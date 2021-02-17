久違了！台中「濁水巷櫻花林」重新開放，近5000株桃紅櫻景壯麗吸睛

全台櫻花拍不停！台中繼新社多處櫻花美景大爆發，還有一處著名賞櫻地「濁水巷櫻花林」終於重新開放，加上今年花海盛開得亮眼，讓不少粉絲感歎久違的夢幻景色回歸，紛紛前往搶拍。

圖／飛翔在天際授權

位於台中北屯區的「大坑濁水巷櫻花林」曾是爆紅景點，2016年起宣佈休園三年以復育櫻花，2019年首度開園，但考量氣候影響花況不如預期、人潮難管制等原因，去年暫停開放。所幸步入2021年後迎來好消息，園主無私公開讓民眾免費參觀，園區滿開時整座山谷染上大片桃紅色，目前已媲美畫中美景。

圖／飛翔在天際授權

園區占地6公頃，依地勢而長的櫻花樹綻放出嬌艷的花朵，也設有許多整齊好走的階梯步道，沿路可欣賞浪漫景致，全山走完還能當做輕量的運動呢。提醒大家櫻花林屬於私人園區，現可由「善本巖」進入園內賞櫻，但下午4點後不開放入園，且記得垃圾不落地、切勿攀折樹枝，一起守護這片迷人風光。

延伸閱讀：

．專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

．台中最大櫻花林！新社2大「粉紅秘境」美瘋了

．爆紅賞櫻地「阿本農場」封園了！跑南投另有茶園櫻花「垂枝櫻步道」免費拍