快訊

緬甸政變後首度露面 翁山蘇姬應訊又多一項指控

女山友攀郡大山墜谷罹難 驗屍結果出爐了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓式炸雞超涮嘴、200元部隊鍋CP值超高！ 台中太平「最親鍋物」享受無限量副餐

Jason's Life / 文、圖／Jason

udn走跳美食／Jason's Life

這麼豐盛的韓式部隊鍋居然只要200元，而且店內內用還有免費烏龍麵、白飯、飲品、冰淇淋供應，搭配韓式炸雞和年糕，外酥內軟，醬汁帶點甜甜辣辣會很涮嘴。不吃辣的朋友，牛奶起司鍋也很推薦，香濃的奶香融合起司，火鍋料頓時都變得濃醇可口，很適合女性朋友喔！

最親鍋物(太平勤益店)

還記得先前有介紹過最親鍋物，但是位置是在中興大學附近的興大南門店，生意也是很好，而且餐點一樣CP值很高，有興趣想要看興大南門店的文章，請見連結。

今天我們換個地方，一樣是個學區附近：勤益大學。這間分店一開在這，造福了學生、上班族和這裡的居民，可以就近吃到CP值這麼高的火鍋店，最便宜的一鍋只要140元，同樣可以享受無限量供應的副餐。

這間最親鍋物就在勤益校門口附近，所以用餐時間總是座無虛席，不只學生，也很多附近攜家帶眷的朋友都來這裡嚐鮮，因為用餐環境也只有一樓所以座位有限，建議要提早訂位喔！

一旁有免費提供的飲料機

醬料台以及免費供應的冰淇淋，每天有限量免費提供的烏龍麵還有白飯，都是可以自由免費取用。

6

菜單在這，主要以韓式鍋物為主打，但如果不吃辣的朋友，也有許多風味火鍋可以挑選，另外也有單點韓式炸雞喔，都可以單點搭配享用。

韓國泡菜鍋：180元

韓式比較經典的當然就是韓國泡菜啦，使用真正韓國的泡菜，讓湯頭帶著微辣感，冬天吃暖暖身子非常過癮。火鍋料也是非常的豐富，整個疊起來就像個小山一樣，搭配的豬五花，總感覺豬五花和韓式泡菜非常的速配。

往下一挖，不只有豐富的火鍋料，底下還有冬粉，以及大量的豆芽菜，現場有免費的白飯搭配韓式泡菜的湯頭，搭配起來就像是在吃泡飯一樣，飽足感十分充足。

招牌部隊鍋：200元

全場CP值最高的就是部隊鍋了，使用了韓國年糕、魚板、泡菜、拉麵等食材，另外還有小肉豆、豬肉、香腸、馬鈴薯，加入高湯滾煮後，整鍋紅通通的非常引起食慾。這麼大一盤才200元，真的CP值很高啊！

拉麵和起司融為一體，不但有吸收到泡菜的微辣感，還可以吃到奶香的起司，這個麵非常的好吃啊！

別以為200元，就沒有什麼料喔，該有的火鍋料和食材都沒少，年糕、魚板都很吸附了湯汁，很夠味，一口接一口。

最最最推薦的吃法就是留一些湯汁，把現場的白飯挖一碗倒進去，再打上一顆土雞蛋，讓他慢慢滾收汁，這個畫面真的太美了啊，一種鍋可以讓你有無限的吃法，真的會上癮。

起司牛奶鍋：180元

濃郁的牛奶鍋，加上兩片起司，隨著溫度上升，起司慢慢融化和牛奶交融再一起，火鍋料也是非常的豐盛。

牛奶的湯頭，我滿喜歡喝的，因為喝起來滿濃郁香醇的，喝起來並不會像泡粉的，滿令人會想要繼續喝下去的。

火鍋料用的挺實在的，另外肉品也不錯，起司有點畫龍點睛的效果，多了另外一個層次的味道。

香甜奶油蜂蜜醬

韓式炸雞共有兩種口味，一種是算大人小孩都愛的奶油蜂蜜醬，表面甜甜的一層蜂蜜醬，可以吃到炸得香酥的外皮和內層的雞肉，會令人吮指回味。

秘製韓式甜辣醬

為了調和一下辣度，可以讓普羅大眾接受的辣度，所以會帶一點甜甜又微微的辣，吃起來很舒服，軟嫩的雞肉，硬脆口感的外皮，很不錯。

炸年糕(韓式甜辣)

