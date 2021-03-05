全台最有創意的肉圓！彰化80年老店「正彰化肉圓」麻辣鍋、酸菜白肉鍋通通吃得到

有點冷的天氣你最想要吃什麼呢？酸菜白肉鍋？還是麻辣鍋？小朋友才做選擇，我通通都要吃啦。

到底是什麼樣的鬼才創意讓傳統小吃增添了新風味，把潮流口味融入傳統滋味，讓平凡不過的傳統經典小吃走上時尚大道。炒到鹹香的古早味食材「菜脯米」搭配豬絞肉，這不是草仔粿，是肉圓耶！每一口都鹹中帶甜，越吃越涮嘴；可以喝的微辣「麻辣鍋口味」，從麻辣湯頭到麻辣豬肉內餡，充滿濃郁麻辣香氣，灑上老油條，完美極了；天然發酵的「酸菜白肉」清香湯頭配上涮白肉、凍豆腐、韭菜醬，徹底征服我的味蕾。來到彰化沒來試試陳稜路這家老字號肉圓的創意時尚肉圓，那就太可惜啦！

說到彰化肉圓大家的口袋名單肯定有不少家，豬飛也有自己很愛的肉圓店「正彰化肉圓」，這家傳承四代已經81年歷史的肉圓老店是彰化在地人推薦的必吃店！從第四代接手開始陸續研發不少創新口味，保留了傳統肉圓的口感，融入了新滋味，讓看似平凡的肉圓有了不一樣的新面貌。現在許多家肉圓店有賣的干貝肉圓就是從這裡開始的。今年更是推出三種口味肉圓：菜脯米、麻辣、酸菜白肉，還有三款料多實在的湯品：豬肚酸菜湯、蟲草排骨湯、龍髓蒸蛋湯。非常推薦肉圓＋湯品，這樣的組合才是老饕吃法。

小小一家店面的牆面上留有不少美食節目採訪合影、名人簽名，可見是彰化人氣紅不讓名店。

肉圓的炸鍋就在入口處，完全開放式的料理台，可以清楚看見用的油新鮮澄澈，非常乾淨。

使用的豬肉是純正台灣豬，有認證標章讓顧客吃得更安心。

連報章雜誌都說對面的是賣給觀光客，這家「正彰化肉圓」是在地人吃的，有不少客人可是一吃就是三代，最有名的是經典干貝肉圓，常常當天不到下午就銷售一空了。

Q彈系肉圓皮，只用純天然地瓜粉製作

有的肉圓皮是軟嫩軟嫩的，有的是Ｑ彈Ｑ彈的，各有喜愛者。像這家就是Ｑ彈系肉圓皮，整顆看起來是不透明的米白色，因為用百分百的地瓜粉製作，而非一般調和粉做出來的晶瑩剔透。

肉圓每天一早製作，只賣最新鮮肉圓。常常還沒到打烊時間就銷售一空。

內餡豬肉更是大有來頭！選用成本高有履歷認證的「酵素豬肉」，酵素豬吃的飼料不僅有酒粕、紅麴，還添加了益生菌酵素，因此改善了肉質，不再有豬腥味，口感更加鮮甜。連豬隻們住的地方也嚴格把關，必須是輕鬆、自在、乾淨的飼養環境，減少飼養過程的用藥，讓豬隻睡飽飽精神好，快樂健康的成長才能養出品成優良的豬肉品質。

竹筍選用新鮮竹筍取代醃製筍丁、香菇採用新社香菇不用進口香菇、干貝選用澎湖干貝乾，風味上更加的濃郁有層次。醬油更是使用純手工黑豆發酵醬油，難怪每一口都吃得到醬料甘醇。從食材選用就可以看出店家對於肉圓的堅持和用心。

2021年 創意肉圓/湯品 全新推出

2021年推出全新菜單，除了保留老顧客最愛的經典香菇肉圓、經典蛋黃肉圓、干貝香菇肉圓，更一口氣推出三種獨家口味：爺爺菜脯米肉圓、麻辣肉圓、酸菜白肉肉圓，還有超特別的彰化小吃燉露：蟲草排骨養顏湯、秘燉補氣龍髓盅、阿嬤酸菜豬肚盅。新菜色一上市更是獲得一致好評！常常讓想嘗鮮的客人撲空。

三種超時尚的創意肉圓，每日限量販售

麻辣肉圓：聞起來有濃郁的麻辣鍋香氣！湯頭喝起來瞬間以為我身在麻辣鍋店呢！湯頭微辣，內餡用麻辣醬稍微醃製豬肉，搭配爽脆老油條，麻香爽辣滿足了吃麻辣鍋的期待。

酸菜白肉肉圓：用自然發酵的酸白菜做湯頭，配上涮白肉、凍豆腐、酸白菜，連吃酸菜白肉鍋的必備醬料「韭菜醬」都不馬虎，這個湯頭酸甜回甘。

菜脯米肉圓：傳統的曬乾蘿蔔絲都是用來作草仔粿、蘿蔔絲餅的內餡，你有想過搖身一變成為肉圓內餡嗎？第一口吃到有驚為天人的感覺，就是小時候的滋味！鹹香甜的蘿蔔絲搭配炒過的豬肉燥，淋上自製肉燥醬，這復刻古早味超級大推！

三款彰化在地燉露，用料實在湯頭濃醇

「燉露」是彰化在地特有的小吃湯品，常常在餐車或是小吃攤都可以看見。這些放在大型蒸籠裡面一盅一盅販售的湯品，光是做工就很繁複，透過蒸的方式把食材最精華的滋味透過蒸氣逼出來，還可以使肉質更加軟嫩，每天新鮮製作，每一盅喝起來特別甘甜濃郁。

阿嬤酸菜豬肚盅：這到湯品充滿濃濃的台灣古早味，是一道非常厚工的手路菜，豬肚沖洗揉除黏液經過川燙清洗，再繼續燉煮4hr，最後放入微酸的酸菜、竹筍、香菇，喝起來特別清爽開胃。

秘燉補氣龍髓盅：用小火悶燉出食材的精華，搭配中醫師調配的補氣藥材小火悶煮4hr，龍骨髓是從豬脊椎骨抽出的骨髓，每隻豬只有一條，這家使用完整的一條骨髓與雞蛋一同蒸煮，口感滑順很像豆花，湯頭清澈會回甘。

蟲草排骨養顏湯：選用黃金蟲草搭配軟綿的淮山及芡實，帶有一點菌菇的味道，只加些許鹽巴提鮮，菌菇的清甜加上豬排骨的鮮甜，不油不膩細緻爽口，是讓大人小都喜歡的燉露。

沒想到平凡不起眼的傳統彰化肉圓也能搖身一變成為與時尚畫上等號的創意小吃，麻辣肉圓、酸菜白肉肉圓、菜脯米肉圓，把創意跟美味通通包進肉圓裡，很值得搭配燉露一起享用！感受不一樣的彰化肉圓滋味。

正彰化肉圓

營業時間：週六週日09:30～20:00 週一到週五10:30～20:00

地址：彰化縣彰化市陳稜路203號

電話：04-7227868

官網：https://www.chw-dumpling.com.tw

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文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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