聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中「萬里長城」秘境曝光！沙鹿絕長步道成最新夯點，美拍健行一把抓
台中美拍新亮點添一！沙鹿區有處隱身於高架橋下的景點日前爆紅，抓對視角即可拍出延綿的步道景觀，吸引不少攝影玩家慕名而訪，亦被讚譽彷彿置身「萬里長城」，再掀新一波搶拍熱潮。
這處「台版迷你萬里長城」的秘境並非新景點，而是位於國道三號下方的「沙鹿鎮休閒景觀步道」，近期在攝影好手的獨特視野下，拍下別有一番風味的場景構圖而重新曝光，絕長延伸感步道遠看十分療癒，成為最新朝聖清單。
沙鹿鎮休閒景觀步道長達2公里，全區階級整齊好走，旁邊還有綠色植栽，上方也有遮蓋物，散步完全不必擔心日曬雨淋，可謂平地健行好地點。值得一提的是，一旁也有自行車道可以騎單車，景點亦鄰近台中都會公園，超適合親子踏青郊遊，還可登高俯瞰台中盆地風光。另外，也有網友分享，若在步道旁邊往上騎，還有浪漫夜景能賞，據說比九天月老廟更壯觀，打卡、運動、風景一次包辦，直接為大家排好一日行程不必愁！
延伸閱讀：
．美暈！礁溪溫泉飯店「了了」試營運就爆紅，洞穴房、山景、獨立戲水池如豪宅仙境
．13萬盆花海紫爆！北市河濱公園「1000坪漸層紫花毯」開滿6款花色好夢幻
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言