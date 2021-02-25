「2021南投燈會」展區一次看！水陸雙水舞煙火、情人橋燈海，還有旋轉木馬免費搭

先前因國內疫情升溫，原定2/6開展點燈的南投燈會，在防疫政策之下宣布燈會夜間不開放，僅供白天賞花海及展區，如今隨疫情稍趨緩一些，2021南投燈會也在2/19正式點燈，開放民眾夜間賞花燈、看水舞煙火，感受延續到元宵的過年熱鬧氣氛。

今年南投燈會來到第六屆，以「幸福南投，萬花春來」為主題，象徵新的一年疫情遠離，結合各特色主題燈區、主題光環境、大型發光裝置藝術，以及室內主題特展，其中最特別的是今年的水舞秀是打造成水陸雙水舞進行展演，結合立體光雕、水幕動畫、水舞共舞，有著豐富多元的視覺饗宴，白天還可沿途欣賞一旁大面積壯麗花海，讓大家從白天玩到夜晚，玩到流連忘返！

2021南投燈會主題燈區

展區地址：南投縣會展中心(南投市祖祠東路26號)

開放時間：2/6~2/18 10:00-17:00；2/19~3/1 10:00-21:00

如何前往：導航南投會展中心，外縣市的朋友可下國道3號228公里處南投交流道一下，沿指標即可抵達。

圖片來源：南投燈會官網，ShareLife再製

特別選在點燈首日賞燈，將2021南投會展中心的燈區簡單分成4個區塊來看，紅色區塊為主燈、一般花燈區，以及多達130隻哞哞農場燈區；粉紅色區塊則為主題光環境，有互動式的裝置（發光鞦韆）、可免費搭乘的旋轉木馬、暗空星境燈區等等，這區塊是想大拍網美照的好去處！黃色區塊則為副燈【竹心‧築心】的位置，一旁就是七彩的情人橋，最後藍色區塊就是今年很有看頭的水陸雙水舞展演處，面積超寬敞的花海區也在這，順帶一提，燈會期間每周五、六煙火施放處也在水舞區唷。

主燈【金可COW】

今年的主燈以超科技感元素設計結合燈光效果，遠遠看就可見牛兒化身為身穿盔甲的超人，從每晚18:00後，每20分鐘會隨音樂響起繞圈演出。

副燈【竹心‧築心】

結合浪漫情人橋打造而成，利用簡單的在地竹材及繩圈構築，以火焰造型為形體，製作向上延伸的竹條，就像愛情的火焰向上燃燒，非常浪漫。

旁邊還有小徑可以走到竹心裝置藝術底下，也可更靠近一旁的星球裝置，這個區域有格外不同的氛圍，情侶更適合在此悠哉漫步。

2021南投燈會規劃超過10個主題燈區，主燈旁的可愛哞哞農場燈區，展示著130隻牛年公仔，這裡的公仔都是南投國中小學童們發揮創意彩繪而成，仔細一看會發現每一隻造型皆不同！有超人系列、也有時下最夯動漫鬼滅之刃彌豆子造型牛，等著大家一一來挖掘。

暗空星境燈區

暗空星境裡的銀河之城

暗空星境裡面滿夢幻的

圖上的旋轉木馬可以免費搭乘，大人小孩都可一起同樂，且旋轉木馬定時有人員清場做清潔消毒工作，防疫非常嚴謹！而木馬旁即是戶外燈光鞦韆。

充滿中國風喜氣洋洋的紅色燈籠造景。

經過紅色燈籠區，沿坡道往河堤方向前進，會看到眼前方形框架通道，這邊也會有個進出管制站哦。

過了管制點，右側就是竹心副燈區，這裡能走進去，有興趣的朋友不要錯過！

水舞區可以從情人橋下通道過去，也可走在浪漫情人橋上，抑或是從橋上觀看精彩水舞，週五週六表定8:20還有施放煙火，周末有到南投燈會賞燈的朋友，可以留意一下賞燈時間。

逛燈會也不忘提醒大家要保持社交距離，非常應景的可愛牛燈籠！不過2/19拍攝這天，煙火快9點才施放。

主燈區旁

主燈區旁

主燈區旁

整體來說，今年南投燈會也滿好拍、好逛，從第一年的水舞秀到現在有明顯感受到一年比一年進步，因為周圍區域很廣所以也不見得要擠到舞台座位區才能觀看，另外因為疫情關係，燈區是沒有攤販設攤賣食物跟飲料！防疫區也禁止飲食！前往賞燈前別忘了先吃東西填飽肚子唷，因為燈區很大，逛個2小時跑不掉。

2021南投燈會展區總資訊

燈區律動時間

主燈金可COW

地點：南投縣會展中心前廣場

時間：18:00起，每20分鐘演出一場

暗空星境燈區

地點：南投縣會展中心前廣場

時間：18:10起，每20分鐘演出一場

水陸雙水舞X火焰煙火秀

水舞演出時間：2/19~3/1 18:00、18:30、19:00、19:20、19:40、20:00、20:20、20:40

煙火時間：2/19起周五、六 20：20

立式划槳水上活動

體驗地點：貓羅溪畔（水舞展區旁）

體驗日期：2/15-16、2/21、2/27-3/1

立式划槳體驗時間：9:00-16:00，每小時1梯次，每梯次20人

防疫相關措施

燈會場域周邊設置防疫管制站，民眾須於參觀時間內經由管制站進出並全程配戴口罩，配合測量體溫，高於37.5度將禁止進入會場，進入民眾須填寫線上或現場實聯制資料，以落實防疫。

※防疫區內禁止飲食

防疫實聯制表單往這去→http://bit.ly/2NIgrUa





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