韓式炸雞超涮嘴、200元部隊鍋CP值超高！ 台中太平「最親鍋物」享受無限量副餐

這麼豐盛的韓式部隊鍋居然只要200元，而且店內內用還有免費烏龍麵、白飯、飲品、冰淇淋供應，搭配韓式炸雞和年糕，外酥內軟，醬汁帶點甜甜辣辣會很涮嘴。不吃辣的朋友，牛奶起司鍋也很推薦，香濃的奶香融合起司，火鍋料頓時都變得濃醇可口，很適合女性朋友喔！

最親鍋物(太平勤益店)

還記得先前有介紹過最親鍋物，但是位置是在中興大學附近的興大南門店，生意也是很好，而且餐點一樣CP值很高，有興趣想要看興大南門店的文章，請見連結。

今天我們換個地方，一樣是個學區附近：勤益大學。這間分店一開在這，造福了學生、上班族和這裡的居民，可以就近吃到CP值這麼高的火鍋店，最便宜的一鍋只要140元，同樣可以享受無限量供應的副餐。

這間最親鍋物就在勤益校門口附近，所以用餐時間總是座無虛席，不只學生，也很多附近攜家帶眷的朋友都來這裡嚐鮮，因為用餐環境也只有一樓所以座位有限，建議要提早訂位喔！

一旁有免費提供的飲料機

醬料台以及免費供應的冰淇淋，每天有限量免費提供的烏龍麵還有白飯，都是可以自由免費取用。

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菜單在這，主要以韓式鍋物為主打，但如果不吃辣的朋友，也有許多風味火鍋可以挑選，另外也有單點韓式炸雞喔，都可以單點搭配享用。

韓國泡菜鍋：180元

韓式比較經典的當然就是韓國泡菜啦，使用真正韓國的泡菜，讓湯頭帶著微辣感，冬天吃暖暖身子非常過癮。火鍋料也是非常的豐富，整個疊起來就像個小山一樣，搭配的豬五花，總感覺豬五花和韓式泡菜非常的速配。

往下一挖，不只有豐富的火鍋料，底下還有冬粉，以及大量的豆芽菜，現場有免費的白飯搭配韓式泡菜的湯頭，搭配起來就像是在吃泡飯一樣，飽足感十分充足。

招牌部隊鍋：200元

全場CP值最高的就是部隊鍋了，使用了韓國年糕、魚板、泡菜、拉麵等食材，另外還有小肉豆、豬肉、香腸、馬鈴薯，加入高湯滾煮後，整鍋紅通通的非常引起食慾。這麼大一盤才200元，真的CP值很高啊！

拉麵和起司融為一體，不但有吸收到泡菜的微辣感，還可以吃到奶香的起司，這個麵非常的好吃啊！

別以為200元，就沒有什麼料喔，該有的火鍋料和食材都沒少，年糕、魚板都很吸附了湯汁，很夠味，一口接一口。

最最最推薦的吃法就是留一些湯汁，把現場的白飯挖一碗倒進去，再打上一顆土雞蛋，讓他慢慢滾收汁，這個畫面真的太美了啊，一種鍋可以讓你有無限的吃法，真的會上癮。

起司牛奶鍋：180元

濃郁的牛奶鍋，加上兩片起司，隨著溫度上升，起司慢慢融化和牛奶交融再一起，火鍋料也是非常的豐盛。

牛奶的湯頭，我滿喜歡喝的，因為喝起來滿濃郁香醇的，喝起來並不會像泡粉的，滿令人會想要繼續喝下去的。

火鍋料用的挺實在的，另外肉品也不錯，起司有點畫龍點睛的效果，多了另外一個層次的味道。

香甜奶油蜂蜜醬

韓式炸雞共有兩種口味，一種是算大人小孩都愛的奶油蜂蜜醬，表面甜甜的一層蜂蜜醬，可以吃到炸得香酥的外皮和內層的雞肉，會令人吮指回味。

秘製韓式甜辣醬

為了調和一下辣度，可以讓普羅大眾接受的辣度，所以會帶一點甜甜又微微的辣，吃起來很舒服，軟嫩的雞肉，硬脆口感的外皮，很不錯。

炸年糕(韓式甜辣)

說到韓式料理怎麼能少了年糕呢！裹附上甜甜微辣的醬汁，年糕非常的彈牙軟Q。

這一間火鍋最近真的太火紅，所以每到用餐時間就大排長龍，誰叫他一個部隊鍋賣200元還可以吃這麼飽。食材也算豐富，可以吃得到很多韓國食材，CP值真的很高，不管是在勤益大學或中興大學都可以吃得到啦！下班下課揪一波吃個爽快啊，推薦給大家！

最親鍋物 太平勤益店

營業時間：

週一~週五 11:00~14:00；17:00~21:00

週六~週日 11:00~21:00

地址：台中市太平區中山路二段33號

電話：04 2391 2345

最親鍋物 興大南門店

營業時間：

週一～週五 11:00~14:00,17:00~21:00

週六～週日：11:00~21:00

地址：台中市南區南門路40號

電話：0966-915-906

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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