便，除了招牌升降鍋子設計外，人體夾娃娃機也是圓砌鴛鴦升降鍋物一大重點特色，一人當爪子一人在外操控，根據抱出的球數，兌換免費食材，最大獎還是帝王蟹呢！

圖/IG@happylikeasun

圖/圓砌鴛鴦升降鍋物FB

地址｜台中市西屯區河南路三段120號

營業時間｜11:00-22:00

芳華火鍋公司

斑駁的牆面、黑白大小不一的磁磚、櫃檯就是交易所，芳華火鍋公司從外到內走港式復古小文青路線，超吸睛的景泰藍黃銅鍋是店內一大特色，把藝術品變成了日常用品，為樸實的火鍋增添了文藝氣息，招牌奶味湯底將炒好的鹹蛋黃加入起司牛奶湯拌煮，口感香氣很特別，飯後再來枝古早味冰棒，絕對是一間吃完會印象深刻的火鍋店。

圖/IG@cercle1234

圖/IG@foodyammy

地址｜台中市中區中山路109號

營業時間｜週二至週日11:30-14:30、17:30-21:00 (週五六營業至23:00，週一公休)

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