說到韓式料理怎麼能少了年糕呢！裹附上甜甜微辣的醬汁，年糕非常的彈牙軟Q。

這一間火鍋最近真的太火紅，所以每到用餐時間就大排長龍，誰叫他一個部隊鍋賣200元還可以吃這麼飽。食材也算豐富，可以吃得到很多韓國食材，CP值真的很高，不管是在勤益大學或中興大學都可以吃得到啦！下班下課揪一波吃個爽快啊，推薦給大家！

最親鍋物 太平勤益店
營業時間：
週一~週五 11:00~14:00；17:00~21:00
週六~週日 11:00~21:00
地址：台中市太平區中山路二段33號
電話：04 2391 2345
最親鍋物 興大南門店
營業時間：
週一～週五 11:00~14:00,17:00~21:00
週六～週日：11:00~21:00
地址：台中市南區南門路40號
電話：0966-915-906

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

火鍋 CP值 韓式炸雞 拉麵 烏龍麵 台中美食

相關新聞

韓式炸雞超涮嘴、200元部隊鍋CP值超高！ 台中太平「最親鍋物」享受無限量副餐

udn走跳美食／Jason's Life 這麼豐盛的韓式部隊鍋居然只要200元，而且店內內用還有免費烏龍麵、白飯、飲品、冰淇淋供應，搭配韓式炸雞和年糕，外酥內軟，醬汁帶點甜甜辣辣會很涮嘴。不

南投「草屯老擔烤玉米」在地人才知道！隱藏版鬼椒醬烤玉米，包你辣得狂冒汗

udn走跳美食／豬飛小姐 閃著金黃色光芒、飄著奔放香氣的「草屯老擔烤玉米」，每天開賣就大排長龍！從小吃到大，心中第一名烤玉米就是這一味！ 有沒有發現每個城市的夜市或是路邊攤總會有一款讓

「2021南投燈會」展區一次看！水陸雙水舞煙火、情人橋燈海，還有旋轉木馬免費搭

受疫情影響延期舉辦，2021南投燈會終於在2/19點燈了！展區就位在南投交流道旁的南投縣會展中心，今年南投縣政府規劃超過10個主題燈區，絕對讓大家能看得過癮、拍得盡興。

彰化傳統小吃「糯米炸」滿滿一包只要50元！外酥內軟Q一吃就愛上

udn走跳美食／豬飛小姐 一年四季都要排隊的彰化火車站附近小吃「糯米炸」天氣越冷人越多！金黃色外酥內軟Q的古早味一吃就愛上！ 說到「糯米炸」大概只有中部的朋友才知道是什麼，最近介紹好友

台中「萬里長城」秘境曝光！沙鹿絕長步道成最新夯點，美拍健行一把抓

台中美拍新亮點添一！沙鹿區有處隱身於高架橋下的景點日前爆紅，抓對視角即可拍出延綿的步道景觀，吸引不少攝影玩家慕名而訪，亦被讚譽彷彿置身「萬里長城」，再掀新一波搶拍熱潮。 這處「台版迷你萬里長城」

台中古怪美食搜奇！「甜的臭豆腐、辣豆花、麻薏生乳酪」挑戰味蕾

創意一直都是美食進步的泉源，但偶爾有些創意特別與眾不同，就容易被稱為「古怪」。今天要來介紹的，就是台中的「古怪」美食！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。