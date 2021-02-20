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米菲兔萌翻天！「Pinkoi X Miffy 快閃店」在台中，180款周邊、3大亮點搶先看

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 艾莉
圖／Pinkoi活動網站
圖／Pinkoi活動網站

近期Pinkoi與台中的ZELLER Coffee攜手聯名米菲兔快閃店，推出2/26-3/21為期一個月「與miffy一起賴在家」活動，屆時可以在現場購入約180款聯名商品。圓滾滾的型搭配招牌的交叉嘴，是不是可愛到不行？趕緊把握這一個月的時間，一起感受米菲兔的超萌魅力。

圖／Pinkoi活動網站
圖／Pinkoi活動網站

亮點一：打卡贈miffy 限量貼紙組

活動期間前往快閃店，拍照上傳你喜歡的miffy角落，並加上「#pinkoixmiffy」，即可獲得 miffy 貼紙一組，共有4色  。

圖／Pinkoi活動網站
圖／Pinkoi活動網站

亮點二：滿額贈限量小禮

Pinkoi會員滿額還有機會獲得miffy小方巾、miffy帆布袋等限定產品。現場購物滿NT$999，即可獲得miffy小方巾一條，共有4種不同花色。Pinkoi 會員於現場購物滿NT$1,599，即可獲得miffy帆布袋一個，2種花色隨機贈送。

圖／Pinkoi活動網站
圖／Pinkoi活動網站

圖／Pinkoi活動網站
圖／Pinkoi活動網站

亮點三：開幕限定免費送拍立得照片

開幕當天，前100位蒞臨快閃店的朋友，追蹤「@Polaroid_Asia」IG帳號，即可免費獲得拍立得照片一張。

除了消費享限定好禮外，於期間消費單筆訂單內含任一miffy聯名商品，消費金額滿1200，也能享有pinkoi運費100元折扣，米菲控千萬別錯過了！

Pinkoi x miffy Pop-Up Store @台中

活動日期：2/26(五)-3/21(日)9:30 - 18:30
地點：Zeller Coffee 2F（台中市南屯區大墩十一街154號）
票價：免費入場

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