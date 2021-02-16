免費入園、住宿5折！福壽山農場推「醫護人員、空軍作戰隊」專屬優惠挺英雄

櫻花季開跑，作為賞櫻聖地之一的福壽山農場，今（16）日宣佈推出2大優惠，全台醫護人員即日起可享門票免費、住宿費平日5.5折好康，而空軍作戰聯隊飛行員及機工長則可不限平假日「5折」入住，暢遊高山桃花源。

圖／福壽山農場臉書專頁

為慰勞疫情期間辛苦的醫護人員、感謝空軍作戰聯隊飛行員與機工長保衛全國人民，福壽山農場即日起至12/31，台灣醫護人員含醫師、護士、護理師、社工師、醫院志工等有關人員，凡到福壽山農場即可享榮民優惠，代表今年為止都能免門票入園（僅收保險費），若住宿則有平日5.5折、假日9折的優惠。此外，空軍作戰聯隊飛行員及機工長原本的5折優惠專案，本截至2/20，好評延長至8/31，不分平假日即可5折入住。

圖／福壽山農場臉書專頁

福壽山農場每年春天最令人期待的正是櫻花紛飛時，園內花期2月下旬至4月初，目前園區的緋寒櫻、千櫻園含苞待放中，預計下週起將有望欣賞粉色森林，過年連假走春不過癮的話，不妨把握優惠安排後續行程，沐浴在滿滿芬多精，放風賞花吧！

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