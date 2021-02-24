台中「萬里長城」秘境曝光！沙鹿絕長步道成最新夯點，美拍健行一把抓

台中美拍新亮點添一！沙鹿區有處隱身於高架橋下的景點日前爆紅，抓對視角即可拍出延綿的步道景觀，吸引不少攝影玩家慕名而訪，亦被讚譽彷彿置身「萬里長城」，再掀新一波搶拍熱潮。

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這處「台版迷你萬里長城」的秘境並非新景點，而是位於國道三號下方的「沙鹿鎮休閒景觀步道」，近期在攝影好手的獨特視野下，拍下別有一番風味的場景構圖而重新曝光，絕長延伸感步道遠看十分療癒，成為最新朝聖清單。

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沙鹿鎮休閒景觀步道長達2公里，全區階級整齊好走，旁邊還有綠色植栽，上方也有遮蓋物，散步完全不必擔心日曬雨淋，可謂平地健行好地點。值得一提的是，一旁也有自行車道可以騎單車，景點亦鄰近台中都會公園，超適合親子踏青郊遊，還可登高俯瞰台中盆地風光。另外，也有網友分享，若在步道旁邊往上騎，還有浪漫夜景能賞，據說比九天月老廟更壯觀，打卡、運動、風景一次包辦，直接為大家排好一日行程不必愁！

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